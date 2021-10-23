Добавьте к своему отдыху в Хургаде приключений: совершите уникальную и увлекательную экскурсию по подводному миру на субмарине «Синдбад».

В начале 3-часового тура вас встретят в отеле, и вы отправитесь к пирсу, откуда начнется незабываемое морское путешествие.

«Синдбад» — единственная субмарина на Ближнем Востоке, которая может перевозить 44 пассажира под управлением опытного экипажа из двух человек.

Погрузитесь на глубину 20 метров и совершите волнующее подводное путешествие в Красном море. Полюбуйтесь впечатляющим разнообразием кораллов и ярких тропических рыб.

Не обязательно быть аквалангистом, чтобы увидеть чудеса, которые скрывает море!