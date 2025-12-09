Описание экскурсииЭкскурсия стартуется в вашем отеле на комфортабильном автомобиле, ехать почти 4 часа. посетим гробницы Бани Хасан,где находятся могилы аминмехата 1 и 2, хнума хетиба 1 и 2. Затем посетим Монастырь Девы Марии на Горе Птиц (Дейр аль-Адхра) некрополь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты: Бани Хасан 5 $ (Оплата только картой)
- Обед (13 $ с каждого)
- Напитки /n
Место начала и завершения?
Каир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Эль-Миньи
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Эль-Минья: Царство Нефертити и Эхнатона (можно платить рублями)
Начало: По договоренности
Сегодня в 04:00
$372
$465 за всё до 5 чел.