Ежедневно по договоренности

Умиротворяющая морская прогулка

В любое время года прекрасное, богатое Красное море подарит массу положительных эмоций. Красное море по праву занимает место в списке «Семь чудес подводного мира». Кроме высокого содержания соли оно также является самым тёплым морем на Земле.

Восторг вызывают кристальная вода и дно, усеянное кораллами и множеством ракушек необычайной красоты. Чтобы насладиться обстановкой и познакомиться поближе с неизведанными морскими красотами, вариант аренды яхты — самый подходящий.