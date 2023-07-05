Что вас ожидает:

Историческое приключение: экскурсия в Петру и панорамный вид Вади-Муса

Воспользуйтесь трансфером из своего жилья в Дахабе. Отдохните в поездке с кондиционером на просторном автобусе в 1,5 часах езды до порта в Табе. Садитесь на паром и отдохните в круизе до Акабы. Поездка на автобусе около 2 часов до Петры. Следуйте за своим гидом на 2-3-часовой пешеходной экскурсии по археологическим раскопкам. Войдите в Петру пешком через Сик, узкое извилистое ущелье длиной более 1 километра. Посетите Великую Сокровищницу (Аль-Хазне Фарун), Римский театр, Царские гробницы (Радужная гробница — обязательное место для фотографов).

Полюбуйтесь сотнями памятников, триклиниумов (официальная римская столовая) и обелисков, вырезанных из разноцветного розово-красного песчаника. Прогулка по колоннаде римско-византийской Петры приведет вас в центр города. Продолжайте движение к холму Аль-Хабис в Вади-Муса, который увенчан фортом эпохи крестоносцев). Полюбуйтесь захватывающим панорамным видом на глубокие овраги и скалы уникального цвета. Отдохните во время обеда «шведский стол», где вы сможете попробовать местные деликатесы в сочетании с безалкогольными напитками. Возвращайтесь в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, прежде чем сесть на паром обратно в Табу и поздно вечером вернуться в отель в Дахабе.

Важная информация: