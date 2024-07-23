3 часа
Групповая
до 25 чел.
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$17 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
6 часов
Водная прогулка
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
от $16 за человека
6 часов
Групповая
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 11:30
7 авг в 11:30
$18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina23 июля 2024Сама экскурсия мне очень понравилась. Мы увидели дельфинов, правда поплавать с ними разрешили только профессионалам, кто очень хорошо плавает, об
- ААлёна9 июня 2024Привет! Замечательная прогулка, отличная команда, плавили в море и ребята следили за всеми туристами) кто плохо плавает помогают держат за
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Популярные экскурсии»
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