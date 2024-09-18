Что вас ждёт? Мы отправимся в этот тур на комфортном транспорте прямо из отеля. Погрузимся с аквалангом два раза в разных местах, поплаваем с маской и трубкой, насладимся подводным миром Красного моря в сопровождении профессионального инструктора. Всё снаряжение для дайвинга и снорклинга предоставляем. Важная информация:

Не забудьте, пожалуйста, взять с собой полотенце.