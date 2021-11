Отличная была поездка.

Всё вовремя, вежливый водитель.

Яхта была очень красивая, обед вкусный.

Инструкторы - профессионалы своего дела. Уж как я боюсь дайвинга, но с такими инструкторами бояться перестала. Погружались 2 раза, всё было замечательно.

Рекомендую! Просто супер день получился.

I strongly recommend this company and diving. Everything was perfect! Instructors are professional and positive! Our day was unforgettable! Thanks!!!