Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом

Проведите веселый день в аквапарке Jungle в Хургаде и испробуйте многочисленные водные горки, бассейны и игры

4.4
212 отзывов
Входной билет
Проведите веселый день в аквапарке Jungle в Хургаде и испробуйте многочисленные водные горки, бассейны и игры.

В крупнейшем аквапарке Jungle вы найдете 35 водных горок, 14 бассейнов и другие развлечения, подходящие для всех возрастов.
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Хургада: билеты в аквапарк Jungle с трансфером и обедом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь на любой из 35 водных горок в аквапарке Jungle
  2. Поплавайте в одном из 14 открытых бассейнов в самом крупном аквапарке в Хургаде
  3. Расслабьтесь в бассейне или отдохните на шезлонге
Испытайте острые и веселые ощущения в самом большом водном тематическом парке на побережье Красного моря. Оцените водные игры, огромные плавательные бассейны, бассейны с волнами, рафтинг и многое другое с входным билетом на целый день.
Представитель туроператора встретит вас у вашего отеля в оговоренное время и отвезет в аквапарк Jungle, где вы с семьей и друзьями гарантированно получите удовольствие от водных видов спорта и разнообразных развлечений. Билет на целый день включает в себя обед.
В аквапарке Jungle вас ждут 35 водных горок, 14 бассейнов под открытым небом, бассейн с подогревом, озера, зонтики и шезлонги у бассейна. Крупнейший тематический аквапарк в Хургаде находится всего в 25 минутах езды на машине от центра города.
В конце дня вас отвезут обратно в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Перевозка на автомобиле с кондиционером
  • Вход в парк
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Все налоги и сборы за обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
  • Расходы на дополнительные мероприятия
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки, шляпу и фотоаппарат
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 212 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
41
3
22
2
5
1
9
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
O
6 фев 2020
(Бельгия)
Пунктуальность нашего водителя наверху … Очень хороший аквапарк с множеством горок … С очень хорошими ощущениями … Формула "все включено" - действительно преимущество, мы ни о чем не беспокоимся, когда испытываем жажду и / или голодны …. Действительно хороший день, будь то с друзьями или семьей ….. Я рекомендую 100%
А
4 сен 2019
(Великобритания)
Эта поездка была восхитительной, меня забрали из отеля вовремя, и очень дружелюбный парень, напитки по системе все включено и шведский стол на обед с 12 до 2, я определенно рекомендую этот сайт и аквапарк в джунглях, если вы отдыхаете в Хургаде, это вторую поездку, которую мы забронировали, получите вашего гида, и обе поездки были потрясающими, с отличным общением и отличной ценой, отличным развлечением для всей семьи
D
25 июля 2019
это было замечательно. нас выбрали вовремя. менее чем за 30 минут прибыл. вошли первые люди с нашим быстрым входом. было очень легко. слайды были замечательные, мы все кричали:). еда и напитки были бесплатными и действительно отличного качества. пицца. картофель фри. рис. шаурма. и т. д. много места для купания и дайвинга. это был просто лучший опыт. мы также ходили по магазинам. Бесконечно благодарен. Мы вернемся.

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