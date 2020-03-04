Отправляйтесь в фантастическое подводное путешествие на подводной лодке Синдбад и откройте для себя морскую жизнь на Красном море в 3-часовой поездке из Хургады.

После того, как вас заберут из отеля, вас доставят на пирс для посадки. Подводная лодка Sinbad вмещает 44 человека и 2 пилота и имеет окна, специально сконструированные для максимального обзора под водой. Когда вы спуститесь ниже уровня воды, у вас будет примерно 50 минут, чтобы насладиться видом на Красное море на глубине 72 фута (22 метра) от поверхности.

Когда вы закончите исследовать подводную экосистему, подводная лодка вернет вас на поверхность. Вы будете переведены обратно в ваш отель.