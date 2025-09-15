Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

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Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца

С комфортом провести время на палубе, полюбоваться вечерними красками моря и заняться снорклингом

Ольга
Ольга – экскурсионное агентство из Хургады
Стильная комфортная яхта 🛥️, мягкий плеск волн, напитки и закуски — все это ждет вас на нашей прогулке 👣 в группе до 15 человек.

Во время остановки вы поплаваете с маской и трубкой в компании стаи разноцветных рыб.

И конечно, насладитесь заходом солнца и морскими пейзажами.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €80 за человека

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Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца
Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца

Что вас ожидает

Трансфер. Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем к причалу, а после вернем обратно.

Морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ Ocean Diva I. Ничто не помешает вам наслаждаться плеском волн — потому что наша яхта 🛥️ рассекает воду только при помощи парусов и почти не шумит. Удобные сидения в тени, гамаки для солнечных ванн, легкие закуски и напитки — вас ждет действительно комфортное путешествие.

Остановка для снорклинга. У вас будет около 20-30 минут, чтобы поплавать в Красном море 🌊 и исследовать его подводный мир. А если повезет, мы даже можем встретить дельфинов!

Закат. Все это время вы будете наблюдать, как меняются краски неба — и эти пейзажи станут прекрасным завершением дня.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а водная прогулка 👣 на яхте 🛥️. С вами будет русскоговорящий сопровождающий.
  • По желанию вы можете арендовать всю яхту только для своей компании, чтобы устроить на ней вечеринку, романтическую встречу или отметить день рождения. Стоимость уточняйте в переписке.

В стоимость входит:

  • Трансфер от вашего отеля до причала и обратно
  • Снаряжение для снорклинга
  • Безалкогольные напитки и закуски-канапе
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Хургаде
Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца
Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца
Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца
Групповая прогулка на парусной яхте к закату солнца

Экскурсия проводится в понедельник и вторник в 14:30, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
Наша компания была основана в 2014 году и является ведущей туристической компанией Египта. Откройте красоты и культуру земли фараонов вместе с нами! Мы разрабатываем индивидуальные и групповые туры в Египте по вашим интересам и бюджету. Наши основные локации — Хургада, Каир, Луксор, Шарм-эль-Шейх и Марса Алам, откуда вы можете начать свое приключение в Египте. Вы получите наилучшее представление о достопримечательностях и секретах нашей страны. Мы делаем все, чтобы вас впечатлить!
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