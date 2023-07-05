Из Дахаба в Петру
Совершите путешествие в прошлое во время экскурсии по археологическим раскопкам Петры. Полюбуйтесь чудом света Петры, вырезанным из розово-красного песчаника. Откройте для себя панорамный вид на район Вади-Муса с холма Аль-Хабис. Окунитесь в местную кухню с обедом «шведский стол» из традиционных иорданских блюд.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
Историческое приключение: экскурсия в Петру и панорамный вид Вади-Муса
Воспользуйтесь трансфером из своего жилья в Дахабе. Отдохните в поездке с кондиционером на просторном автобусе в 1,5 часах езды до порта в Табе. Садитесь на паром и отдохните в круизе до Акабы. Поездка на автобусе около 2 часов до Петры. Следуйте за своим гидом на 2-3-часовой пешеходной экскурсии по археологическим раскопкам. Войдите в Петру пешком через Сик, узкое извилистое ущелье длиной более 1 километра. Посетите Великую Сокровищницу (Аль-Хазне Фарун), Римский театр, Царские гробницы (Радужная гробница — обязательное место для фотографов).
Полюбуйтесь сотнями памятников, триклиниумов (официальная римская столовая) и обелисков, вырезанных из разноцветного розово-красного песчаника. Прогулка по колоннаде римско-византийской Петры приведет вас в центр города. Продолжайте движение к холму Аль-Хабис в Вади-Муса, который увенчан фортом эпохи крестоносцев). Полюбуйтесь захватывающим панорамным видом на глубокие овраги и скалы уникального цвета. Отдохните во время обеда «шведский стол», где вы сможете попробовать местные деликатесы в сочетании с безалкогольными напитками. Возвращайтесь в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, прежде чем сесть на паром обратно в Табу и поздно вечером вернуться в отель в Дахабе.
Важная информация:
- Гид: Английский язык.
- Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, паспорт.
- Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности.
Среда, суббота в 03:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка в Дахабе
- Автобусный транспорт с кондиционером
- Обед с безалкогольным напитком
- 1-дневный вход в Петру
- Посещение Вади Мусы
- Билеты на паром
- Гид
- Что не входит
- Дополнительные напитки
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, суббота в 03:00Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид: Английский язык
- Не забудьте взять с собой: комфортную обувь, солнцезащитные очки, летняя шляпа, паспорт
- Проход без очереди через экспресс-контроль безопасности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На весь день
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