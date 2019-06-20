Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка

Оцените захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне

4.5
867 отзывов
В группе
до 100 чел.
Оцените захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне.

Покиньте Хургаду, преодолевая дюны, и посетите традиционную деревню бедуинов.

Познакомьтесь с местными жителями, отведайте чай и кальян и сравните ваши культурные особенности.
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Хургада: сафари по пустыне на квадроцикле и GoPro-съемка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пронеситесь по пескам пустыни и дюнам на собственном квадроцикле
  2. Попробуйте прокатиться на верблюде
  3. Выберите вариант тура с GoPro-съемкой
  4. Побывайте в традиционной деревне бедуинов и узнайте новый образ жизни
  5. Выпейте вкусный горячий бедуинский чай с местными жителями и покурите традиционный кальян
Отправляйтесь в традиционную деревню бедуинов из Хургады. Вас ждет пустынное сафари на квадроциклах на полдня. Узнайте о жизни и традициях местного народа, а также порадуйте себя чаем и кальяном, любуясь закатом в пустыне.
После трансфера вас доставят к вашему квадроциклу. Затем вы отправитесь в близлежащую деревню бедуинов, до которой примерно 30 километров. Путешествие на квадроцикле займет 40 минут, после чего вас подберет автомобиль.
Выберите вариант тура с GoPro-съемкой, чтобы запечатлеть воспоминания благодаря персональному GoPro-шлему. Камера заснимет вашу поездку от начала до конца и позволит сделать живописные кадры по дороге. Гид-эксперт покажет, как пользоваться камерой, чтобы сделать красивые снимки. В конце тура вы сможете забрать карту памяти с собой.
По прибытии в деревню бедуинов покатайтесь на верблюдах по пустыне. Поговорите с местными жителями и узнайте об их культуре и традициях, а затем полюбуйтесь закатом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозка в минивэне с кондиционером
  • Англоязычный гид-египтолог
  • Безалкогольные напитки
  • Входные билеты в указанные места
Что не входит
  • Любые дополнительные расходы, не упомянутые в программе
  • Шарф-арафатка
  • Маска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Тур проводится ежедневно
  • Трансфер начинается в 13:00 (точное время зависит от расположения отелей и будет согласовано после заказа)
  • Возвращение: 18:00
  • Что взять с собой:
  • Паспорт, действительный в течение 6 месяцев
  • Удобная обувь
  • Одежда из хлопка летом
  • Теплая одежда зимой
  • Солнцезащитный крем
  • Солнцезащитные очки
  • Фотоаппарат/видеокамера
  • Меры безопасности:
  • Минимальный возраст для вождения – 16 лет
  • Предоставляется шлем
  • Беременным женщинам не разрешатся ездить на квадроцикле
  • Нужно подписать заявление об отказе жалоб на возможные повреждения и личные травмы
  • Пожалуйста, имейте ввиду, что это экскурсия, а не гоночный заезд
  • Тур начинается из Хургады. Трансфер от отелей в Макади-Бэй, Эль-Гуне, Сома-Бэй, Сахль-Хашише и Сафаге возможен за дополнительную плату – 10€ за человека
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
  • Люди с заболеваниями спины
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

W
20 июня 2019
Снимаю шляпу перед гидом, который был полон знаний и очень полезен. Удивительный день, такая познавательная поездка, а также захватывающая, квадроциклы быстрые, а также поездка в деревню составляет 25 км (15 миль), а затем вы также едете обратно Многое, что можно узнать о бедуинских деревнях и их образе жизни, а также о веселой поездке на верблюде. Убедитесь, что это первое место в вашем списке развлечений, а также о подводном плавании с аквалангом на этом сайте.
J
25 мая 2019
Правило 1. Не носите белую одежду. К концу они будут оранжевыми. Правило 2: возьмите свитер / брюки, чтобы защититься от песочных мух днем, это менанс! Мы потратили добрых 35 минут на велосипеды в каждую сторону, действительно здорово! А еда у бедуина была ужасной! Я был бы доволен только этим за такую цену. Зоопарк был жестоким, а бедуины - все продавцы. Я бы обошел стороной это, если бы у меня был выбор. Но, как я уже сказал, велосипеды и еда были потрясающими! Нам повезло быть группой из 3 человек, поэтому мы ушли после еды и пропустили развлечения - счастливы уйти от мух!
А
8 янв 2020
gut
Ещё 864 отзыва

