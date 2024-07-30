Однодневные – экскурсии в Хургаде

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Хургаде, цены от $27, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
На машине
скидка
20%
19 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 21:00
Завтра в 02:00
285$228 за всё до 8 чел.
Хургада: прогулка на роскошной яхте
На яхте
скидка
20%
6 отзывов
7 часов
Круиз
Хургада: прогулка на роскошной яхте
Отправляйтесь в незабываемый круиз на яхте премиум-класса в Хургаде. Насладитесь морем, солнцем и подводным миром Красного моря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
740$592 за всё до 15 чел.
Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
9 отзывов
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в бухту дельфинов: снорклинг и водные развлечения из Хургады
Погрузитесь в мир морских приключений с экскурсией в бухту дельфинов. Вас ждет встреча с дельфинами, снорклинг у кораллов и веселье на водных аттракционах
Начало: В Хургаде
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
9 авг в 08:00
$27 за человека
Из Хургады - на новый остров Magawish
На яхте
2 отзыва
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на новый остров Magawish: снорклинг и обед на яхте
Насладитесь экскурсией на остров Magawish из Хургады: райские пляжи, снорклинг у коралловых рифов и вкусный обед на борту ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$216 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    30 июля 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Отличная прогулка! Команда приветлива и внимательна. Огромная яхта только для семьи, нас было трое взрослых и трое детей, особенно колоритно
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    смотрится с яхтами забитыми людьми «под завязку». Много моря и кораллов и ни кто не мешает. Все не навязчиво и комфортно. Обед достойный и очень обильный. Массаж- отдельная приятная история, очень в тему после долгих заплывов с маской. Отдых очень понравился. Рекомендую!

    Отличная прогулка! Команда приветлива и внимательна. Огромная яхта только для семьи, нас было трое взрослых и
  • Н
    Наталья
    7 июля 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Всё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремя.
    Всё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремяВсё отлично. Спасибо. Дельфины были совсем рядом. Большая стая. Организация хорошая. Всё вовремя
  • Е
    Екатерина
    26 июня 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Ездили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтой, поэтому я старалась подойти
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    к ней тщательно, и мои ожидания полностью оправдались. Сомнений, что это должен быть индивидуальный тур, у меня не было, т. к. поездка долгая, в жару, нужно было комфортно посетить запланированные места, минимизировать время в пути, и на случай непредвиденных ситуаций (а с детьми они бывают), иметь маневренность. С Мухаммедом на связи были заранее, утрясали дату и маршрут, мне виделась пт-сб, т. к. выходные дни в Каире, но в этот период жара была до 45°, Мухаммед тактично предлагал иные варианты, поэтому решили ехать в пн, когда 38°. Переживала за пробки в Каире, т. к. светофоры там отсутствуют, но все сложилось удачно. Обычно сначала заезжают в Каир, а потом едут на Пирамиды, т. к. по пути так логично, но у нас были Пирамиды в приоритете, Мухаммед без вопросов согласился на изменение маршрута. В итоге удачно без жары и многочисленных туристов мы объехали и обошли Пирамиды и Сникса в Гизе. Следующим нюансом для Мухаммеда было накормить нас, т. к. мы с дочкой веганы, а это были плюсом дни Курбан Байрама. Обедали в итоге в классном заведении, все свежее, разнообразное и всего 10$ с человека, сотрудники очень гостеприимные и клиентоориентированные. Еще по моей просьбе Мухаммед завез меня в местную кондитерку, я в презенты купила приличные сладости. Далее был путь в Каир в Музей и небольшая 40-минутная прогулка только для нас на огромной чистой, комфортной лодке по Нилу (40$), как раз то что нужно в самое жаркое время дня. Мухаммед все билеты оплачивал без очередей через местные терминалы по своей карте, в магазине и ресторане также, потом все по чекам вместе посчитали, и я просто отдала в долларах по курсу. На все вопросы отвечал, где нужно углублялся в историю, где мы хотели более поверхностно послушать, подстраивался без проблем. Дочка довольна, Мухаммед смог без проблем ее расположить к себе. Отдельно хочу отметить организацию авто и водителя. Передвигались на кроссовере, чистый, комфортный, приятный водитель с аккуратным плавным вождением, я чувствовала себя в полной безопасности. Путь от Хургады до Пирамид занял 6.5ч, выезжали в 2ч ночи, несколько постов полиции по дороге, на которых тщательные проверки, поэтому вынужденно минут по 20 просто стоишь и ждешь, обратно ехали 5.5ч, спокойно успели к ужину в отель. От души рекомендую Мухаммеда, как организатора и египтолога в путешествиях.

