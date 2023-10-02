7 часов
Водная прогулка
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$22 за человека
скидка
20%
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
50$40 за человека
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
$31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 октября 2023Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
- ЕЕкатерина3 сентября 2023Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «За городом и природа»
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