Индивидуальная
до 8 чел.
Из Эль-Аламейна - в Гизу и Саккару
Путешествие в сердце Египта: Гиза и Саккара. Узнайте больше о пирамидах и фараонах, почувствуйте величие древней цивилизации в уютной компании
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$250 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей и пирамиды Гизы - из Эль-Аламейна
Познакомьтесь с историей Египта: от пирамид Гизы до Каирского музея. Вас ждут удивительные открытия и захватывающие виды на Нил
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$233
$310 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВ древний и многоликий Каир - из Эль-Аламейна
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
$248
$354 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Эль-Аламейн в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Эль-Аламейн
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Эль-Аламейн в сентябре 2025
Сейчас в Эль-Аламейн в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 233 до 250 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Эль-Аламейн на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 12 ⭐ отзывов, цены от $233. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь