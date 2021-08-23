Хургада: 3-часовая экскурсия по городу

Осмотрите районы Хургады в рамках 3-часовой экскурсии

4.5
813 отзывов
В группе
до 100 чел.
Осмотрите районы Хургады в рамках 3-часовой экскурсии.

Взгляните на мечеть, церковь и гавань.

Посетите старый район Эль-Дахар с традиционной египетской атмосферой, прогуляйтесь по базарам Старого города, загляните в местные магазины и на рыбный рынок.
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите самую большую мечеть в Хургаде и церковь Святой Марии
  2. Осмотрите разные районы Хургады
  3. Перенеситесь в прошлое и посмотрите, как строят и ремонтируют рыбацкие лодки традиционным способом
  4. Посетите Старый город с его неповторимой атмосферой
  5. Познакомьтесь с обитателями Красного моря, не погружаясь под воду, в Аквариуме Хургады
  6. Сходите в музей Hard Rock
Осмотрите разные районы Хургады в рамках этой обзорной экскурсии. Побывайте в традиционном старом городе и в новых современных районах. После трансфера на транспорте с кондиционером от вашего отеля вы отправитесь в рыбацкую деревню и заглянете в аутентичные простые одноэтажные дома.
Кажется, что в этой части города время остановилось. Рыбаки поднимаются на рассвете и ложатся спать на закате. Жизнь течет просто и размеренно, согласно традициям. Посетите верфь и посмотрите, как традиционно строят и ремонтируют рыбацкие лодки.
Рядом находится крупнейшая мечеть в Хургаде. Здесь вы узнаете больше об исламе – основной религии Египта. Затем вы отправитесь в старейшую коптскую церковь в городе. В конце тура посетите большой овощной и фруктовый рынок, а затем возвращайтесь в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны на автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты
  • Вход в мечеть Эль-Мина в Хургаде
  • Посещение церкви в Хургаде
  • Посещение Новой гавани
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Все, что не указано в программе
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Фотоаппарат
Важная информация
  • Пожалуйста, оденьтесь подобающе для посещения мечети (одежду также можно арендовать на месте)
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 813 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
553
4
134
3
74
2
28
1
24
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
23 авг 2021
(Германия)
Экскурсия является обязательной, особенно если вы можете получить гида, которого я получил, его зовут Реджи. Он показал мне все тонкости Хургады. Он не мог сделать для меня достаточно. Я увидел старую часть города, красивую мечеть, церковь и рынки. Он был очень хорошо информированным гидом, который на протяжении всего пути давал информацию о жизни в Хургаде как с туристической точки зрения, так и с точки зрения местных жителей. У вас уйдет всего несколько часов, чтобы по-настоящему осмотреть окрестности вашего отеля, не пропустите. Я бы на 100% рекомендовал это всем.
F
26 июня 2021
(Румыния)
Я забронировал этот тур для своего мужа и я, и я могу честно сказать, что нам обоим он понравился. Наш гид Реджи был очень милым, сделал все возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно, и ответил на все наши вопросы. Я бы порекомендовал этот тур и нашего гида всем, кто хочет ощутить вкус Хургады.
A
12 фев 2020
Очень красивый тур по центру Хургады. Хотя мое бронирование было сделано в короткие сроки, меня забрали из отеля вовремя. Гид Карим был дружелюбным и очень хорошо осведомленным. Он показал мне все важные достопримечательности Хургады, и я также смог взглянуть на оживленный старый город, который мне особенно понравился и который я бы не подумал, что смогу сделать в одиночку в качестве индивидуального путешественника. Я в полном восторге и безоговорочно могу порекомендовать обзорную экскурсию и гида Карима.

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