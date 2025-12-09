Описание Ответы на вопросы

Описание тура Археологические памятники Эль-Миньи: гробницы, столица и некрополь Эта экскурсия предлагает путешествие по археологическим памятникам вокруг Эль-Миньи, где сохранились свидетельства разных эпох древнеегипетской цивилизации. Вы познакомитесь с архитектурой, искусством и религиозными преобразованиями, которые оставили заметный след в истории Египта. Телль-эль-Амарна: столица религиозной реформы. На месте древней столицы Ахетатон, вы узнаете о фараоне Эхнатоне и его радикальных религиозных преобразованиях. Город был посвящён культу бога Атона и отличался уникальной архитектурой — открытыми храмами, пропускавшими солнечный свет. В искусстве Амарнского периода появился особый стиль с реалистичными изображениями царской семьи, что отразилось в знаменитом бюсте царицы Нефертити. -Туна-эль-Гебель — это археологический памятник в Египте, расположенный недалеко от города Эль-Минья. Он известен как некрополь древнего города Гермополиса, который был важным религиозным центром. Основные достопримечательности включают: 1. Катакомбы животных здесь захоронены миллионы мумифицированных животных, особенно ибисов и бабуинов, которые считались священными. 2. Гробница Петосириса священника IV века до н. э., с хорошо сохранившимися рельефами и надписями. 3. Римский некрополь с уникальными гробницами, сочетающими египетские и греко-римские стили. Туна-эль-Гебель отражает смешение культур и религиозных традиций Древнего Египта, Греции и Рима - Гробницы Бани Хасан: наследие Среднего царства Некрополь Бани Хасан представляет собой комплекс из 39 скальных гробниц, созданных для высокопоставленных чиновников и номархов. Вы увидите гробницу Хнумхотепа с изображениями охоты и приёма иностранных делегаций, а также гробницу Аменемхета, где сохранились уникальные сцены повседневной жизни. Яркие росписи и рельефы на стенах рассказывают о сельскохозяйственных работах, религиозных ритуалах и административной системе того периода. Монастырь Девы Марии на Горе Птиц (Дейр аль-Адхра) расположен в Египте, в районе горы Эт-Тайр, недалеко от города Самалют. Этот монастырь является одним из важных христианских мест паломничества, так как, согласно преданию, Святое Семейство останавливалось здесь во время своего бегства в Египет. Монастырь построен на скале, и в его церкви находится пещера, где, как считается, отдыхала Дева Мария с младенцем Иисусом. Монастырь привлекает множество верующих, особенно во время праздников, связанных с Девой Марией.

