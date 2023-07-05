Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)

Из Дахаба в Петру

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Совершите путешествие в прошлое во время экскурсии по археологическим раскопкам Петры. Полюбуйтесь чудом света Петры, вырезанным из розово-красного песчаника. Откройте для себя панорамный вид на район Вади-Муса с холма Аль-Хабис. Окунитесь в местную кухню с обедом «шведский стол» из традиционных иорданских блюд.
Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)
Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)
Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)
Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)
Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)
Из Дахаба в Петру: на 1 день на пароме (гид: английский)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

Историческое приключение: экскурсия в Петру и панорамный вид Вади-Муса
Воспользуйтесь трансфером из своего жилья в Дахабе. Отдохните в поездке с кондиционером на просторном автобусе в 1,5 часах езды до порта в Табе. Садитесь на паром и отдохните в круизе до Акабы. Поездка на автобусе около 2 часов до Петры. Следуйте за своим гидом на 2-3-часовой пешеходной экскурсии по археологическим раскопкам. Войдите в Петру пешком через Сик, узкое извилистое ущелье длиной более 1 километра. Посетите Великую Сокровищницу (Аль-Хазне Фарун), Римский театр, Царские гробницы (Радужная гробница — обязательное место для фотографов).
Полюбуйтесь сотнями памятников, триклиниумов (официальная римская столовая) и обелисков, вырезанных из разноцветного розово-красного песчаника. Прогулка по колоннаде римско-византийской Петры приведет вас в центр города. Продолжайте движение к холму Аль-Хабис в Вади-Муса, который увенчан фортом эпохи крестоносцев). Полюбуйтесь захватывающим панорамным видом на глубокие овраги и скалы уникального цвета. Отдохните во время обеда «шведский стол», где вы сможете попробовать местные деликатесы в сочетании с безалкогольными напитками. Возвращайтесь в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, прежде чем сесть на паром обратно в Табу и поздно вечером вернуться в отель в Дахабе.

Важная информация:

  • Гид: Английский язык.
  • Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, паспорт.
  • Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности.

Среда, суббота в 03:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка в Дахабе
  • Автобусный транспорт с кондиционером
  • Обед с безалкогольным напитком
  • 1-дневный вход в Петру
  • Посещение Вади Мусы
  • Билеты на паром
  • Гид
Что не входит
  • Дополнительные напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 03:00
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид: Английский язык
  • Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, паспорт
  • Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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