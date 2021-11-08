Исследуйте пустыню на квадроцикле в рамках захватывающего тура с выездом из Хургады. Вас заберут от отеля и привезут на место начала тура к квадроциклам, где вас ждет тест-драйв и подробная информация о всех важных функциях этого средства передвижения.

Садитесь за руль и отправляйтесь покорять песчаные дюны. Вы пронесетесь сквозь пустыню и почувствуете, как адреналин разливается по вашим жилам. Примерно через час вы прибудете в пункт назначения — бедуинскую деревню.

Там вы сможете отдохнуть, выпить чашечку черного чая и посмотреть на жизнь бедуинов. Не упустите возможность прокатиться на верблюде, а затем возвращайтесь через песчаные дюны к начальной точке экскурсии.