«Оранжевая» бухта является одним из райских островов Хургады. Как и Парадайс — также эту бухту называют «Египетские Мальдивы». На острове 🏝️ Вас ожидает белоснежный песок, не глубокий и удобный заход в море 🌊, что особенно безопасно для малышей. Они могут плескаться у берега на протяжении всего времени, пока Вы находитесь на острове. В Вашем распоряжении деревянные зонтики из пальмовых листьев, кресла-мешки, шезлонги… Бухта получила свое название из-за оранжевого оттенка песка при закате солнца.

Во время экскурсии 🧭 также делается остановка в открытом море, где Вы плаваете у коралловых рифов.

Утром отплываете на яхте 🛥️ из Хургады. Делаете две остановки в открытом море, где плаваете с маской и ластами на коралловом рифе.

Далее высаживаетесь на Оранжевый остров на 2 часа, для отдыха и плавания с берега.

После отдыха на острове возвращаетесь на яхту и обедаете. Желающие ловят рыбу 🐟 с яхты.

В 17:00 возвращаетесь в Хургаду.

Взрослые платят 35$ с человека, дети с 5 до 11 лет включительно 15$.