Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля

Сделайте свой отпуск в Хургаде незабываемым, занявшись парасейлингом: парашют с одним

4.3
216 отзывов
В группе
до 10 чел.
Сделайте свой отпуск в Хургаде незабываемым, занявшись парасейлингом: парашют с одним или двумя участниками крепится к моторной лодке, и во время полета вы можете любоваться красивым видом на окрестности.
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Хургада: парасейлинг и трансфер от отеля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь великолепным видом на Красное море
  2. Полетайте на парашюте в одиночку или с другом
  3. Взгляните на удивительный мир Красного моря с высоты птичьего полета
Представитель туроператора встретит вас в вашем отеле в Хургаде и отвезет в гавань. Опробуйте парасейлинг – вид активного отдыха, когда один или два человека парят на парашюте, который тянет за собой катер. Вы взмоете в небо на высоту 30-40 метров, а время полета составит 10-15 минут.
Для парасейлинга не требуется специальная подготовка. Ваш приветливый и опытный капитан с командой сделают все необходимое, чтобы обеспечить комфорт и безопасность вашего полета. Обратите внимание, что ваша безопасность – приоритет номер один. И капитан, и команда имеют сертификаты на проведение сердечно-легочной реанимации и оказание первой помощи, а все снаряжение для парасейлинга регулярно проверяется и проходит сертификацию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от / до вашего отеля в пределах Хургады
  • Доступ к пристани Хургады
  • Все трансферы на транспорте с кондиционером
  • Все налоги и сборы за обслуживание
  • Скоростной катер
  • Все оборудование: спасательный жилет
Что не входит
  • Чаевые
  • Дополнительные варианты тура
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Минимальный возраст для участия – 5 лет, ребенок должен участвовать вместо со взрослым
  • Дополнительная плата взимается за трансфер от/до Макади, Сахл-Хашиша и Эль-Гуны
  • При бронировании необходимо указать вес участников
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 216 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
113
4
58
3
27
2
17
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
c
29 янв 2020
(Великобритания)
Я и мой партнер прекрасно провели время! Пикап был вовремя и дружелюбен, парни в лодке были очень милы и гостеприимны, вы взлетели на воздух целую вечность, а взлет и посадка были действительно плавными. Мой партнер решил не подниматься, и никто не оказывал на него давления, он просто наслаждался поездкой на лодке. Как всегда, рекомендую получить руководство для всех. Фантастический!
А
4 янв 2020
Это был наш первый парасейлинг. Встреча и обратный трансфер из / в отель прошли гладко и были уточнены очень рано через Whatsapp. У пристани Хургады резиновая лодка доставила вас к настоящему катеру для парасейлинга в открытом море. Оборудование и лодки казались нам очень безопасными, а команда опытная и опытная, поэтому у нас никогда не было ощущения, что что-то может случиться. С воздуха у нас был супер красивый вид на Хургаду и Красное море (бирюзово-голубая вода), и вы могли точно увидеть, где находятся коралловые рифы. Когда мы приземлились на лодочной платформе, мы ненадолго «побоялись» упасть в воду, но команда точно знала, что делает, и все работало отлично. Это было очень весело и очень рекомендуется.
А
1 янв 2021
(Украина)
Супер дружелюбный водитель, приятно познакомиться с другими людьми и просто посмеяться. Все отзывы говорят, что они опаздывают, и это факт. Тем не менее, оно того стоит за экономию средств, учитывая цену, которую нам называл отель - ура! Отличный день, и я рекомендую его.

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