Отправляйтесь в захватывающее сафари на день по пустыне из Хургады.

Вас заберут из отеля и отвезут на мотостанцию для тест-драйва и вводного обучения.

Оттуда начнется ваша 30-километровая поездка по песчаной пустыне в местную деревню бедуинов. Познакомьтесь с традиционной жизнью и обычаями местных. Не упустите возможность прокатиться на верблюде и полюбоваться закатом.

Затем побывайте на традиционных местных представлениях, послушайте народные песни, которые познакомят вас с культурой народа бедуинов.

На обратном пути полюбуйтесь звездным небом в пустыне. Тур завершится обратным трансфером к отелю.