скидка
39%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Персональный трансфер из аэропорта Хургады: удобство и комфорт
Планируйте ваше путешествие заранее с индивидуальным трансфером: встреча, помощь с багажом, комфортный доезд
Сегодня в 20:30
Завтра в 00:30
31$19 за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
Конные прогулки по пустыне и купание в Красном море - Индивидуальный опыт в Хургаде
Откройте для себя магию пустыни и красоту Красного моря, наслаждаясь верховой ездой в Хургаде. Подходит как для новичков, так и для опытных наездников
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$44 за человека
скидка
40%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
309$186 за всё до 8 чел.
скидка
30%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
288$202 за всё до 8 чел.
скидка
30%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
6 авг в 02:00
7 авг в 02:00
350$245 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав2 августа 2024Мы были с семьей на индивидуальной экскурсии в Луксор. Нашим гидом был Ахмед. И мы все остались в полном восторге
- ЕЕлена2 августа 2024Наше путешествие было невероятно комфортным. Подача материала оказалась очень интересной и отличалась от стандартных групповых экскурсий. Вся наша поездка была
- ЛЛюдмила1 августа 2024Совершенно очаровательное мероприятие. Ирина очень ответственная как организатор, забрала меня от отеля, довезла до места, позаботилась о таких мелочах как вода
- ССергей31 июля 2024Только вернулись с поездки в Люксор. Все прошло замечательно; комфортный микроавтобус в назначенное время уже ждал нас. Два водителя постоянно
- ААнна30 июля 2024Все хорошо, водитель был вовремя, помог с багажом и довез до аэропорта: нас немного укачало в дороге, но это такие дороги в египте и большое количество лежачих полицейских.
- ЗЗарина25 июля 2024Экскурсия была очень классная, всем советую! По пунктам Трансфер из Хургады В обозначенное время приехал микроавтобус, водитель подождал у рецепшн. Водитель англоговорящий,
- ААнна18 июля 2024Все отлично, встретили в аэропорту с табличкой, довезли до отеля, помогли с багажом
- ИИрина1 июля 2024Все прекрасно. Заказали трансфер з аэропорта до гостиницы в районе сахл хашиш для 6 человек. Все чётко, как договаривались. рекомендую
- ННадежда23 июня 2024Очень рекомендую именно индивидуальную экскурсию! Мы готовились к этой поездке, как к самому тяжелому дню в нашем путешествии. Нас было
- ДДмитрий20 июня 2024Всё прошло замечательно
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Все»
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