Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день

Посетить старинный монастырь, подняться на легендарную гору и погрузиться в духовную историю Синая

Мы отправимся из Дахаба в небольшой колоритный городок Сант-Катрин, окруженный горами.

Осмотрим древние иконы и рукописи монастыря Святой Екатерины, покорим знаменитую гору Моисея и насладимся сюрреалистическими пейзажами.

А если вы не планируете восхождение, останемся в Сант-Катрин и познакомимся с местными бедуинскими племенами.
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день
Монастырь Святой Екатерины и гора Моисея за 1 день

Что вас ожидает

Монастырь Святой Екатерины

Это один из древнейших непрерывно действующих монастырей мира. Вы увидите базилику Преображения, колодец Моисея, часовню Неопалимой Купины и прочие постройки. А я расшифрую название монастыря, поделюсь интересными фактами о легендарном Синайском кодексе, энкаустических иконах и Вселенских соборах. Кроме того, вы узнаете, кто жил на Синае в доисторические времена, что оставили здесь египтяне, кто придумал алфавит и кто такие набатеи.

Сант-Катрин и гора Моисея

Мы поднимемся на гору Моисея не ночью, как это делают туристические группы, а в закатное время. Это позволит насладиться уединением и великолепными пейзажами в «золотые часы». Если вы не готовы к восхождению, мы отлично проведем время в городке Сант-Катрин. Посетим бедуинов, помедитируем в окружении библейских гор и по желанию заглянем в самый «злачный» местный ресторан.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • По желанию можно подняться на гору Моисея на верблюде (за дополнительную плату)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Светлана. Я живу на Синае уже более 10 лет и все это время встречаю путешественников из разных стран мира. У нас команда гидов. Мы хотим, чтобы ваш отдых был комфортным и интересным, чтобы впечатления от пребывания в Дахабе остались надолго. А главное, чтобы и вы узнали и полюбили Синай, его красоту и уникальность. Ведь от Дахаба начинаются самые интересные поездки по всему Синаю. Мы поможем вам с выбором экскурсий, проконсультируем по любым вопросам насчет вашего отдыха. До встречи!
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