5 часов
Групповая
Снорклинг в Три бассейна Дахаба: незабываемое погружение и обед
Погрузитесь в мир подводной красоты Дахаба с гидом. Три бассейна ждут вас с кораллами, рыбами и обедом с видом на океан
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
$29 за человека
3 часа
Водная прогулка
Погружение на батискафе в Дахабе: встреча с подводным миром
Забудьте о снаряжении для дайвинга, выберите удобное погружение на батискафе, чтобы насладиться красотами Красного моря
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$47 за человека
4.5 часа
Круиз
Роскошный круиз + сноркелинг с обедом «шведский стол» в Дахабе
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Красному морю с захватывающим сноркелингом и изысканным обедом на борту
Начало: South Sinai Governorate 8771301, Egypt
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
$45 за человека
1.5 часа
Круиз
Подводное путешествие на батискафе Royal Seascope в Дахабе
Погрузитесь в волшебный мир под водой с круизом на батискафе Royal Seascope. Уникальный шанс увидеть коралловые рифы изнутри
Начало: Dahab, public beach, Egypt
Расписание: Ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
8 авг в 13:00
$35 за человека
20 часов
Групповая
Путешествие в Петру из Дахаба: экскурсия с русскоязычным гидом
Отправляйтесь в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы и храмы. Обед в местном ресторане
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$250 за человека
15 часов
Групповая
Восхождение на Гору Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины
Путешествие на вершину Горы Моисея и посещение монастыря Святой Екатерины: встреча рассвета и духовное обновление
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
Расписание: В указанные дни около 23:00
Завтра в 23:00
9 авг в 23:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 июня 2024Я изначально бронировала другую экскурсию, на Голубую дыру в Дахабе. Со мной связались представители Спутника и сообщили, что бронирование этой
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Популярные экскурсии»
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