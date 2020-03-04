Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Съездите в Синдбад Submarine для захватывающей экскурсии
Наслаждайтесь невероятным видом подводного мира Красного моря
См жизни под водой в течение 50 минут на глубине 72 футов (22 метров)
Отправляйтесь в фантастическое подводное путешествие на подводной лодке Синдбад и откройте для себя морскую жизнь на Красном море в 3-часовой поездке из Хургады.
После того, как вас заберут из отеля, вас доставят на пирс для посадки. Подводная лодка Sinbad вмещает 44 человека и 2 пилота и имеет окна, специально сконструированные для максимального обзора под водой. Когда вы спуститесь ниже уровня воды, у вас будет примерно 50 минут, чтобы насладиться видом на Красное море на глубине 72 фута (22 метра) от поверхности.
Когда вы закончите исследовать подводную экосистему, подводная лодка вернет вас на поверхность. Вы будете переведены обратно в ваш отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Все трансферы на автобусе с кондиционером
Англоговорящий гид по египтологу
Безалкогольные напитки
Входные билеты
Что не входит
Любые дополнительные расходы не в маршруте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Важная информация
Тур проходит каждый день
Встреча в отеле происходит в 9:00, а высадка в 13:00
В стоимость входит трансфер из отелей Хургады. С гостей взимается дополнительная плата в размере 5 евро за трансфер из других городов: Макади, Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 1 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
A
Andreas
4 мар 2020
Интересное начинание взять подводную лодку. Сначала вы выводите корабль из порта на платформу, где вас ждет подводная лодка. Поездка на подводной лодке занимает около 60 минут, водолазы фотографируются снаружи. Некоторые рыбы привлекают дайверов, но, к сожалению, только с одной стороны. Вы очень медленно идете с подводной лодкой по запланированному маршруту и снова тем же маршрутом. На подводной лодке довольно тепло и нет туалета. Мы можем рекомендовать этот тур.
А
Аноним
1 мар 2020
Февраль 2020: Встреча в отеле вовремя, все говорили по-немецки и по-английски, и очень приличный организационный процесс. Однако лучшее (у меня было несколько оговорок заранее): подводная лодка действительно сенсационная! Он современный, в нем не менее 20 посадочных мест, и у каждого есть свой огромный иллюминатор (не менее 60 см), чтобы смотреть или снимать видео. Так как рыбы в данный момент не было, водолаз вышел с едой и заманил их:), а потом действительно пошло не так … Время на подводной лодке около 30 минут. Могу только рекомендовать! Стоит не так много и совсем другое дело.
U
Uwe
16 фев 2020
Это был действительно отличный опыт. Это было очень хорошо организовано. На корабле нас отвезли на водную станцию, где мы сели на подводную лодку. Он прошел через щель по тонкой лестнице. Для этого нужно быть проворным. Сесть на подводную лодку между рыбами, которых заманили и накормили дайверы, было уникальным опытом - снова в любое время!
Ещё 182 отзыва
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