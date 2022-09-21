Об экскурсии:

Вы когда-нибудь хотели увидеть дельфинов в дикой природе? Если вы заинтересованы в морской жизни, у нас есть именно это путешествие для вас. Эль-Гуна — прекрасный город на Красном море, известный своим диким населением дельфинов. Отправляйтесь на ежедневную прогулку на лодке, чтобы посмотреть этот очаровательный маленький городок и его окрестности. По дороге в Эль-Гуну следите за дельфинами, поднимающимися в небо.

Прогулка на банане и таблетке, прогулка на батискафе, две остановки для снорклинга

Эта программа идеально подходит для настоящих любителей водных видов спорта, желающих испытать полноценный опыт: бесплатная прогулка по банану и сумасшедшему таблетку, прогулка на батискафе, две остановки для снорклинга, каждая остановка длится час рядом с различными видами кораллов и рыб — и все необходимое оборудование для взрослых и детей.

Вас также ждет часовая поездка по каналам Эль-Гуны с гидом (свободное время для фотосессии), обед из морепродуктов (различные салаты и фрукты), безалкогольные напитки включены в стоимость — и многое другое!

Организационные моменты: