Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

Что вас ожидает

Трансфер. Мы встретим вас у вашего отеля и отвезем к причалу, а после вернем обратно.

Морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ Ocean Diva I. Ничто не помешает вам наслаждаться плеском волн — потому что наша яхта 🛥️ рассекает воду только при помощи парусов и почти не шумит. Удобные сидения в тени, гамаки для солнечных ванн, легкие закуски и напитки — вас ждет действительно комфортное путешествие.

Остановка для снорклинга. У вас будет около 20-30 минут, чтобы поплавать в Красном море 🌊 и исследовать его подводный мир. А если повезет, мы даже можем встретить дельфинов!

Закат. Все это время вы будете наблюдать, как меняются краски неба — и эти пейзажи станут прекрасным завершением дня.

Организационные детали

Обратите внимание: это не экскурсия ⛳, а водная прогулка 👣 на яхте 🛥️. С вами будет русскоговорящий сопровождающий.

По желанию вы можете арендовать всю яхту только для своей компании, чтобы устроить на ней вечеринку, романтическую встречу или отметить день рождения. Стоимость уточняйте в переписке.

В стоимость входит: