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экскурсии невозможно. Предложили взамен три бассейна. Через некоторое время со мной связался организатор и сказал, что на три бассейна они не едут, а едут на Голубую дыру! Тут явное недопонимание организаторов и Спутника. Стоимость экскурсий тоже разная. Обещали вернуть разницу) Я была согласна уже на всё!) И даже обрадовалась, что еду туда, куда и хотела изначально! Только посещение национального парка туда не входило. Была сложность в том, что мне не было понятно, что включено в стоимость, а что нет. Меня ожидали дополнительные расходы на квадроциклы, о которых никто заранее не сообщил. Это было сюрпризом! Зато я и на квадроциклах, и на верблюдах покаталась, поплавала рядом с Голубой дырой; накормили и сводили в магазин, покатали на джипах по Цветному каньону. День сложился насыщенно) Очень доброжелательные гиды! Мне попался Хасан и Алессандро! Они сделали эту экскурсию незабываемой! По-русски минимальный необходимый приятный набор слов! Сервис по-египетски)))👍