Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в захватывающую поездку на квадроцикле
Посетите традиционную бедуинскую деревню
Исследуйте величественную пустыню
Сфотографируйте горные хребты Красного моря
Исследуйте пустыню на квадроцикле в рамках захватывающего тура с выездом из Хургады. Вас заберут от отеля и привезут на место начала тура к квадроциклам, где вас ждет тест-драйв и подробная информация о всех важных функциях этого средства передвижения.
Садитесь за руль и отправляйтесь покорять песчаные дюны. Вы пронесетесь сквозь пустыню и почувствуете, как адреналин разливается по вашим жилам. Примерно через час вы прибудете в пункт назначения — бедуинскую деревню.
Там вы сможете отдохнуть, выпить чашечку черного чая и посмотреть на жизнь бедуинов. Не упустите возможность прокатиться на верблюде, а затем возвращайтесь через песчаные дюны к начальной точке экскурсии.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Поездка на квадроцикле
Поездка на верблюде
Сопровождение профессионального гида
Квадроцикл и защитный шлем
Чай и минеральная вода
Посещение деревни бедуинов
Бесплатный перенос тура, если вы опоздали или изменили планы
Что не входит
Шарф
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Фотоаппарат
Важная информация
Возьмите с собой солнцезащитные очки, платок от песка, длинную одежду и фотоаппарат
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица младше 5 лет
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2447 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Philipp
8 ноя 2021
(Германия)
Это была отличная поездка! Мы с девушкой в восторге. Я бы порекомендовал его всем, кто хочет немного поиграть! Наша группа разделилась, поэтому была группа быстрее и группа немного медленнее. В сторону бедуинской деревни я был с «быстрым», а обратно с «медленным» (вместе с моей девушкой: D). Было весело в обеих группах!
F
Florian
8 ноя 2021
(Германия)
Классный тур, просто организован немного хаотично. Управлять квадроциклом было действительно весело, посещение бедуинской деревни, конечно, не имеет ничего общего с традиционной египетской жизнью, но (как и ожидалось) туристическое. Тем не менее, у нас было ощущение, что с верблюдами обращаются очень хорошо. Единственная глупость заключалась в том, что нам пришлось подождать около часа в базовом лагере, прежде чем мы наконец начали с квадроциклов.
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Alexander
10 июня 2021
(Польша)
Я очень рекомендую этот тур, если вы хотите немного приключений и не против того, чтобы вас накрыло пылью. Поездка на квадроциклах - это действительно весело, особенно если вы находитесь в группе, которая движется довольно быстро. Подход к пустынным горам очень живописен. Поездка включает в себя возможность совершить короткую прогулку на верблюде в лагере бедуинов, только не забудьте взять с собой небольшие чаевые для хранителей верблюдов. Вы немного запыляетесь, поэтому не надевайте лучшую одежду, но это не так уж плохо. Наслаждаться!
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