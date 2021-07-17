Откройте для себя бескрайние просторы Сахары и пустынные горы на квадроцикле и дюнном багги. Проведите вечер, наслаждаясь вкусным барбекю с шоу.

Начните свой тур в пустыне. Получите краткую информацию о том, как пользоваться квадроциклами, прежде чем отправиться в увлекательную поездку по песку. После этого сядьте в багги, чтобы получить особые впечатления от вождения.

Отправляйтесь в бедуинскую деревню и попробуйте арабский чай и свежие лепешки, узнавая о жизни бедуинов. У вас также есть возможность прокатиться на верблюде, прежде чем отправиться в террариум с пустынными змеями и скорпионами.

Насладитесь уютным вечерним барбекю на открытом воздухе и полюбуйтесь закатом. Посмотрите традиционное шоу с пожирателями огня, танцорами танура и танцовщицей живота. Выкурите кальян в непринужденной обстановке.