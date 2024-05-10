Что ещё посмотреть – экскурсии в Дахабе

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Дахабе, цены от $30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
На автобусе
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
7 авг в 21:00
$300 за всё до 3 чел.
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
На автобусе
1 отзыв
13 часов
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
7 авг в 23:00
9 авг в 23:00
$30 за человека
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
На автобусе
13 часов
Групповая
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
Завтра в 03:00
7 авг в 03:00
$260 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    10 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
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    восхождении на гору! Следует отметить, что экскурсия сложная, для людей неподготовленных в плане долгой ходьбы, будет действительно тяжело. Но на помощь есть бедуины, предлагающие верблюдов за дополнительную плату. Обязательно нужно брать теплые вещи: термоболелье/теплая кофта, куртка, шапка,шарф, на горе стоять в ожидании восхода солнца холодно! Рекомендую экскурсию, пройдя 7 км наверх по горам и обратно точно придет просветление:)

  • A
    Anton
    27 ноября 2023
    Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: групповая поездка из Дахаба
    Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
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    8-летний ребенок. Гид-проводник отработал на все 100%. Очень красивый рассвет на вершине. Одевайтесь тепло и берите с собой термос с горячими напитками.

  • Л
    Лариса
    9 января 2023
    Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
    Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
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    подъем достаточно сложный,мы вроде и подготовленные туристы,но тоже было сложно,особенно последние ступени наверх,а их аж 755. Но это стоит того!! Попробуйте и вы не пожалеете!! Трипстеру,а точнее Валиду,огромное спасибо за экскурсию! Не первый раз пользуемся Трипстером,и всегда все на высоте!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Индивидуальная экскурсия из Дахаба на гору Моисея и к монастырю святой Екатерины
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  3. Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Гора Моисея
  2. Петра
  3. Рас-Мохаммед
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в августе 2024
Сейчас в Дахабе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 300. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
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