Что вас ждет

В 22 км. от Хургады, на побережье Красного моря расположена египетская Ривьера — город Эль-Гуна. Построили его в 1991 году. Принадлежит курорт египетскому миллионеру Самиху Савирису.

Эль-Гуна состоит из небольших островков, а между ними протекают каналы с морской водой. Самиху Савирису нравится Венеция, и он решил создать похожую сказку в Египте. Между собой островки связаны мостиками, по которым ходят микроавтобусы, а по каналам туристов возят катера и лодки. Есть большая гавань для сверкающих на солнце яхт.

Над городской архитектурой работали известные архитекторы мирового класса, сочетая арабский, средиземноморский стили, классику и модерн во всех проявлениях.

Центральный район города — остров Эль-Кафр. Здесь множество ресторанов, кафе, магазинов. Можно посмотреть исторический музей с копиями известных египетских экспонатов и обсерваторию.

Наша экскурсия состоит из двух частей.

Первая часть

Панорама Эль-Гуны на лодке по канале города.

Вторая часть

Обзорная экскурсия по городу Эль-Гуна,посещение торгового-развлекательного центра города (Дау-Таун) и посещение башни с красивой панорамой города.