Индивидуальная прогулка на яхте

Прогулка на яхте позволит вам провести весь день в приятной компании близких людей, с которыми вы...

Прогулка на яхте позволит вам провести весь день в приятной компании близких людей, с которыми вы вдоволь накупаетесь и устроите рыбалку в открытом море.
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Умиротворяющая морская прогулка
В любое время года прекрасное, богатое Красное море подарит массу положительных эмоций. Красное море по праву занимает место в списке «Семь чудес подводного мира». Кроме высокого содержания соли оно также является самым тёплым морем на Земле.
Восторг вызывают кристальная вода и дно, усеянное кораллами и множеством ракушек необычайной красоты. Чтобы насладиться обстановкой и познакомиться поближе с неизведанными морскими красотами, вариант аренды яхты — самый подходящий.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
3 часа
$120
5 часов
$180

Ответы на вопросы

Что входит
  • аренда яхты
  • обед
  • трансфер.
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по договоренности

Травекс Т.
Травекс Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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