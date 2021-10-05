Рано утром вас встретят в вашем отеле в Хургаде для увлекательного дайвинг-путешествия. Лодка будет ждать вас в порту Хургады, чтобы добраться до близлежащих мест для дайвинга. Во время погружений у вас будет возможность расслабиться, расслабиться и пообщаться с другими любителями дайвинга.

Опытные инструкторы по дайвингу проведут вас и расскажут о дайв-сайтах перед каждым погружением. Обед будет подан на борту во время путешествия. После погружения в 2 разных местах вернитесь в порт Хургады и вас отвезут в отель в Хургаде.

Вы можете улучшить свою поездку, включив в нее в общей сложности 3 профессиональных дайв-сайта, выбрав опцию «Дайвинг-тур с 3 дайв-сайтами». Или вы можете насладиться этим туром с подводным плаванием, только выбрав опцию «Подводное плавание».