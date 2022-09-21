Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии:
Вы когда-нибудь хотели увидеть дельфинов в дикой природе? Если вы заинтересованы в морской жизни, у нас есть именно это путешествие для вас. Эль-Гуна — прекрасный город на Красном море, известный своим диким населением дельфинов. Отправляйтесь на ежедневную прогулку на лодке, чтобы посмотреть этот очаровательный маленький городок и его окрестности. По дороге в Эль-Гуну следите за дельфинами, поднимающимися в небо.
Прогулка на банане и таблетке, прогулка на батискафе, две остановки для снорклинга
Эта программа идеально подходит для настоящих любителей водных видов спорта, желающих испытать полноценный опыт: бесплатная прогулка по банану и сумасшедшему таблетку, прогулка на батискафе, две остановки для снорклинга, каждая остановка длится час рядом с различными видами кораллов и рыб — и все необходимое оборудование для взрослых и детей.
Вас также ждет часовая поездка по каналам Эль-Гуны с гидом (свободное время для фотосессии), обед из морепродуктов (различные салаты и фрукты), безалкогольные напитки включены в стоимость — и многое другое!
Организационные моменты:
Эта программа начинается в 8:30 и заканчивается в 17:00.
Возьмите с собой: полотенце, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, купальники (для лета) или теплую одежду (для зимы), легкую одежду (для лета), фото/видеоаппаратуру.
Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в отель туда и обратно на автомобиле с кондиционером
Прогулка по городу на лодке в Эль-Гуне и Экскурсия на батискафе
Две остановки на красивом и большом рифе для снорклинга в открытом море
Оборудование для снорклинга
Профессиональный гид-снорклинг
Безалкогольные напитки и обед
8-часовая прогулка на лодке и водные развлечения
Что не входит
Трансфер из Макади, Сахль-хашеш, Ахия за дополнительную плату в размере 5$ с человека
Трансфер из Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей за дополнительную плату в размере 10$ с человека или 25$ за микроавтобус до 6 человек в обе стороны
Личные расходы
Чаевые
Место начала и завершения?
в холле отеля возле ресепшена
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, понедельник, четверг, в 07:45 из отеля, обратно в 16:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Ваше бронирование было подтверждено. Сообщите нам свой отель и номер комнаты, чтобы мы могли сообщить службе безопасности отеля и сообщить вам точное время вашего сбора в холле отеля в ближайшее время. Перед поездкой загрузите Viber или WhatsApp на свой телефон и напишите нам по номеру телефона:
+20 102 394 7790
Мы вышлем вам более подробную информацию о том, что взять с собой, время выезда и другие рекомендации после бронирования. Сообщите нам номер вашего отеля и номера, который вы можете сообщить, когда вас заберут!, чтобы сообщить службе охраны отеля, и мы предоставим вам точное время встречи и другие рекомендации после бронирования. Обязательно приходите в холле вашего отеля по крайней мере за 10 минут до выезда, чтобы мы могли дать вам любые последние инструкции и убедиться, что все готово для вас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады