Осмотрите разные районы Хургады в рамках этой обзорной экскурсии. Побывайте в традиционном старом городе и в новых современных районах. После трансфера на транспорте с кондиционером от вашего отеля вы отправитесь в рыбацкую деревню и заглянете в аутентичные простые одноэтажные дома.

Кажется, что в этой части города время остановилось. Рыбаки поднимаются на рассвете и ложатся спать на закате. Жизнь течет просто и размеренно, согласно традициям. Посетите верфь и посмотрите, как традиционно строят и ремонтируют рыбацкие лодки.

Рядом находится крупнейшая мечеть в Хургаде. Здесь вы узнаете больше об исламе – основной религии Египта. Затем вы отправитесь в старейшую коптскую церковь в городе. В конце тура посетите большой овощной и фруктовый рынок, а затем возвращайтесь в отель.