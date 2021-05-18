Всё об Эль-Арише

Полезная информация об Эль-Арише

Что нужно знать об Эль-Арише: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Эль-Арише
21:2537
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаЭль-Ариш
По-английскиArish
Столица регионаЭль-Ариш является столицей региона
Население города128 855 чел.
АэропортEl Arish International Airport AAC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота15 м. от уровня моря

Где находится Эль-Ариш на карте