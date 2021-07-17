Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник

Отправьтесь в увлекательное сафари по пустыне из Хургады на квадроцикле и багги

4.2
1280 отзывов
Входной билет
Отправьтесь в увлекательное сафари по пустыне из Хургады на квадроцикле и багги.

Посетите бедуинскую деревню и насладитесь традиционным арабским вечером с барбекю и фантастическим шоу.
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя просторы Сахары, насладитесь сафари по песчаным дюнам до деревни бедуинов и полюбуйтесь красивым закатом над пустыней
  2. Совершите захватывающую поездку на квадроциклах и багги
  3. Узнайте больше о традиционной жизни бедуинов
  4. Оцените по достоинству традиционный арабский вечер с катанием на верблюдах, восточным шоу и восхитительным ужином на гриле
  5. Посмотрите на террариум с пустынными змеями и скорпионами
  6. Полюбуйтесь закатом над пустыней Хургады в распадке гор
Откройте для себя бескрайние просторы Сахары и пустынные горы на квадроцикле и дюнном багги. Проведите вечер, наслаждаясь вкусным барбекю с шоу.
Начните свой тур в пустыне. Получите краткую информацию о том, как пользоваться квадроциклами, прежде чем отправиться в увлекательную поездку по песку. После этого сядьте в багги, чтобы получить особые впечатления от вождения.
Отправляйтесь в бедуинскую деревню и попробуйте арабский чай и свежие лепешки, узнавая о жизни бедуинов. У вас также есть возможность прокатиться на верблюде, прежде чем отправиться в террариум с пустынными змеями и скорпионами.
Насладитесь уютным вечерним барбекю на открытом воздухе и полюбуйтесь закатом. Посмотрите традиционное шоу с пожирателями огня, танцорами танура и танцовщицей живота. Выкурите кальян в непринужденной обстановке.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Экскурсовод на сафари по пустыне.
  • Проезд на джипе.
  • Катание на квадроциклах.
  • Катание по дюнам на багги.
  • Посещение деревни бедуинов.
  • Прогулки на верблюдах по пустыне.
  • Посещение террариума со скорпионами и пустынными змеями.
  • Ужин с барбекю, минеральной водой и безалкогольными напитками.
  • Традиционное шоу. Кальян
  • Бесплатный перенос тура, если вы опоздали или изменили планы
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Платок, косынка
  • Фотоаппарат
Важная информация
  • Пожалуйста, возьмите с собой:
  • Фотоаппарат/видеокамеру
  • Головные уборы
  • Прочную и удобную обувь
  • Теплую одежду зимой, свободную одежду летом
  • Шарф и солнцезащитные очки. Если вы забыли взять с собой платок на голову и очки, их можно взять напрокат за дополнительную плату
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 1280 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
651
4
330
3
174
2
60
1
65
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
17 июля 2021
(Румыния)
Как только я сделал заказ, агентство создало группу watsapp, чтобы ответить на любые мои вопросы и организовать встречу. Водитель был точно вовремя. Жара была слишком сильной, поэтому я бы не рекомендовал заниматься этим летом. В остальном все было отлично. Мы попросили, чтобы нас отвезли обратно в отель перед ужином, так как мы слишком устали от жары, и они были настолько хороши, что даже собрали наш ужин, чтобы ехать, и водитель отвез нас обратно. Мне очень понравилась поездка по пустыне с автомобилями, арабской музыкой и хаотичным вождением. Это было так весело! Определенно рекомендую, но не летом, если вы хотите насладиться всем.
J
13 июля 2021
(Германия)
За такую цену вы получаете только китайский буфет в Германии, так что это определенно того стоит, ясно, что в деревне есть люди, продающие вещи, но вам тоже не нужно кататься на верблюдах, все кончено через несколько секунд, и люди шепчутся о деньгах Деньги вам Извините, нам всегда приходится идти вверх и вниз, и все стояли в очереди вечером, еда была отличной, и вода вы получаете все в одном соотношении цена-качество слишком идеально, и не забывайте, нет, спасибо, вы сэкономьте время и деньги, но вы всегда должны иметь при себе чаевые для водителя или гида ☺️
D
29 мая 2021
Мероприятие было веселым, но не ожидайте исследования пустыни, вы будете кататься на трассе. Деревня бедуинов, на самом деле это не их деревня, а на самом деле поселение для туристов, так что это было что-то вроде сценария. Еда была хорошей. Наш гид Валид проделал потрясающую работу вместе с водителем. С вами весь день будет фотограф, не рекомендуйте покупать его - качество очень низкое, несмотря на то, что все фотографы называют их профессионалами, вы должны понимать, что стандарты отличаются от того, что вы могли ожидать (лучше фотографируйте на свой телефон). Мы ожидали чего-то меньшего, но в целом это было забавно, и я рекомендую это

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