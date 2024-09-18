Египет — настоящий рай для опытных и начинающих дайверов. Здесь чистая прозрачная вода, множество фантастических кораллов и удивительных рыб. Вы отправитесь исследовать окрестности острова Гифтун.
Пройдёте инструктаж от опытных специалистов, совершите два погружения, увидите подводные пещеры и впечатлитесь разнообразием Красного моря.
Пройдёте инструктаж от опытных специалистов, совершите два погружения, увидите подводные пещеры и впечатлитесь разнообразием Красного моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Что вас ждёт? Мы отправимся в этот тур на комфортном транспорте прямо из отеля. Погрузимся с аквалангом два раза в разных местах, поплаваем с маской и трубкой, насладимся подводным миром Красного моря в сопровождении профессионального инструктора. Всё снаряжение для дайвинга и снорклинга предоставляем. Важная информация:
Не забудьте, пожалуйста, взять с собой полотенце.
Ежедневно в 08:00.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$21
|Детский (5-11 лет)
|$12
|Детский (0-4 года)
|$5
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Кешта или Петра
- Урог талата
Что включено
- Снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Безалкогольные напитки
- Профессиональный инструктор-тренер
- Обед
- Трансфер
Что не входит в цену
- Трансфер из районов Сахль-Хашиш и Макады-Бэй - $3/чел., Эль-Гуна и Сафага - $7/чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У входа вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Мы предоставляем всё снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Вас будет сопровождать профессиональный инструктор по подводному плаванию
- Возьмите с собой полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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