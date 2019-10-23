Откройте удивительный подводный мир Райского острова. Вас заберут из отеля и отвезут на причал, от которого вы отправитесь в 1-часовой круиз к Райскому острову. По дороге вы сможете воспользоваться многочисленными остановками для сноркелинга.

Райский пляж – это часть Национального парка острова Гифтун, расположенного рядом с Хургадой. Остров – идеальное место для любителей спокойного отдыха. На Райском острове расположен прекрасный песчаный пляж, где вы сможете провести время как вам заблагорассудится. Позагорайте в лучах солнца на пляже, искупайтесь в море или поплавайте с маской вдоль берега. Даже на мелководье вы сможете наблюдать уникальное разнообразие рыб.

Пообедайте аппетитными блюдами на борту судна. Во второй половине дня вас доставят обратно на пристань Хургады, а затем отвезут прямо в ваш отель.