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Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады

Саид М.
Саид М. – Гид из Хургады
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады
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Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады

Что вы увидите

  • купание у коралловых рифов
  • посещение острова
  • рыбалка
  • обед.
«Оранжевая» бухта является одним из райских островов Хургады. Как и Парадайс — также эту бухту называют «Египетские Мальдивы». На острове 🏝️ Вас ожидает белоснежный песок, не глубокий и удобный заход в море 🌊, что особенно безопасно для малышей. Они могут плескаться у берега на протяжении всего времени, пока Вы находитесь на острове. В Вашем распоряжении деревянные зонтики из пальмовых листьев, кресла-мешки, шезлонги… Бухта получила свое название из-за оранжевого оттенка песка при закате солнца.
Во время экскурсии 🧭 также делается остановка в открытом море, где Вы плаваете у коралловых рифов.
Утром отплываете на яхте 🛥️ из Хургады. Делаете две остановки в открытом море, где плаваете с маской и ластами на коралловом рифе.
Далее высаживаетесь на Оранжевый остров на 2 часа, для отдыха и плавания с берега.
После отдыха на острове возвращаетесь на яхту и обедаете. Желающие ловят рыбу 🐟 с яхты.
В 17:00 возвращаетесь в Хургаду.
Взрослые платят 35$ с человека, дети с 5 до 11 лет включительно 15$.
Что входит
  • Трансфер забирает из отеля в Хургаде и привозит обратно после экскурсии.
  • В стоимость входит использование шезлонгов и зонтов на Оранжевом острове.
  • В море выдают снаряжение для снорклинга — маска, ласты, трубка и спасательный жилет.
  • На яхте работает опытный снорклинг гид.
  • В стоимость входит обед и безалкогольные напитки на яхте.
Что не входит
  • В стоимость не входят напитки на Оранжевом острове.
  • Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов Эль Гуна, Сахл Хашиш и Макади Бей — 20$ за легковую машину в обе стороны или 25$ за микроавтобус.
Начало и место завершения
🚩 в отель
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид М.
Саид М.
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