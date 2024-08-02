скидка
40%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
309$186 за всё до 8 чел.
скидка
30%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
288$202 за всё до 8 чел.
скидка
30%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
6 авг в 02:00
7 авг в 02:00
350$245 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав2 августа 2024Мы были с семьей на индивидуальной экскурсии в Луксор. Нашим гидом был Ахмед. И мы все остались в полном восторге
- ЕЕлена2 августа 2024Наше путешествие было невероятно комфортным. Подача материала оказалась очень интересной и отличалась от стандартных групповых экскурсий. Вся наша поездка была
- ССергей31 июля 2024Только вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждал нас. Два водителя постоянно
- ЗЗарина25 июля 2024Экскурсия была очень классная, всем советую! По пунктам Трансфер из Хургады В обозначенное время приехал микроавтобус, водитель подождал у рецепшн. Водитель англоговорящий,
- ННадежда23 июня 2024Очень рекомендую именно индивидуальную экскурсию! Мы готовились к этой поездке, как к самому тяжелому дню в нашем путешествии. Нас было
- ДДмитрий20 июня 2024Всё прошло замечательно
- ААнастасия19 июня 2024Сегодня путешествовала в древний город Луксор с гидом Шаркави. Заранее попросила, чтобы мы смогли заехать в Дендеру и не прогадала.
- ИИнна18 июня 2024Это было, без преувеличения, самое прекрасное наше путешествие! Мы выбрали индивидуальную экскурсию в Каир. Трансфер забрал нас из отеля строго
- ССофья13 июня 2024Забронировали экскурсию, выбрав по отзывам. Понравились: - сами гробницы и храмы) грандиозное наследие. - пунктуальность, организованность, везде не стояли очередей, все шустро, успели
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Что ещё посмотреть»
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