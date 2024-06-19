Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Дахабе, цены от $25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
1 отзыв
5 часов
Групповая
Снорклинг в Три бассейна Дахаба: незабываемое погружение и обед
Погрузитесь в мир подводной красоты Дахаба с гидом. Три бассейна ждут вас с кораллами, рыбами и обедом с видом на океан
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
$29 за человека
Батискаф из Дахаба
3 часа
Водная прогулка
Погружение на батискафе в Дахабе: встреча с подводным миром
Забудьте о снаряжении для дайвинга, выберите удобное погружение на батискафе, чтобы насладиться красотами Красного моря
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$47 за человека
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
4.5 часа
Круиз
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
$45 за человека
Круиз на батискафе Royal Seascope
1.5 часа
Круиз
Подводное путешествие на батискафе Royal Seascope в Дахабе
Погрузитесь в волшебный мир под водой с круизом на батискафе Royal Seascope. Уникальный шанс увидеть коралловые рифы изнутри
Начало: Dahab, public beach, Egypt
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
8 авг в 13:00
$35 за человека
Иордания: древний город Петра из Дахаба (русскоговорящий гид)
На автобусе
20 часов
Групповая
Путешествие в Петру из Дахаба: экскурсия с русскоязычным гидом
Отправляйтесь в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы и храмы. Обед в местном ресторане
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$250 за человека
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины
На автобусе
15 часов
Групповая
Восхождение на Гору Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины
Путешествие на вершину Горы Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины: встреча рассвета и духовное обновление
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
9 авг в 23:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
    Я изначально бронировала другую экскурсию, на Голубую дыру в Дахабе. Со мной связались представители Спутника и сообщили, что бронирование этой
    читать дальше

    экскурсии невозможно. Предложили взамен три бассейна. Через некоторое время со мной связался организатор и сказал, что на три бассейна они не едут, а едут на Голубую дыру! Тут явное недопонимание организаторов и Спутника. Стоимость экскурсий тоже разная. Обещали вернуть разницу) Я была согласна уже на всё!) И даже обрадовалась, что еду туда, куда и хотела изначально! Только посещение национального парка туда не входило. Была сложность в том, что мне не было понятно, что включено в стоимость, а что нет. Меня ожидали дополнительные расходы на квадроциклы, о которых никто заранее не сообщил. Это было сюрпризом! Зато я и на квадроциклах, и на верблюдах покаталась, поплавала рядом с Голубой дырой; накормили и сводили в магазин, покатали на джипах по Цветному каньону. День сложился насыщенно) Очень доброжелательные гиды! Мне попался Хасан и Алессандро! Они сделали эту экскурсию незабываемой! По-русски минимальный необходимый приятный набор слов! Сервис по-египетски)))👍

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Три бассейна Дахаба: Cнорклинг-тур с гидом + обед
  2. Батискаф из Дахаба
  3. Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол»
  4. Круиз на батискафе Royal Seascope
  5. Иордания: древний город Петра из Дахаба (русскоговорящий гид)
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Гора Моисея
  2. Петра
  3. Рас-Мохаммед
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в августе 2024
Сейчас в Дахабе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 250. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.25 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Дахабе на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 2 ⭐ отзыва, цены от $25. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам