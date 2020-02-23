Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером

Откройте для себя исторические достопримечательности Египта в парке «Египет в миниатюре»

4.5
58 отзывов
Входной билет
Откройте для себя исторические достопримечательности Египта в парке «Египет в миниатюре».
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Хургада: парк «Египет в миниатюре» с трансфером
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя 55 самых известных достопримечательностей Египта в миниатюрном размере
  2. Узнайте больше о египетской истории и культуры от вашего частного гида
  3. Отдохните во время трансфера на микроавтобусе с кондиционером от вашего отеля
После того как вас заберут от вашего отеля, вы отправитесь в парк «Египет в миниатюре». По выставкам миниатюр вас будет сопровождать частный гид. Осмотрите самые знаковые достопримечательности Египта в миниатюре и получите глубокие знания об истории более чем 55 мест. Эта экскурсия подходит для людей любого возраста и поможет определить вам, какие египетские достопримечательности вам захочется посетить в первую очередь.
Пройдите от Луксора до Гизы и Каира всего пару шагов! Посетите храм Абу-Симбел и высотную плотина Асуан, а потом вас ждет легендарный Луксор с его знаменитым храмом Карнак. Отправляйтесь в Гизу, чтобы увидеть Пирамиды и поговорить со Сфинксом. Найдите Египетский музей в Каире на знаменитой площади Тахрира и откройте для себя путь в Александрию по мосту Стэнли, а затем посетите Римский амфитеатр и роскошный дворец Эль-Монтазах.
В конце экскурсии вы вернетесь к месту вашего размещения в Хургаде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все налоги, входные билеты и административные сборы
  • Услуги водителя и местного гида
  • Трансфер от/до отеля на микроавтобусе с кондиционером
  • Частный тур
Что не входит
  • Напитки
  • Лодки с веслами
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Дети должны быть в сопровождении взрослых
  • Тур проходит в сопровождении гида, говорящего на нескольких языках
  • Тур подходит для посетителей на инвалидных колясках
  • Подтверждение будет предоставлено при бронировании
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 58 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
2
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2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
23 фев 2020
(Германия)
Он действительно красиво оформлен, нас вовремя подобрали на микроавтобусе с кондиционером, и для нас двоих также был предложен гид. Единственное, на что я должен жаловаться, - это туалеты, где не было полотенец, мыла или туалетной бумаги, и которые могли бы быть немного более аккуратными.
T
6 янв 2020
(Германия)
Пикап в отеле работал как обычно. Вам, как взрослому, нужно около 1 часа, чтобы все увидеть и сфотографировать. На катание на верблюде они тратят 10 евро на ребенка, что я считаю чрезмерным, потому что вы проходите всего несколько метров.
G
5 янв 2020
(Германия)
Все было идеально, от заказа супер пунктуального пикапа и от нашего гида Мохамеда, который провел нас через 2 часа незабываемого мини-Египта и сделал отличные фотографии нас. Слава и спасибо. Мы будем рекомендовать вас дальше ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
S
31 дек 2019
Это было отличное утро. Наш гид Валид сделал отличные фотографии о нас и сделал это особым опытом. Мы можем только рекомендовать это.
A
27 дек 2019
(Бельгия)
Не такой уж особенный, но гид сделал настолько удивительные снимки, что вы должны сделать это
D
23 дек 2019
Это небольшой парк, где все достопримечательности установлены и аккуратно поддерживаются. Лучше всего, если вы заказываете тур в частном порядке. Тогда гид делает супер смешные фотографии всех. наш гид Мохаммед подбодрил нас утром и сделал все замечательно. можно рекомендовать только как короткую поездку.
А
8 дек 2019
Вы можете увидеть все памятники жаль, что они довольно маленькие и что нет перевода на французский язык. И, наконец, недостаток цены, которая остается достаточно высокой для того, что она есть. .
А
1 дек 2019
(Германия)
Была хорошая поездка, наш гид Валид сделал отличные снимки и все хорошо объяснил.
G
29 ноя 2019
(Швеция)
Превосходя ожидания! Сначала я подумал, что это больше для детей, но это не так.
Klaus
27 ноя 2019
Хороший маленький парк, где вы можете увидеть достопримечательности Египта, не путешествуя по Египту. Мы забронировали через GetyourGuide и были забраны и возвращены из отеля вовремя. Водитель и его штурман были очень дружелюбны и многое показали нам во время поездки. Наш гид Мохамед в парке был очень дружелюбным, веселым, все хорошо объяснил на немецком языке и сделал хорошие фотографии нас. Посещение рекомендуется.
А
17 ноя 2019
(Германия)
Очень хорошая, недолгая поездка. Пунктуальный сбор напрямую из отеля (также обратный трансфер). Очень хороший немецкоязычный гид Валид, который сопровождал нас в парке и фотографировал:) Спасибо!
G
16 ноя 2019
(Германия)
Отличная идея, если вы не хотите путешествовать из Хургады в Каир. Очень информативно. Я дважды гастролировал, потому что в первый раз заболела моя жена. Отличный гид по Валиду. Во второй раз с женой снова очень весело. Отличный гид из Ахмеда
А
16 ноя 2019
Все прошло отлично. Пикап в отеле был вовремя. Гид был очень хорошим. Реплики приятно смотреть на
A
21 ноя 2021
(Румыния)
Оригинал (en)
Прекрасное место и супер-гид
А
18 ноя 2021
Оригинал (de)
Было очень приятно и немного информативно.
Ещё 43 отзыва

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