Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрузитесь в удивительный подводный мир и расслабляющую морскую атмосферу
Полюбуйтесь разнообразием рыбок и красотой подводных рифов
Окунитесь в бескрайние воды моря с опытными инструкторами по дайвингу
Совершите два погружения в двух разных точках
Рано утром вас встретят в вашем отеле в Хургаде для увлекательного дайвинг-путешествия. Лодка будет ждать вас в порту Хургады, чтобы добраться до близлежащих мест для дайвинга. Во время погружений у вас будет возможность расслабиться, расслабиться и пообщаться с другими любителями дайвинга.
Опытные инструкторы по дайвингу проведут вас и расскажут о дайв-сайтах перед каждым погружением. Обед будет подан на борту во время путешествия. После погружения в 2 разных местах вернитесь в порт Хургады и вас отвезут в отель в Хургаде.
Вы можете улучшить свою поездку, включив в нее в общей сложности 3 профессиональных дайв-сайта, выбрав опцию «Дайвинг-тур с 3 дайв-сайтами». Или вы можете насладиться этим туром с подводным плаванием, только выбрав опцию «Подводное плавание».
Ответы на вопросы
Что входит
Оборудование для дайвинга
2 или 3 дайв-сайта
Акваланг
Гид по дайвингу
Грузило
Трансфер в отель
Обед на борту лодки
Напитки
Информационный буклет (для начинающих)
Подводное плавание (если выбрано)
Что не входит
Туристический сбор (2,50 евро на взрослого или ребенка) оплачивается в день
Подводное плавание с аквалангом с возможностью «только подводное плавание»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Купальный костюм
Полотенце
Фотоаппарат
Наличные
Не допускаются
Домашние животные
Важная информация
Эта поездка подходит для новичков, у которых нет лицензии
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 1625 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
Elena
5 окт 2021
(Россия)
Отличная была поездка. Всё вовремя, вежливый водитель. Яхта была очень красивая, обед вкусный. Инструкторы - профессионалы своего дела. Уж как я боюсь дайвинга, но с такими инструкторами бояться перестала. Погружались 2 раза, всё было замечательно. Рекомендую! Просто супер день получился. I strongly recommend this company and diving. Everything was perfect! Instructors are professional and positive! Our day was unforgettable! Thanks!!!
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Ivana
20 июня 2021
(Франция)
Замечательный персонал и потрясающий дайвинг!! Обязательно нужно отправиться, если вы хотите нырнуть на прекрасные необыкновенные рифы в Хургаде. Персонал очень опытный, очень дружелюбный и буквально обо всем позаботится. Все, что вам нужно сделать, это надеть ласты и наслаждаться погружением! Оборудование в хорошем состоянии. Такая хорошая сделка!! Большое спасибо и увидимся снова Ивана
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Jennifer
19 фев 2020
Нас встретили в отеле вовремя. Ранее общение осуществлялось через WhatsApp в Германии. Затем мы поехали в пристань на автобусе с кондиционером, где нас тепло встретила команда. Мы были совершенно смешанной небольшой группой: немцы, индийцы, тайваньцы, сербы, ирландцы, арабы, все получили свои деньги. У нас был очень представительный немецкоязычный гид, который очень хорошо все объяснил. Мы оба были новичками и никогда не занимались подводным плаванием. Затем немецкий гид вошел в воду со мной и моим напарником (3-5 м), он все время держал нас, чтобы мы всегда чувствовали себя в безопасности. Во время 2-го погружения (7-10 м) мы сфотографировались, поэтому нам разрешили ненадолго погрузиться в одиночку. Эти фотографии можно было купить за 25 евро, у нас было более 100 штук, которые сразу же попадали на мобильный телефон через USB. Потом был вкусный обед «шведский стол». Снорклинг можно было постоянно. Незабываемые впечатления, рекомендую!!!!!
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