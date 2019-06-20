Отправляйтесь в традиционную деревню бедуинов из Хургады. Вас ждет пустынное сафари на квадроциклах на полдня. Узнайте о жизни и традициях местного народа, а также порадуйте себя чаем и кальяном, любуясь закатом в пустыне.

После трансфера вас доставят к вашему квадроциклу. Затем вы отправитесь в близлежащую деревню бедуинов, до которой примерно 30 километров. Путешествие на квадроцикле займет 40 минут, после чего вас подберет автомобиль.

Выберите вариант тура с GoPro-съемкой, чтобы запечатлеть воспоминания благодаря персональному GoPro-шлему. Камера заснимет вашу поездку от начала до конца и позволит сделать живописные кадры по дороге. Гид-эксперт покажет, как пользоваться камерой, чтобы сделать красивые снимки. В конце тура вы сможете забрать карту памяти с собой.

По прибытии в деревню бедуинов покатайтесь на верблюдах по пустыне. Поговорите с местными жителями и узнайте об их культуре и традициях, а затем полюбуйтесь закатом.