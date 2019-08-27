Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля

Посмотрите всей семьей невероятное 1-часовое шоу дельфинов

4
243 отзыва
Входной билет
Посмотрите всей семьей невероятное 1-часовое шоу дельфинов и восхититесь интеллектом и очарованием этих необыкновенных животных.

Воспользуйтесь удобным трансфером от/до отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Станьте ближе и лично пообщайтесь с дельфинами
  2. Станьте свидетелем их удивительного интеллекта и очарования
  3. Посмотрите восхитительное шоу с участием дельфинов и дружелюбного морского льва
Проведите незабываемое время в Хургаде и посмотрите необыкновенное 1-часовое шоу дельфинов в прекрасном Доме дельфинов.
За вами заедут прямо в ваш отель в Хургаде во второй половине дня, после чего вас ждет удобный 20-минутный трансфер в Дом дельфинов на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По прибытии, приготовьтесь лицезреть невероятное 1-часовое шоу с участием трех невероятно сообразительных и игривых дельфинов.
Станьте ближе и лично познакомьтесь с дельфинами и всей семьей станьте свидетелем интеллекта и очарования этих необыкновенных животных, сделав сколько угодно фотографий в ходе этого незабываемого шоу.
После 1-часового представления, вас ждет обратный трансфер прямо к вашему отелю в Хургаде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на шоу дельфинов
  • Трансфер от/до отеля
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Бесплатный перенос тура, если вы опоздали или изменили планы
  • Все сервисные сборы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Дополнительные расходы во время шоу
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой следующее:
  • Фотоаппарат
  • Теплую одежду зимой
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 243 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
112
4
54
3
48
2
17
1
12
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
27 авг 2019
(Сербия)
Шоу дельфинов приятно, дельфины прекрасны, но место слишком старое, и его тоже нужно перестраивать. Цена за шоу и картины очень дорогая, за эти деньги. . дельфины заслуживают лучшего места!!! И еще одна вещь, после того, как я оплатил экскурсию, это был перевод из отеля в дельпин-шоу и обратно … Я получил письмо от egipat turism.. что-то, что я должен заплатить 5e больше за человека. . больше! Но я не заплатил дат. .
D
23 июля 2019
Это было чудесное путешествие. Все было чрезвычайно организовано. Все было вовремя. Дельфины были очень дружелюбны, и мы плавали с ними, это было здорово. Мы также получили более 105 фотографий и очень длинное видео всего за 170 долларов. Однако казалось, что бассейн мал для дельфинов. Я надеюсь, что к ним относятся доброжелательно и счастливой жизни.
A
11 фев 2020
Die Abholung hat super geklappt… der weg war wie eine kleine Stadtrundfahrt.. man hat einige Ecken gesehen… die Fahrt dauert etwa 1 Stunde… die Show dauert 1 Stunde… danach kann man gleich am blauen Tisch entscheiden ob man Fotos möchte oder schwimmen oder man geht einfach schon zum Bus muss aber auf den Rest warten

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