ежедневно в 14:00 и 17:30

Что вас ожидает

Прогулка по трем районам Дахаба

Мы встретимся в Ассале и пройдем по лабиринтам ее улочек: этот район словно бедуинская деревня, с присущем ей колоритом, верблюдами и типичными арабскими постройками. Оттуда попадем в уютную Машрабу, уже более европейский район. Наконец, во время заката, вас ждет Лагуна — мекка виндсерферов и кайтеров, где сконцентрированы самые известные отели. Попутно вы откроете историю Дахаба, начиная с Моисея и набатеев, а также поймете, как крохотное селение превратилась в популярный город.

Дахаб: инструкция по применению

Я расскажу, чем живет Дахаб и сориентирую в городе: где поесть, развлечься, снять жилье. Особой темой станет активный отдых в Дахабе. За 2 часа вы узнаете:

О лучших местах для дайвинга, снорклинга, кайтинга, виндсерфинга. Проведу, покажу, познакомлю с инструкторами, помогу получить скидку.

О подходящих для купания пляжах. А оно не везде безопасно: в Красном море водятся морские ежи, рыбы-камни, мурены. Как их распознать и что делать при неприятной встрече — всё в кратком экскурсе.

О том, где лучше заниматься йогой, в каких ресторанах самые вкусные завтраки и морепродукты и многое другое.

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