После того как вас заберут от вашего отеля, вы отправитесь в парк «Египет в миниатюре». По выставкам миниатюр вас будет сопровождать частный гид. Осмотрите самые знаковые достопримечательности Египта в миниатюре и получите глубокие знания об истории более чем 55 мест. Эта экскурсия подходит для людей любого возраста и поможет определить вам, какие египетские достопримечательности вам захочется посетить в первую очередь.

Пройдите от Луксора до Гизы и Каира всего пару шагов! Посетите храм Абу-Симбел и высотную плотина Асуан, а потом вас ждет легендарный Луксор с его знаменитым храмом Карнак. Отправляйтесь в Гизу, чтобы увидеть Пирамиды и поговорить со Сфинксом. Найдите Египетский музей в Каире на знаменитой площади Тахрира и откройте для себя путь в Александрию по мосту Стэнли, а затем посетите Римский амфитеатр и роскошный дворец Эль-Монтазах.

В конце экскурсии вы вернетесь к месту вашего размещения в Хургаде.