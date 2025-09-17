Групповая
Лучший выборИз Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: в среду и субботу в 03:00
17 сен в 03:00
20 сен в 03:00
$257 за человека
Групповая
Групповая экскурсия на гору Синай
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб от бензозаправки Take5
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
17 сен в 23:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Дахаба
Откройте для себя величие Каира без долгих поездок! За час вы окажетесь в столице Египта, чтобы увидеть пирамиды, Сфинкса и другие сокровища
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $900 за всё до 10 чел.
Групповая
В Вифлеем, Иерусалим и на Мёртвое море
Путешествие из Дахаба в Израиль: прикоснитесь к христианским святыням, искупайтесь в Мёртвом море и узнайте больше о традициях Святой Земли
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду в 02:00
17 сен в 02:00
24 сен в 02:00
$210 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в сентябре 2025
Сейчас в Дахабе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Дахабе на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 10 ⭐ отзывов, цены от $30. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь