Что вас ожидает

Монастырь Святой Екатерины

Это один из древнейших непрерывно действующих монастырей мира. Вы увидите базилику Преображения, колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины и прочие постройки. А я расшифрую название монастыря, поделюсь интересными фактами о легендарном Синайском кодексе, энкаустических иконах и Вселенских соборах. Кроме того, вы узнаете, кто жил на Синае в доисторические времена, что оставили здесь египтяне, кто придумал алфавит и кто такие набатеи.

Сант-Катрин и гора Моисея

Мы поднимемся на гору Моисея не ночью, как это делают туристические группы, а в закатное время. Это позволит насладиться уединением и великолепными пейзажами в «золотые часы». Если вы не готовы к восхождению, мы отлично проведем время в городке Сант-Катрин. Посетим бедуинов, помедитируем в окружении библейских гор и по желанию заглянем в самый «злачный» местный ресторан.

Организационные детали