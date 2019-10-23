Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с фантастическим подводным миром Райского острова и поплавайте с маской на нескольких остановках маршрута
Проведите расслабленный день вдали от туристической суеты и насладитесь прекрасными песчаными пляжами острова
Отдохните на пляже, искупайтесь и поплавайте с маской среди уникального разнообразия прибрежных рыб
Откройте удивительный подводный мир Райского острова. Вас заберут из отеля и отвезут на причал, от которого вы отправитесь в 1-часовой круиз к Райскому острову. По дороге вы сможете воспользоваться многочисленными остановками для сноркелинга.
Райский пляж – это часть Национального парка острова Гифтун, расположенного рядом с Хургадой. Остров – идеальное место для любителей спокойного отдыха. На Райском острове расположен прекрасный песчаный пляж, где вы сможете провести время как вам заблагорассудится. Позагорайте в лучах солнца на пляже, искупайтесь в море или поплавайте с маской вдоль берега. Даже на мелководье вы сможете наблюдать уникальное разнообразие рыб.
Пообедайте аппетитными блюдами на борту судна. Во второй половине дня вас доставят обратно на пристань Хургады, а затем отвезут прямо в ваш отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в отель
Гид по сноркелингу
Входные билеты
Спасательные жилеты
Аптечка первой помощи на каждой лодке
Туалеты
Минеральная вода на борту лодки
душ с пресной водой
Крытые зоны на лодке
Налоги и сборы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Пожалуйста, не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
Не забудьте взять купальный костюм, полотенце, солнечные очки и солнцезащитный крем, а также фото- и видеооборудование
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 79 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
23 окт 2019
(Румыния)
Остров красивый, снорхелинк просто потрясающий. Единственное, что считалось большой аферой, это то, что крутые фотографы делали фотографии и обещали отличный альбом. Вначале просят по 60 евро (нас было трое). Мы сказали, что это слишком много, и после нескольких переговоров заплатили 15 евро. На следующий день они отправили нам только 1 USB, так что мы должны поделиться, а фотографии посредственные. Поэтому мы рекомендуем поездку, но не фотографии.
M
Muhammed Ateeq
4 сен 2019
(Великобритания)
Это должно быть лучшее занятие, которое я и моя семья делали во время нашего недавнего семейного отдыха в Хургаде. Первоначально пришлось ждать на лодке более 30 минут, я думаю, чтобы все другие пассажиры прибыли, прежде чем отправиться в путь, что дало нам время нанести немного солнцезащитного лосьона. Затем был прекрасный круиз на лодке до Райского острова, который занял около 45 минут. По прибытии на остров людей, которые не хотели заниматься сноркелингом, доставили на остров на небольшой лодке. Затем всех ныряльщиков отправили на снорклинг. Наш гид Мустафа был великолепен и заранее предупредил нас о безопасности. Предоставляется снаряжение для сноркелинга и спасательные жилеты. Наш гид был в воде с нами от начала до конца и следил за всеми. У всех нас был потрясающий опыт плавания с маской и трубкой. Вернулись обратно на Остров Парадайз, где нас угостили обедом в виде шведского стола, а затем просто остыли и поплыли. Вернулись к отправной точке около 17:00, где вас заберет ваш тран
E
Elena
5 сен 2018
(Германия)
Сам тур был хорош: + хорошая еда + достаточное количество напитков + красивая остановка для сноркелинга + остров перегружен, но приятный + остановка для купания и прогулок на банане - тур был слишком длинным (забрать в 8 утра, вернуться в 19 вечера) - обратный транспорт был неорганизован, но работал - обратный путь на лодке на материк был излишне затянут из-за очень низкой скорости, чтобы собрать чаевые от всех. В общем, очень рекомендуется
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