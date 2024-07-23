Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Хургаде, цены от $16. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Утреннее сафари на квадроциклах
На квадроциклах
На верблюдах
28 отзывов
3 часа
Групповая
до 25 чел.
Сафари на квадроциклах в Хургаде: утренняя поездка с бедуинами
Откройте для себя величие пустыни на утреннем сафари: управление квадроциклом, бедуинская деревня и традиционный чай
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$17 за человека
Плавание с дельфинами в Хургаде
15 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Плавание с дельфинами в Хургаде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, кроме субботы в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$50 за человека
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
На яхте
30 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
Начало: Забираем из отеля
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
от $16 за человека
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
На квадроциклах
На верблюдах
Джиппинг
Багги
54 отзыва
6 часов
Групповая
Мегасафари в Хургаде: приключение на багги, квадроциклах и верблюдах
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией Мегасафари. Пустынные просторы, культура бедуинов и драйв - все в одном путешествии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 11:30
7 авг в 11:30
$18 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    23 июля 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Сама экскурсия мне очень понравилась. Мы увидели дельфинов, правда поплавать с ними разрешили только профессионалам, кто очень хорошо плавает, об
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    этом не предупреждали. Две остановки на купание в море просто чудо! Рыбки изумительно красивые и подводный мир очень яркий. Но рекомендую иметь свою маску, маски никак не обрабатываются, их просто кидают в ящик и на втором купании отдают всем подряд. Еда вкусная, ребята, которые нас обслуживали очень приветливые и весёлые. Из минусов, долго ждали на пирсе, но что радует, при этом не сократили пребывание в воде и на яхте. Катание на банане очень короткое, только для фото. Экскурсия закончилась на два часа позже и пока доехали до своего отеля, на море успела сходить всего на час, хотя расщитывала быть там весь вечер. Но эмоций и восторгов получила море!!! При всех минусах рекомендую экскурсию, не пожалеете!!!

  • А
    Алёна
    9 июня 2024
    Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
    Привет! Замечательная прогулка, отличная команда, плавили в море и ребята следили за всеми туристами) кто плохо плавает помогают держат за
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    круг, спасибо команде на яхте)) Отдельная благодарность организатору поездки,, Majed! Я ехала одно и переживала, но организатор всегда был на связи и все держал под контролем)) во время подал машину в отель, и привезли обратно с комфортом)) все прошло супер! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Утреннее сафари на квадроциклах
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  3. Дом дельфинов: тур на яхте и погружение с маской
  4. Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 16 до 50. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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