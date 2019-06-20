Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пронеситесь по пескам пустыни и дюнам на собственном квадроцикле
Попробуйте прокатиться на верблюде
Выберите вариант тура с GoPro-съемкой
Побывайте в традиционной деревне бедуинов и узнайте новый образ жизни
Выпейте вкусный горячий бедуинский чай с местными жителями и покурите традиционный кальян
Отправляйтесь в традиционную деревню бедуинов из Хургады. Вас ждет пустынное сафари на квадроциклах на полдня. Узнайте о жизни и традициях местного народа, а также порадуйте себя чаем и кальяном, любуясь закатом в пустыне.
После трансфера вас доставят к вашему квадроциклу. Затем вы отправитесь в близлежащую деревню бедуинов, до которой примерно 30 километров. Путешествие на квадроцикле займет 40 минут, после чего вас подберет автомобиль.
Выберите вариант тура с GoPro-съемкой, чтобы запечатлеть воспоминания благодаря персональному GoPro-шлему. Камера заснимет вашу поездку от начала до конца и позволит сделать живописные кадры по дороге. Гид-эксперт покажет, как пользоваться камерой, чтобы сделать красивые снимки. В конце тура вы сможете забрать карту памяти с собой.
По прибытии в деревню бедуинов покатайтесь на верблюдах по пустыне. Поговорите с местными жителями и узнайте об их культуре и традициях, а затем полюбуйтесь закатом.
Ответы на вопросы
Что входит
Перевозка в минивэне с кондиционером
Англоязычный гид-египтолог
Безалкогольные напитки
Входные билеты в указанные места
Что не входит
Любые дополнительные расходы, не упомянутые в программе
Шарф-арафатка
Маска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Солнцезащитный крем
Важная информация
Тур проводится ежедневно
Трансфер начинается в 13:00 (точное время зависит от расположения отелей и будет согласовано после заказа)
Возвращение: 18:00
Что взять с собой:
Паспорт, действительный в течение 6 месяцев
Удобная обувь
Одежда из хлопка летом
Теплая одежда зимой
Солнцезащитный крем
Солнцезащитные очки
Фотоаппарат/видеокамера
Меры безопасности:
Минимальный возраст для вождения – 16 лет
Предоставляется шлем
Беременным женщинам не разрешатся ездить на квадроцикле
Нужно подписать заявление об отказе жалоб на возможные повреждения и личные травмы
Пожалуйста, имейте ввиду, что это экскурсия, а не гоночный заезд
Тур начинается из Хургады. Трансфер от отелей в Макади-Бэй, Эль-Гуне, Сома-Бэй, Сахль-Хашише и Сафаге возможен за дополнительную плату – 10€ за человека
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с заболеваниями спины
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
W
William
20 июня 2019
Снимаю шляпу перед гидом, который был полон знаний и очень полезен. Удивительный день, такая познавательная поездка, а также захватывающая, квадроциклы быстрые, а также поездка в деревню составляет 25 км (15 миль), а затем вы также едете обратно Многое, что можно узнать о бедуинских деревнях и их образе жизни, а также о веселой поездке на верблюде. Убедитесь, что это первое место в вашем списке развлечений, а также о подводном плавании с аквалангом на этом сайте.
J
Joanna
25 мая 2019
Правило 1. Не носите белую одежду. К концу они будут оранжевыми. Правило 2: возьмите свитер / брюки, чтобы защититься от песочных мух днем, это менанс! Мы потратили добрых 35 минут на велосипеды в каждую сторону, действительно здорово! А еда у бедуина была ужасной! Я был бы доволен только этим за такую цену. Зоопарк был жестоким, а бедуины - все продавцы. Я бы обошел стороной это, если бы у меня был выбор. Но, как я уже сказал, велосипеды и еда были потрясающими! Нам повезло быть группой из 3 человек, поэтому мы ушли после еды и пропустили развлечения - счастливы уйти от мух!
А
Аноним
8 янв 2020
gut
Ещё 864 отзыва
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