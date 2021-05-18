Полезная информация об Эль-Арише
Что нужно знать об Эль-Арише: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Арише
21:2537
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Эль-Ариш
|По-английски
|Arish
|Столица региона
|Эль-Ариш является столицей региона
|Население города
|128 855 чел.
|Аэропорт
|El Arish International Airport AAC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря