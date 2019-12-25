Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь на квадроцикле в египетскую пустыню
Посетите деревню бедуинов, чтобы познакомиться с местной культурой, обычаями и музыкой
Покатайтесь на верблюдах и понаблюдайте за заходом солнца над пустыней
Отправляйтесь в захватывающее сафари на день по пустыне из Хургады.
Вас заберут из отеля и отвезут на мотостанцию для тест-драйва и вводного обучения.
Оттуда начнется ваша 30-километровая поездка по песчаной пустыне в местную деревню бедуинов. Познакомьтесь с традиционной жизнью и обычаями местных. Не упустите возможность прокатиться на верблюде и полюбоваться закатом.
Затем побывайте на традиционных местных представлениях, послушайте народные песни, которые познакомят вас с культурой народа бедуинов.
На обратном пути полюбуйтесь звездным небом в пустыне. Тур завершится обратным трансфером к отелю.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансферы из Хургады на микроавтобусе с кондиционером
Прокат квадроциклов
Англоязычный гид-египтолог
Безалкогольные напитки
Входные билеты
Минеральная вода и безалкогольные напитки в течение тура
Что не входит
Трансфер от отелей в Макади-Бэй, Эль-Гуне, Сома-Бэй, Сахль-Хашише и Сафаге возможен за дополнительную плату – 10€ за человека
Любые дополнительные расходы, не указанные в программе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Важная информация
Туры проходят ежедневно
Пожалуйста, не забудьте взять с собой удобную обувь, одежду по погоде и солнцезащитные очки
Трансфер начинается в 13:00 (точное время зависит от расположения отелей и будет согласовано после заказа)
Возвращение в 18:00
Правила безопасности:
Минимальный возраст для вождения – 16 лет
Предоставляется шлем
Беременным женщинам не разрешатся ездить на квадроцикле
Нужно подписать заявление об отказе жалоб на возможные повреждения и личные травмы
Пожалуйста, имейте ввиду, что это экскурсия, а не гоночный заезд
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Люди с ограниченными возможностями передвижения
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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Iulia
25 дек 2019
Это был самый потрясающий опыт, который у нас когда-либо был!! Мы забронировали 3-часовую поездку очень быстро, но поскольку мы были единственными, они поместили нас с другой группой на 6 часов по той же цене. Гид - Ахмед, я думаю, был лучшим, и я рекомендую его, поскольку он сделал все возможное, чтобы сделать нас счастливыми. Он также научил меня водить квадроцикл, мы посетили деревню бедуинов, у нас было шоу, ужин, все отлично!!
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Ian
23 мар 2016
Нам это очень понравилось. Всем рекомендую, и мы будем делать это снова и снова. Это обязательная поездка для всех, кто собирается в Хургаду. Нам нужно сделать и увидеть даже больше, чем ожидалось. Водитель, гиды, оператор и бедуин были великолепны и очень заботились обо всех нас. Иэн и Трейси x
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Petya
28 дек 2019
Amazing experience! Thank you!
Ещё 316 отзывов
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