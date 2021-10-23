Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля

Погрузитесь в глубины Красного моря на субмарине «Синдбад»

4.3
346 отзывов
В группе
до 100 чел.
Погрузитесь в глубины Красного моря на субмарине «Синдбад» и отправляйтесь на увлекательную и очень познавательную экскурсию.

Оказавшись на глубине 20 метров, полюбуйтесь чудесным коралловым царством и удивительным разнообразием ярких рыбок.
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Погрузитесь в Красное море на глубину 20 метров на субмарине «Синдбад»
  2. Полюбуйтесь морской жизнью в чудесном коралловом царстве
  3. Взгляните на подводный мир глазами аквалангиста, оставаясь в сухости и комфорте
  4. Отправляйтесь в путешествие на единственной субмарине на Ближнем Востоке
Добавьте к своему отдыху в Хургаде приключений: совершите уникальную и увлекательную экскурсию по подводному миру на субмарине «Синдбад».
В начале 3-часового тура вас встретят в отеле, и вы отправитесь к пирсу, откуда начнется незабываемое морское путешествие.
«Синдбад» — единственная субмарина на Ближнем Востоке, которая может перевозить 44 пассажира под управлением опытного экипажа из двух человек.
Погрузитесь на глубину 20 метров и совершите волнующее подводное путешествие в Красном море. Полюбуйтесь впечатляющим разнообразием кораллов и ярких тропических рыб.
Не обязательно быть аквалангистом, чтобы увидеть чудеса, которые скрывает море!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Перевозка на транспортном средстве с кондиционером
  • Все налоги и сборы за обслуживание
  • Услуги гида
  • Стоимость посещения и билет на субмарину
Что не входит
  • Личные расходы
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Не забудьте солнечные очки, головной убор, фотоаппарат или видеокамеру
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 346 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
194
4
89
3
37
2
8
1
18
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
Н
23 окт 2021
(Россия)
Забрали вовремя, по пути заехали только в один отель. На берегу прошли регистрацию, получили бейджики с номерами мест. Времени до отплытия достаточно что бы походить по округе и сделать несколько фото. К субмарине плыли на яхте с которой прекрасный вид на море и Хургаду. Само погружение прошло в штатном режиме. Аквалангисты плавали возле субмарины, кормили рыб, чем привлекали их большее количество. один из них поймал морского ежа и всем показал, удалость сделать видео и фото. Обратно возвращались тоже на яхте, всё прошло на высшем уровне.
А
5 фев 2020
(Португалия)
О забрать foi em Makadi e mandaram estar no portão в 8: 30h quando outros clientes esperaram na Recepção. Desagradável! Fomos muito bem recbidos na Marina. Найдите минуты и места для установки на платформу 2 подводных лодок. A viagem é interessante e dá possibleilidade de estar debaixo de água sem issuesas de respirar normalmente. Lamentavelmente parece que os corais Precisam de serem cuidados mas é uma Experência que Posso recomendar! Toda a equipa mostra grande desejo de agradar ao cliente e mantê-los satisfeitos.
S
4 фев 2020
(Великобритания)
Такой фантастический опыт по отличной цене! Нам понравился тур на подводной лодке, но просто хотелось бы, чтобы он был немного длиннее с большим разнообразием рыбы. Было довольно грустно видеть, что многие кораллы на рифах вымерли, но это связано с изменением климата и нагреванием воды, поэтому разнообразие рыбной популяции в результате, вероятно, далеко не так разнообразно, как, вероятно, когда-то. . Тем не менее, рыба, которую мы видели, была такой красивой, и весь тур прошел гладко. Все было хорошо организовано. Обязательно посетите поездку для всех возрастов!

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