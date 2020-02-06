Испытайте острые и веселые ощущения в самом большом водном тематическом парке на побережье Красного моря. Оцените водные игры, огромные плавательные бассейны, бассейны с волнами, рафтинг и многое другое с входным билетом на целый день.

Представитель туроператора встретит вас у вашего отеля в оговоренное время и отвезет в аквапарк Jungle, где вы с семьей и друзьями гарантированно получите удовольствие от водных видов спорта и разнообразных развлечений. Билет на целый день включает в себя обед.

В аквапарке Jungle вас ждут 35 водных горок, 14 бассейнов под открытым небом, бассейн с подогревом, озера, зонтики и шезлонги у бассейна. Крупнейший тематический аквапарк в Хургаде находится всего в 25 минутах езды на машине от центра города.

В конце дня вас отвезут обратно в отель.