Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед

Посетите волшебный национальный парк острова Гифтун в этой общей или частной однодневной поездке с обедом

4.5
3472 отзыва
В группе
до 100 чел.
Посетите волшебный национальный парк острова Гифтун в этой общей или частной однодневной поездке с обедом.

Наслаждайтесь сноркелингом на удивительных коралловых рифах, поплавайте с дельфинами и займитесь захватывающими водными видами спорта.
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед

Что вы увидите 🤩

  • Остров Магавиш
  • Остров Гифтун
  • Red Sea Dolphin
  • Остров Махмея
  • Orange Bay
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Оцените замечательные места для сноркелинга в Красном море и не упустите шанс искупаться с дельфинами
  2. Расслабьтесь на шезлонгах на палубе и вкусно пообедайте
  3. Проследуйте ко второму красивому рифу и поплавайте среди рыбок, как в аквариуме
  4. Полюбуйтесь живописной панорамой на закате с палубы
Воспользуйтесь чудесной теплой погодой в Хургаде и проведите целый день на Красном море в общей или частной группе. После встречи в отеле трансфер на лодку, пришвартованную на берегу Красного моря. Затем остановитесь в разных местах, чтобы увидеть рыб и кораллов, и поплавайте с дельфинами.
По прибытии в национальный парк островов Гифтун расслабьтесь в теплой кристально чистой воде на белом песчаном пляже в течение 2 часов. Воспользуйтесь возможностью попробовать веселые водные виды спорта, такие как лодка-банан и морской диван. После этого насладитесь вкусным обедом "шведский стол" на лодке.
Перейдите к следующему месту, чтобы заняться сноркелингом и исследовать удивительный подводный мир с множеством рыб и кораллов. Наконец, когда день подходит к концу, сядьте на трансфер обратно в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Точка доступа Wi-Fi предоставляется по запросу
  • 2 часа в национальном парке Гифтун
  • Сэндвич на завтрак по запросу
  • Обед "шведский стол" с салатами и фруктами
  • Сода, безалкогольные напитки, чай, кофе, молоко и минеральная вода
  • 2 места для сноркелинга у красочных коралловых рифов
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем
Важная информация
  • Не трогайте кораллы или морских ежей
  • Пожалуйста, принесите купальник, полотенце и солнцезащитный крем
  • 100 египетских фунтов или эквивалент за вход на пляж Orange или Paradise Beach
  • На яхте две ванные комнаты
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 3472 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2233
4
815
3
289
2
76
1
59
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
B
7 ноя 2021
Я провожу недельный отпуск в Хургаде на курорте Sunrise Holiday Resort. На 5 ноября я заказал снорклинг-тур с обедом на остров Гифтун. Я вернулся в отель в полном восторге и счастливом от этого события. Это был чудесный день. Я очень повеселился. Гид Валид был очень профессионален и старался изо всех сил, чтобы подарить нам отличный опыт. Все было хорошо организовано. Мы очень весело проводим время с преданным фотографом. Он выполнял свою работу с огромным энтузиазмом. В целом, эта поездка стала незабываемым событием. Для меня эта поездка была одной из лучших. 12 очков Валиду и Сэму.
A
4 ноя 2021
Водитель приехал за нами в 7:30 утра, 30 минут езды до пляжа, чтобы сесть в лодку, 1 час ожидания, прежде чем сесть. На лодке около двадцати человек. Попав в лодку, вы действительно хорошо проводите время. Инструкторы на высшем уровне, приветливы и профессиональны; они находят время во время поездки, чтобы коллективно объяснить день, они следят за тем, чтобы все чувствовали себя хорошо. Впечатления от сноркелинга великолепны (2 места для дайвинга), затем обед на лодке (приличная еда). В конечном итоге вы причаливаете к райскому острову (оранжевая бухта) примерно за 1 час до отплытия на лодке, чтобы утром вернуться на пляж, где вас будет ждать ваше такси / мини-автобус. Я очень рекомендую это занятие
N
1 ноя 2021
(Германия)
Во-первых, я хотел бы поблагодарить весь коллектив за их участие. Поездка была хорошо организована. Водитель очень пунктуально забрал нас из отеля. Поездка на лодке в оранжевую бухту была расслабляющей. У нас было много напитков, и обед был восхитительным. Фотограф был в очень хорошем настроении и был очень веселым!! Оранжевый залив великолепен, и у всех было достаточно времени, чтобы поплавать, расслабиться и сфотографироваться. Опыт подводного плавания был прекрасным. Мы хорошо повеселились!!! Определенно рекомендую поездку!!

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