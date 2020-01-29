Представитель туроператора встретит вас в вашем отеле в Хургаде и отвезет в гавань. Опробуйте парасейлинг – вид активного отдыха, когда один или два человека парят на парашюте, который тянет за собой катер. Вы взмоете в небо на высоту 30-40 метров, а время полета составит 10-15 минут.

Для парасейлинга не требуется специальная подготовка. Ваш приветливый и опытный капитан с командой сделают все необходимое, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего полета. Обратите внимание, что ваша безопасность – приоритет номер один. И капитан, и команда имеют сертификаты на проведение сердечно-легочной реанимации и оказание первой помощи, а все снаряжение для парасейлинга регулярно проверяется и проходит сертификацию.