    Ездили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтойЕздили вдвоем с 10-летней дочкой из Хургады в Гизу/Каир 17.06.2024. Эта поездка была моей давней мечтой
  • P
    Pavel
    29 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из наших пожеланий по самочувствию
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    и погоде. Постоянно был на связи во время прогулки. Прислал за сутки номер машины, которая нас забрала из отеля. Обсудили удобный способ оплаты (платили часть в евро, часть в местной валюте). На самой прогулке было много еды, массаж. Катались на водном диване за катером, 2 раза подолгу сноркали в море, гид Шурави нырял с нами, всё показывал, куда надо внимательнее смотреть под водой. На яхте были ласты как на 36-й размер, так и на 46-й размер ноги. Посетили остров с чистым песком (единственный минус - там слишком громкая музыка). Оставили немного чаевых самой команде. Далее Шурави проводил нас до такси обратно до отеля. Также важно отметить, что Мухаммед предложил помочь с организацией других поездок. Делал ненавязчиво, рекомендую.

    Всё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя изВсё было организовано отлично. Мухаммед постоянно на связи, говорит на русском. Соориентировал по дате исходя из
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
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    Безопасное и приятное вождение. Встреча с Мухаммедом в Каире. Знания родного города и истории Египта погружают в атмосферу жизни этого многогранного города… обязательно узнайте про жизнь простых людей! Многоликий город и узкие улочки совершенно безопасны с Мухаммедом. Честный, веселый, отзывчивый, безмерно открытый Человек с большой буквы. Мы доверились полностью и не разочаровались. Бронь делали из России и все время были на связи. Искренне рекомендую! P.S. Формат экскурсии обсуждаем и подстраиваем под клиента;)

  • В
    Владислав
    8 мая 2024
    Хургада: прогулка на роскошной яхте
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы! Сделали наш день невероятным!
    Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!Благодарим за невероятную прогулку на яхте, незабываемо, красиво, весело, активно, душевно! Всё выполнено идеально! Команда молодцы!
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой! Мы довольны
    Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!Спасибо за отличный день, команда делала все возможное что бы нам было комфортно, фотограф делал много снимков и так же снимал под водой!
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Из Хургады - на новый остров Magawish
    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было 4 - места разгуляться
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    было в достатке. Сначала была рыбалка (пойманную рыбу потом пожарили для нас), затем остров, обед и снорклинг. Остров Магавиш небольшой - туда возят маленькие группы, песок фантастический, много мест для фотографирования, есть небольшой пляж для плавания, укрыться от солнышка есть где. Обед вкусный и сытный - мы даже половины не съели- креветки, рыба, куриные нагетсы, рис, макароны, овощи. Фруктовая нарезка при отправлении и после снорклинга. Куку респект👍 С оборудованием для снорклинга на яхте напряжёнка, мне досталась только маска- без трубки, приходилось задерживать дыхание - удовольствие так себе. Коралл живой, но рыбок немного, видели ската, огромного ежа, попугая, хирурга и других каких-то. Берите свои маски. Команда: капитан, кук-юнга, гид и фотограф. Капитан - профессионал своего дела, улыбчивый и позитивный. Кук просто молодец. Гид сносно говорит по-русски, но особых рассказов и не предполагалось, с ним решались вопросы последовательности этапов экскурсии (мы сначала поплыли на остров, а потом плавали) и плавал на кораллы он с нами. Фотограф сделал нам видюшку и кучу фоток, но всё как-то совсем не очень, будем просить профессионалов выправить ситуацию. Всё время ждала какого-нибудь подвоха, но всё прошло на ура! Спасибо организатору и команде!

    Отмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас былоОтмечали день рождения на яхте, всё прошло замечательно. Яхта Sea Roz, чистенькая и аккуратная, нас было
  • М
    Матвей
    19 апреля 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Все было замечательно, экскурсовод отлично чувствует что нужно туристу и помогает даже там где не должен. Остались очень довольны 100/10
    Все было замечательно, экскурсовод отлично чувствует что нужно туристу и помогает даже там где не должен. Остались очень довольны 100/10
  • Р
    Раиса
    24 марта 2024
    Бухта дельфинов: групповая поездка из Хургады
    Замечательный маршрут. Всё было хорошо организовано. Группа не большая и это является несомненно плюсом. Поплавать удалось, хоть погода и была ветреной. Очень комфортная обстановка. Маску для плавания лучше брать свою. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Однодневные»

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  3. Долина Царей
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  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 592 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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