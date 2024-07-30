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к ней тщательно, и мои ожидания полностью оправдались. Сомнений, что это должен быть индивидуальный тур, у меня не было, т. к. поездка долгая, в жару, нужно было комфортно посетить запланированные места, минимизировать время в пути, и на случай непредвиденных ситуаций (а с детьми они бывают), иметь маневренность. С Мухаммедом на связи были заранее, утрясали дату и маршрут, мне виделась пт-сб, т. к. выходные дни в Каире, но в этот период жара была до 45°, Мухаммед тактично предлагал иные варианты, поэтому решили ехать в пн, когда 38°. Переживала за пробки в Каире, т. к. светофоры там отсутствуют, но все сложилось удачно. Обычно сначала заезжают в Каир, а потом едут на Пирамиды, т. к. по пути так логично, но у нас были Пирамиды в приоритете, Мухаммед без вопросов согласился на изменение маршрута. В итоге удачно без жары и многочисленных туристов мы объехали и обошли Пирамиды и Сникса в Гизе. Следующим нюансом для Мухаммеда было накормить нас, т. к. мы с дочкой веганы, а это были плюсом дни Курбан Байрама. Обедали в итоге в классном заведении, все свежее, разнообразное и всего 10$ с человека, сотрудники очень гостеприимные и клиентоориентированные. Еще по моей просьбе Мухаммед завез меня в местную кондитерку, я в презенты купила приличные сладости. Далее был путь в Каир в Музей и небольшая 40-минутная прогулка только для нас на огромной чистой, комфортной лодке по Нилу (40$), как раз то что нужно в самое жаркое время дня. Мухаммед все билеты оплачивал без очередей через местные терминалы по своей карте, в магазине и ресторане также, потом все по чекам вместе посчитали, и я просто отдала в долларах по курсу. На все вопросы отвечал, где нужно углублялся в историю, где мы хотели более поверхностно послушать, подстраивался без проблем. Дочка довольна, Мухаммед смог без проблем ее расположить к себе. Отдельно хочу отметить организацию авто и водителя. Передвигались на кроссовере, чистый, комфортный, приятный водитель с аккуратным плавным вождением, я чувствовала себя в полной безопасности. Путь от Хургады до Пирамид занял 6.5ч, выезжали в 2ч ночи, несколько постов полиции по дороге, на которых тщательные проверки, поэтому вынужденно минут по 20 просто стоишь и ждешь, обратно ехали 5.5ч, спокойно успели к ужину в отель. От души рекомендую Мухаммеда, как организатора и египтолога в путешествиях.