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🐫СафариВелосипедные экскурсииЭкскурсииОсмотр достопримечательностейТематические турыКультура и историяReseller exclusionsMedium-risk activitiesАвтобусы и минивэныПрирода и приключенияАренда и прокатОднодневные турыЧерез 1 деньТур с гидомГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиSensitive productsСафари и дикая природаAnimal UseМероприятия с участием животныхМестныеМероприятия на свежем воздухеВелосипедыДжипы и 4WDКвадроциклы и ATV🛻На квадроциклах

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

Хургада: 5-часовое сафари в пустыне на квадроцикле и барбекю
В группе
до 15 чел.
4.2
467
3 063
за 1 чел.
Хургада: 5-часовое сафари в пустыне на квадроцикле и барбекю
🛻 На квадроциклах
Прокатитесь в пустыне Эль-Гуна на квадроцикле
На квадроциклах по пустыне
В группе
до 5 чел.
4.9
13
$19
за 1 чел.
На квадроциклах по пустыне
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Приглашаем вас в путешествие по дюнам в пустыне Хургады
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 8:00
Утреннее сафари на квадроциклах
В группе
до 25 чел.
5
6
$20
за 1 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно с 07:30
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
В группе
до 10 чел.
20
за 1 чел.
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
🏍 На мотоцикле
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 08:00
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
В группе
до 10 чел.
25
за 1 чел.
Сафари, фольклорное шоу и ужин в пустыне
🛻 На квадроциклах
Покататься на багги, квадроциклах и верблюдах, посетить деревню бедуинов и оценить восточные танцы
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 12:00
Королевское сафари на квадроциклах
В группе
до 20 чел.
5
12
$25
за 1 чел.
Королевское сафари на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мы отправимся по песчаным дюнам на квадроциклах до бедуинской деревни
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 13:30
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
В группе
до 35 чел.
4.8
11
$22
за 1 чел.
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🛣 Джиппинг
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно около 13:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Индивидуально
до 3 чел.
13ч
500
за 1-3 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Знакомство с Хургадой
В группе
до 35 чел.
4.6
12
$12
за 1 чел.
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
В группе
до 10 чел.
6ч 30м
25
за 1 чел.
Суперсафари: квадроциклы, багги и верблюды
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Сменить три вида «транспорта» за 1 день, поужинать в деревне бедуинов и увидеть танцевальное шоу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
ежедневно в 13:00
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Индивидуально
5
9
40
за 1 чел.
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
🐴 Конные прогулки
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады
Индивидуально
для 8 чел.
$250
за 1-8 чел.
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады
🚘 Трансфер
Встречаем в любой точке Хургады и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх
По договоренности

Egypt Excursions Online проводит ещё 3 экскурсии

3-часовой Синдбадский подводный тур по Красному морю из Хургады
В группе
до 15 чел.
4.5
185
3 302
за 1 чел.
3-часовой Синдбадский подводный тур по Красному морю из Хургады
Отправьтесь на уникальную и захватывающую подводную экскурсию на борту подводной лодки Синдбад
Хургада: сафари по пустыне на верблюдах и квадроциклах
В группе
до 50 чел.
4.4
319
2 889
за 1 чел.
Хургада: сафари по пустыне на верблюдах и квадроциклах
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Отправляйтесь в захватывающую поездку по пустыне на квадроцикле из Хургады
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
В группе
до 50 чел.
4.2
221
2 734
за 1 чел.
Хургада: сафари на квадроциклах по парку Сахара на день
🛻 На квадроциклах
Отправляйтесь за приключениями в восточную пустыню
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