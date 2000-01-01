Экскурсия по индивидуальной предварительно согласованной программе.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Программа данной экскурсии составляется и предварительно согласовывается с заказчиком.
Программа
- Трансфер от отелей до причала.
- Отплытие около 09:00 утра.
- Остановки для снорклинга/дайвинга.
- Барбекю-обед и освежающие напитки.
- Посещение Белого острова (иногда, во время прилива, остров может быть скрыт под водой).
- Трансфер в отель приблизительно к 16:30-17:00 часам.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Предварительно согласованные и подтвержденные услуги
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Четверг в 09:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Хургаде
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании