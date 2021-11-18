Представитель туроператора заедет за вами в отель и доставит к месту начала тура. Вы получите краткую вводную информацию о программе от многоязычного профессионального гида. Вам помогут надеть снаряжение для вождения.

Затем, садитесь за руль в группе и следуйте за своим гидом по пустыне Красного моря. Полюбуйтесь видами во время удивительного путешествия по холмам и горам.

После этого, вы станете свидетелем заката на фоне красивых гор. У вас состоится фотосессия на пляже перед тем как отправиться в другие места, где вы увидите красивые кораллы сверху.