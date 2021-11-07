Воспользуйтесь чудесной теплой погодой в Хургаде и проведите целый день на Красном море в общей или частной группе. После встречи в отеле трансфер на лодку, пришвартованную на берегу Красного моря. Затем остановитесь в разных местах, чтобы увидеть рыб и кораллов, и поплавайте с дельфинами.

По прибытии в национальный парк островов Гифтун расслабьтесь в теплой кристально чистой воде на белом песчаном пляже в течение 2 часов. Воспользуйтесь возможностью попробовать веселые водные виды спорта, такие как лодка-банан и морской диван. После этого насладитесь вкусным обедом "шведский стол" на лодке.

Перейдите к следующему месту, чтобы заняться сноркелингом и исследовать удивительный подводный мир с множеством рыб и кораллов. Наконец, когда день подходит к концу, сядьте на трансфер обратно в отель.