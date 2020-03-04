Воспользовавшись услугой трансфера из вашего отеля, отправляйтесь в центр обучения езде на квадроцикле, где вы познакомитесь с вашим транспортным средством и попрактикуетесь в управлении им. Поскольку квадроцикл оборудован автоматической коробкой передач, вам нужно только нажимать на педали газа и тормоза – научиться езде на квадроцикле совсем нетрудно!

Побывайте в пустынях, окружающих Хургаду и полюбуйтесь потрясающей атмосферой их уникальных ландшафтов. Маршрут начинается не в Хургаде, а пролегает через пустыню в Эль-Гуне, ведь там по-прежнему сравнительно небольшое число туристов.

Примерно через час вы прибудете в небольшой лагерь бедуинов. В качестве приветствия вас будет ждать чашка традиционного египетского чая. Отдохните и покурите ароматный кальян. Если вам повезет и в лагере окажутся верблюды, то вы сможете прокатиться на них по пустыне. Верховая езда на верблюде подарит вам такие впечатления, которые не стоит упускать.

После привала в бедуинском лагере вас ждет еще одна часовая поездка по пустыне в следующий лагерь. Вы разместитесь на ночь в большом шатре с мягкими одеялами и подушками и отведаете великолепное традиционное бедуинское мясо на гриле. Побалуйте себя вкусом тщательно приготовленных местных блюд.