За городом и природа – экскурсии в Хургаде

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Хургаде, цены от $22, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
9 отзывов
7 часов
Водная прогулка
Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж: снорклинг и пляжный отдых
Погрузитесь в мир красочных коралловых рифов и яркого солнца на Оранжевом пляже. Эта групповая морская прогулка в Хургаде обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$22 за человека
Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
На машине
скидка
20%
11 отзывов
4 часа
Водная прогулка
Индивидуальное погружение в Хургаде: уникальный дайвинг у берега
Получите уникальный опыт дайвинга у берега Красного моря, наслаждаясь красотой подводного мира без лишнего волнения
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
50$40 за человека
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
7.5 часов
Водная прогулка
Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Сбежать из жаркого города к морской прохладе и опробовать водные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
$31 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 октября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Впечатление двоякое, т. к с одной стороны организационные моменты с трансфером и на самой лодке. Если туда доехали практически без проблем,
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    то обратно в итак маленькую машину кроме двоих взрослых дополнительно впихнули еще двоих. Кондиционер работал еле-еле, что не добавляло комфорта поездке. На самом корабле также проблемы с организацией людей - два раза сплавали к рифу, все поднялись. И по идее должны отплывать, но по факту стояли еще минут 40. Подошли к одному из членов команды уточнить сколько еще будем стоять, сказали, что 10 минут, хотя стояли куда дольше и вместо сидения могли еще спокойно поплавать. Сам Оранжевый остров - ни о чем - делать там нечего, сфотографироваться и обойти можно буквально за час. В барах все дорого - коктейль стоит 9 долларов и еще не ясно какого качества в нем будут ингредиенты. И организаторам стоит донести до членов команды, что шутки с личными вещами туристов - плохие шутки, потому что по итогу может закончится не очень хорошо.

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2023
    Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
    Была сборная экскурсия и оказалось что на orange была только я, спросили не буду ли против, если меня со всеми отвезёт на paradise, я согласилась и бонусом мне предложили массаж

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Групповая морская прогулка на Оранжевый пляж
  2. Индивидуальный дайвинг у берега Красного моря
  3. Из Хургады - на гавайский пляж острова Гифтун (в группе)
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в августе 2024
Сейчас в Хургаде в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 40 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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