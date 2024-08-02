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двое взрослых и 2 подростка. Нас в 1.30 забрал микроавтобус с двумя отличными водителями, часов в 8-9 были в Каире. К нам подсел экскурсовод Хамди. Сначала поехали на пирамиды, пока не так жарко. Но все равно очень жарко от пустыни, города и дорог (это не как у воды). Небольшой рассказ про пирамиды от гида, потом мы отправились внутрь пирамиды. Там достаточно крутой подъем в очень тесном коридоре (двигались согнувшись), но ни капельки не жалеем). Потом сделалили фотки у пирамиды, поехали еще в одну точку фоткаться. Потом съездили посмотрели Сфинкса. Уже достаточно быстро, так как ребенок уже устал от солнца к тому времени, да и мы уже хотели только взглянуть и дальше ехать. Даже не представляю, как ехали бы большим автобусом от отельного гида: ждать, пока 40 человек соберутся (кто на верблюде уехал, кто на лошади, кто туалет пошел искать и т. д.), а все это под палящим солнцем. Одевайте все что можно закрытое! После Пирамид и Сфинкса поехали кушать ранний обед с видом на Пирамиды. Потом поехали в Каирский музей. Там тоже недолго были, опять же просто у нас не было сил после непростой ночи и жаркого утра. Посмотрели несколько залов. Очень понравилось, что Хамди честно говорил, что многое у Древних Египтян остается загадкой. Рассказывал разные версии, про разные исследования. Очень мы оценили, что по нашему желанию мы больше никуда не заезжали (ни магазины, ни папирусы, ни фабрики). Это было очень комфортное путешествие, хотя это все равно был очень тяжелый день. Обратно доехали быстро, так как утром все автобусы собираются вместе, чтобы их сопровождал конвой, а на обратной дороге такого нет. Мы выехали из Каира около 13.00, в отеле Хургады были в 18.30. А я думала, что вернемся затемно). Спасибо за это отдельное! В микроавтобусе на заднем сидении можно даже лежать поочереди) Спасибо организаторам за такое путешествие! Мы очень хотели увидеть вживую Пирамиды, мечта сбылась) Все затраты стоили того. Ничуть не пожалели о потраченных деньгах и времени!