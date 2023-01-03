Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе

Эль-Гуна состоит из небольших островков, а между ними протекают каналы с морской водой

Эль-Гуна состоит из небольших островков, а между ними протекают каналы с морской водой.

Между собой островки связаны мостиками, по которым ходят микроавтобусы, а по каналам туристов возят катера и лодки. Есть большая гавань для сверкающих на солнце яхт.
Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе
Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе
Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе
Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе
Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе
Эль-Гуна панорама и обзорная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Панорама Эль-Гуны
  • Обзорная экскурсия по городу Эль-Гуна
  • Торгового-развлекательный центр города (Даун-Таун)
  • Башня с красивой панорамой города
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В 22 км. от Хургады, на побережье Красного моря расположена египетская Ривьера — город Эль-Гуна. Построили его в 1991 году. Принадлежит курорт египетскому миллионеру Самиху Савирису.
Эль-Гуна состоит из небольших островков, а между ними протекают каналы с морской водой. Самиху Савирису нравится Венеция, и он решил создать похожую сказку в Египте. Между собой островки связаны мостиками, по которым ходят микроавтобусы, а по каналам туристов возят катера и лодки. Есть большая гавань для сверкающих на солнце яхт.
Над городской архитектурой работали известные архитекторы мирового класса, сочетая арабский, средиземноморский стили, классику и модерн во всех проявлениях.
Центральный район города — остров Эль-Кафр. Здесь множество ресторанов, кафе, магазинов. Можно посмотреть исторический музей с копиями известных египетских экспонатов и обсерваторию.
Наша экскурсия состоит из двух частей.

Первая часть

Панорама Эль-Гуны на лодке по канале города.

Вторая часть

Обзорная экскурсия по городу Эль-Гуна,посещение торгового-развлекательного центра города (Дау-Таун) и посещение башни с красивой панорамой города.

В понедельник, четверг и субботу в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида.
  • Трансфер из отеля и обратно.
  • Трансфер обзорной экскурсии.
  • Билет на лодку по каналу
Что не входит
  • Питание
  • Напитки
  • Трансфер из загородных районов Макади, Сафага и Сахл Хашиш — 10$.
  • За группу до 6 человек или 25$ за индивидуальный микроавтобус в обе стороны
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Воду
  • Фото паспорта на телефоне
  • Сухой паек (заказываете заранее на ресепшин отеля)
  • Теплые вещи (в автобусе кондиционер и в зимний период)
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Солнечные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Деньги на экскурсию и мелкие расходы
  • Power bank для зарядки телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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