ежедневно в 14:00 и 17:30

Путешествие по Дахабу: вводная для новичков

Познакомиться с колоритным городом дайверов и виндсерферов

Маленький Дахаб на востоке Синайского полуострова — лидер по числу сожженных обратных билетов! В чем магия этого городка, притягивающего дайверов и виндсерферов со всего мира? Вы погуляете по трем районам Дахаба — от аутентичной бедуинской Ассалы до оживленной Лагуны.

Узнаете о местной жизни и истории, получите полезные советы и полюбите «белое золото Египта».
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков
Путешествие по Дахабу: вводная для новичков

Что вас ожидает

Прогулка по трем районам Дахаба

Мы встретимся в Ассале и пройдем по лабиринтам ее улочек: этот район словно бедуинская деревня, с присущем ей колоритом, верблюдами и типичными арабскими постройками. Оттуда попадем в уютную Машрабу, уже более европейский район. Наконец, во время заката, вас ждет Лагуна — мекка виндсерферов и кайтеров, где сконцентрированы самые известные отели. Попутно вы откроете историю Дахаба, начиная с Моисея и набатеев, а также поймете, как крохотное селение превратилась в популярный город.

Дахаб: инструкция по применению

Я расскажу, чем живет Дахаб и сориентирую в городе: где поесть, развлечься, снять жилье. Особой темой станет активный отдых в Дахабе. За 2 часа вы узнаете:

  • О лучших местах для дайвинга, снорклинга, кайтинга, виндсерфинга. Проведу, покажу, познакомлю с инструкторами, помогу получить скидку.
  • О подходящих для купания пляжах. А оно не везде безопасно: в Красном море водятся морские ежи, рыбы-камни, мурены. Как их распознать и что делать при неприятной встрече — всё в кратком экскурсе.
  • О том, где лучше заниматься йогой, в каких ресторанах самые вкусные завтраки и морепродукты и многое другое.

Организационные детали

  • Обязательно надевайте удобную обувь и головной убор для защиты от солнца
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Assala Square
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 14:00 и 17:30

Светлана
Светлана
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Светлана. Я живу на Синае уже более 10 лет и все это время встречаю путешественников из разных стран мира. У нас команда гидов. Мы хотим, чтобы ваш отдых был комфортным и интересным, чтобы впечатления от пребывания в Дахабе остались надолго. А главное, чтобы и вы узнали и полюбили Синай, его красоту и уникальность. Ведь от Дахаба начинаются самые интересные поездки по всему Синаю. Мы поможем вам с выбором экскурсий, проконсультируем по любым вопросам насчет вашего отдыха. До встречи!
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