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этом не предупреждали. Две остановки на купание в море просто чудо! Рыбки изумительно красивые и подводный мир очень яркий. Но рекомендую иметь свою маску, маски никак не обрабатываются, их просто кидают в ящик и на втором купании отдают всем подряд. Еда вкусная, ребята, которые нас обслуживали очень приветливые и весёлые. Из минусов, долго ждали на пирсе, но что радует, при этом не сократили пребывание в воде и на яхте. Катание на банане очень короткое, только для фото. Экскурсия закончилась на два часа позже и пока доехали до своего отеля, на море успела сходить всего на час, хотя расщитывала быть там весь вечер. Но эмоций и восторгов получила море!!! При всех минусах рекомендую экскурсию, не пожалеете!!!