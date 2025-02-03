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На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное вр...
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Вглубь тысячелетий и культур: перезагрузка в кемпинге на острове Сехель
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6 фев в 10:00
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$168 за человека
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Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
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Начало: Г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/н...
7 фев в 08:00
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Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «На 9 мая»
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