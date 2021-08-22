В целом действительно хороший день! Общее время было с 8:00 до 15:00 (включая встречу и высадку в отеле). Сначала мы пошли в удивительное место для сноркелинга! Рыбы и кораллы разноцветные, а риф был поистине потрясающим (высота около 15 м). После этого мы обыскали местность на предмет наличия дельфинов и наконец увидели двоих из них. Они были действительно красивы. К сожалению, плавание с ними больше похоже на работу для профессионалов, невозможно угнаться за их скоростью, если вы не профессиональный пловец. Никто из группы не пошел на это, кроме одного парня из команды, который, очевидно, знал, что делал, и сумел проплыть относительно близко к ним около 10 минут (все время плывя на полной скорости). Так что, если вы представляете себе расслабляющую ванну с дельфинами, забудьте об этом. Затем мы пошли ко второму месту для сноркелинга, которое тоже было хорошо, но не таким восхитительным, как первое. Желающие могли кататься на диване и банане. Затем мы медленно поплыли обратно. Экипаж