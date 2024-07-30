скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 02:00
285$228 за всё до 8 чел.
скидка
20%
7 часов
Круиз
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
740$592 за всё до 15 чел.
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
$27 за человека
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$216 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей30 июля 2024Отличная прогулка! Команда приветлива и внимательна. Огромная яхта только для семьи, нас было трое взрослых и трое детей, особенно колоритно
- ННаталья7 июля 2024Всё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремя.
- ЕЕкатерина26 июня 2024Ездили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтой, поэтому я старалась подойти
- PPavel29 мая 2024Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
- ААлександр18 мая 2024Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
- ВВладислав8 мая 2024Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
- ИИрина4 мая 2024Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
- ММарина1 мая 2024Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
- ММатвей19 апреля 2024Все было замечательно, экскурсовод отлично чувствует что нужно туристу и помогает даже там где не должен. Остались очень довольны 100/10
- РРаиса24 марта 2024Замечательный маршрут. Всё было хорошо организовано. Группа не большая и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хоть погода и была ветреной. Очень комфортная обстановка. Маску для плавания лучше брать свою. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Однодневные»
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