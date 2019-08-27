Проведите незабываемое время в Хургаде и посмотрите необыкновенное 1-часовое шоу дельфинов в прекрасном Доме дельфинов.

За вами заедут прямо в ваш отель в Хургаде во второй половине дня, после чего вас ждет удобный 20-минутный трансфер в Дом дельфинов на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По прибытии, приготовьтесь лицезреть невероятное 1-часовое шоу с участием трех невероятно сообразительных и игривых дельфинов.

Станьте ближе и лично познакомьтесь с дельфинами и всей семьей станьте свидетелем интеллекта и очарования этих необыкновенных животных, сделав сколько угодно фотографий в ходе этого незабываемого шоу.

После 1-часового представления, вас ждет обратный трансфер прямо к вашему отелю в Хургаде.