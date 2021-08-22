Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поплавайте с дельфинами в открытом море.
Повеселитесь, занимаясь сноркелингом в живописных местах
Оцените красоту разноцветного подводного мира.
Прокатитесь на банане или таблетке
Осмотрите потрясающие коралловые рифы и отдохните на песчаных отмелях.
Вас заберут из отеля на автомобиле с кондиционером и поедут к лодочной пристани. Вас встретят капитан и команда и начните свое незабываемое морское путешествие. Поплавайте с маской и трубкой в Красном море, и, возможно, даже получите возможность поплавать с дельфинами. Ваш капитан отвезет лодку в места, известные своими наблюдениями за дельфинами, соблюдая при этом почтительное расстояние. Хорошо оборудованная лодка отправится в несколько мест, чтобы найти время для наблюдения за дельфинами и сноркелинга. Полюбуйтесь красотой кораллов и ярких рыбок. Наслаждайтесь вкусным обедом, который подает команда во время круиза, и не забудьте расслабиться и повеселиться на лодке. Вернитесь к лодочной пристани во второй половине дня и насладитесь удобством трансфера обратно в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до места вашего проживания
Круиз
Гид по сноркелингу
Снаряжение для сноркелинга
Водные развлечения (катание на банане и таблетке)
Спасательные жилеты
Аптечка первой помощи на борту каждого судна
Обед
Свежие сезонные фрукты
Прохладительные напитки на борту
Минеральная вода и закуски на борту
Душ с пресной водой
Участки с тенью на борту судна
Wi-Fi на борту
Что не входит
Личные расходы
Чаевые
Туристические налоги (2,5€ за взрослого или ребенка), которые оплачиваются в день тура
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Купальный костюм
Полотенце
Фотоаппарат
Наличные
Важная информация
Не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
Обратите внимание, что этот тур подходит для детей, однако они не смогут поплавать с дельфинами и должны оставаться на борту с одним из членов семьи
Если ребенок хорошо держится на воде, он может понырять, но должен постоянно находиться в сопровождении взрослого
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 5922 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Aleksandr
22 авг 2021
Все отлично. Забрали от отеля и довезли до язты. примерно 20 человек было на средней яхте. всем места хватило. видели дельфинов и три раза делали остановки, что бы поплавать за дельфинами. если средне плавать, то можно успеть за дельфинами. они не быстро плыли. после хорошо покормили. все время были охлаждённые напитки из бутылок. на яхте был краник с пресной водой, что бы помыться. были две остановки для снорклинга (плавали и смотрели рыбок) в конце всех кто хотел покатали на таблетке и банане. катали очень мало, но всех кто хотел.
E
Eliška
26 фев 2021
(Чешская Республика)
Сладкие и очень дружелюбные ребята руководили поездкой (за исключением холерика-капитана:), которые были заботливы и сдержанны в то же время, что и было адекватно, что здорово в Египте. Даже если был на лодке - меня никто не беспокоил, я чувствовал достаточно места, чтобы иметь свое «место», очень хорошую еду, напитки бесплатно, очень приятную атмосферу. Мы видели дельфинов, ныряющих с маской и трубкой, которых мы близко к ним прикоснулись, в конце концов, была возможность бесплатно развлечься с диваном для катера. Особая благодарность экипажу за то, что так хорошо отнеслись к моим детям, что было важно для поддержания хорошего настроения.
А
Аноним
4 янв 2021
(Румыния)
В целом действительно хороший день! Общее время было с 8:00 до 15:00 (включая встречу и высадку в отеле). Сначала мы пошли в удивительное место для сноркелинга! Рыбы и кораллы разноцветные, а риф был поистине потрясающим (высота около 15 м). После этого мы обыскали местность на предмет наличия дельфинов и наконец увидели двоих из них. Они были действительно красивы. К сожалению, плавание с ними больше похоже на работу для профессионалов, невозможно угнаться за их скоростью, если вы не профессиональный пловец. Никто из группы не пошел на это, кроме одного парня из команды, который, очевидно, знал, что делал, и сумел проплыть относительно близко к ним около 10 минут (все время плывя на полной скорости). Так что, если вы представляете себе расслабляющую ванну с дельфинами, забудьте об этом. Затем мы пошли ко второму месту для сноркелинга, которое тоже было хорошо, но не таким восхитительным, как первое. Желающие могли кататься на диване и банане. Затем мы медленно поплыли обратно. Экипаж
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