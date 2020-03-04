Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в приключенческое сафари на квадроцикле по пустыням Хургады
Откройте для себя красоту пустыни на квадроцикле
Примите участие в захватывающей 5-часовой экскурсии и отведайте заслуженный ужин барбекю
Воспользовавшись услугой трансфера из вашего отеля, отправляйтесь в центр обучения езде на квадроцикле, где вы познакомитесь с вашим транспортным средством и попрактикуетесь в управлении им. Поскольку квадроцикл оборудован автоматической коробкой передач, вам нужно только нажимать на педали газа и тормоза – научиться езде на квадроцикле совсем нетрудно!
Побывайте в пустынях, окружающих Хургаду и полюбуйтесь потрясающей атмосферой их уникальных ландшафтов. Маршрут начинается не в Хургаде, а пролегает через пустыню в Эль-Гуне, ведь там по-прежнему сравнительно небольшое число туристов.
Примерно через час вы прибудете в небольшой лагерь бедуинов. В качестве приветствия вас будет ждать чашка традиционного египетского чая. Отдохните и покурите ароматный кальян. Если вам повезет и в лагере окажутся верблюды, то вы сможете прокатиться на них по пустыне. Верховая езда на верблюде подарит вам такие впечатления, которые не стоит упускать.
После привала в бедуинском лагере вас ждет еще одна часовая поездка по пустыне в следующий лагерь. Вы разместитесь на ночь в большом шатре с мягкими одеялами и подушками и отведаете великолепное традиционное бедуинское мясо на гриле. Побалуйте себя вкусом тщательно приготовленных местных блюд.
Ответы на вопросы
Что входит
Квадроцикл. Чай, кальян, катание на верблюде
Барбекю
Безалкогольные напитки и вода во время тура
Что не входит
Те или иные дополнительные услуги, не указанные в программе
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Тур проводится с трансфером из отелей в Эль-Гуне, Хургаде, Макади и Сафаге
Обратите внимание, что беременным женщинам противопоказана езда на квадроцикле
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Joshua
4 мар 2020
Мы остались очень довольны всем туром. Нас встретили в отеле вовремя и хорошо присмотрели за всем. За участниками, которые не были уверены в правильности работы квадроцикла, также хорошо ухаживали. Перед вылетом был проведен тестовый круг, чтобы нащупать автомобиль. Безопасность всегда на первом месте. Полные защитные очки можно взять напрокат за 3 евро, шарфы можно купить на месте за 4 евро, если вы не возьмете их с собой. Еда была в порядке. По цене жаловаться не на что. Отличный опыт с многокилометровым удовольствием от вождения. Большое спасибо Халиду за безупречный уход. Лично я бы больше не катался на верблюдах, потому что это неприятно для животных.
А
Аноним
29 фев 2020
Очень понравился тур, очень хорошо организованный и отличное соотношение цены и качества. Они забрали меня из моего отеля в бухте Макади и высадили в конце тура. Это был мой первый опыт езды на квадроцикле. Там были четкие инструкции по эксплуатации велосипеда, очень простые. Поездка по пустыне была веселой. Посещение лагеря бедуинов, поездка на верблюде и барбекю с шоу. Отличный тур, я хорошо провел время. Принесите солнцезащитные очки и шарф, иначе придется покупать и то, и другое. Гиды были ко всем любезны и позаботились о том, чтобы у нас все было в порядке. Моя единственная жалоба - перед барбекю, не было четкого указания, что мы делаем. Нам предоставили меню для покупки напитков. Пришлось напомнить нашему гиду, что в тур включены безалкогольные напитки и вода. Он вернулся с 2 большими бутылками воды, чтобы поделиться, никогда не спрашивал, предпочитаем ли мы что-нибудь еще, и не объяснял, что было накрыто, а что дополнительно.
А
Аноним
27 фев 2020
An sich war der Ausflug sehr schön, man ist sehr viel Quad gefahren. Leider wurden wir eine Stunde später als vereinbart abgeholt und die Männer wurden von den Frauen dort getrennt. Mein Freund ist demnach durch die Wüste gerast und meine Truppe ist vorsichtig dahin geschlichen. Trotzdem war es ein toller Tag!
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