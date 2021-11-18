Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посмотрите, как солнце скрывается за горизонтом между гор
Прокатитесь на квадроцикле среди горных хребтов Красного моря
Отправьтесь в египетскую пустыню на квадроцикле
Осмотрите утесы Красного моря и сделайте интересные фотографии
Посмотрите на дом сокола и пустынные горные пещеры
Представитель туроператора заедет за вами в отель и доставит к месту начала тура. Вы получите краткую вводную информацию о программе от многоязычного профессионального гида. Вам помогут надеть снаряжение для вождения.
Затем, садитесь за руль в группе и следуйте за своим гидом по пустыне Красного моря. Полюбуйтесь видами во время удивительного путешествия по холмам и горам.
После этого, вы станете свидетелем заката на фоне красивых гор. У вас состоится фотосессия на пляже перед тем как отправиться в другие места, где вы увидите красивые кораллы сверху.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до отеля
Профессиональный гид
Квадроцикл
Шлем
Поездка на верблюде
Минеральная вода
Бесплатный перенос тура, если вы опоздали или изменили планы
Что не входит
Личные расходы
Шарф
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Фотоаппарат
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 900 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
603
4
177
3
68
2
31
1
21
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Sophie Marie
18 ноя 2021
(Германия)
Плохой уход, плохое обучение, мало внимания уделялось потребностям, я не чувствовал, что нахожусь в надежных руках.
k
kathi
18 ноя 2021
(Германия)
к сожалению, мы что-то упустили и нашли хорошее решение
А
Аноним
18 ноя 2021
(Германия)
Приятный тур по пустыне и ненадолго по пляжу. Большой размер группы
А
Аноним
16 ноя 2021
(Германия)
Очки и защитная ткань оплачиваются дополнительно. Квадроциклы были немного тесноваты для 2 человек. Но в целом авантюрный.
Пикап не был таким уж хорошим, но с этим справились просто. Тур был очень приятным, с хорошим гидом и отличной группой. Обратный путь в темноте был очень веселым, как и весь тур. К сожалению, мы не сделали крюк к морю, но все же заслужили 5 звезд.
N
Nicolas
11 ноя 2021
(Франция)
Sortie sympa dans le désert. Le rapport qualité prix vaut le coup, c'était un très bon moment, merci!
B
Brenda
10 ноя 2021
Отличный тур по пустыне, который был действительно интересным, вы также можете увидеть небольшой участок моря, но я бы подумал, что вы поедете по морю. Наш гид был супер милым и классным, раздражало то, что некоторые участники ехали очень медленно.
M
Manuel
9 ноя 2021
(Германия)
Очень хороший тур. Это было отличное приключение. Квадроциклы были в хорошем состоянии, была обеспечена вода, и трансфер из отеля тоже работал отлично. Всегда рады:)
А
Аноним
8 ноя 2021
Die Tour war allgemein schlecht organisiert. Den Sonnenuntergang haben wir verpasst und die Rückfahrt war ein unschönes Erlebnis. Die Touristen wurden nach der Tour kaum beachtet und zwei Frauen waren bei der Rückreise alleine mit fremden Männern (nicht Touristen) alleine im Auto.
C
Casten
7 ноя 2021
Поездка была очень и очень приятной, и это было действительно весело. Комфортабельнее могут быть только автобусы. В остальном всегда с удовольствием. пальцы вверх
P
Pascal
28 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
супер-тур супер-гид легкий маршрут с закрылками очень сложный, возможно, не обязательно что-то для новичков, но просто мега-вершина две остановки для фотографирования также мега
J
Jacqueline
28 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Никто не хотел кататься на верблюдах в туре, там было только одно, и я подумал, что это здорово. Гид во время тура был очень дружелюбным и услужливым, гид на месте был недружелюбным и решительным. Тур был отличным
J
Jessica
26 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (en)
Очень хорошая поездка! Экипаж очень хороший, закат такой красивый, скорость квадроциклов просто потрясающая! Каждый раз снова
k
kathi
25 ноя 2021
(Германия)
Оригинал (de)
поездка была отличной, только оператор должен был взять лишнюю кварту, чтобы снимать и фотографировать
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