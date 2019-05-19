Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Проведите день первоклассного сноркелинга
Совершите круиз на борту крупнейшего судна в Красном море
Полюбуйтесь коралловыми рифами
Пообедайте на борту судна
Из вашего отеля вас доставят на набережную Hurghada Marina, откуда вы отправитесь в примерно 1,15-часовой круиз на острова Хургады, полюбуетесь панорамой островов и совершите две остановки для купания и подводного плавания.
После второй остановки вас будет ждать обед по системе «шведский стол». Отдохните и насладитесь лучами солнца. Продолжительность трансфера указана приблизительно. Обед и все напитки в течение поездки включены в стоимость тура. Снаряжение для подводного плавания и спасательные жилеты также включены в стоимость.
Это единственное в своем роде роскошное судно в Хургаде оснащено всеми видами отдыха и оборудования для обеспечения безопасности в соответствии с международными стандартами. Отправьтесь в часовой круиз и откройте для себя коралловый риф, совершив две остановки для подводного плавания, а затем возвратитесь к набережной.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от/до вашего отеля
Полное снаряжение всем участникам
Сертифицированный инструктор по сноркелингу на каждом объекте
Горячие и холодные напитки в течение всего дня
Обед по системе «шведский стол» включает: рыбный суп и 3 вида салата и десертов, рис и картофель, а также 2 вида рыбы и 2 вида блюд на гриле (куриное кофте) и сезоннные фрукты
Бесплатный Wi-Fi
Спасательное оборудование Zodiac для участников тура
Аптечка первой помощи на борту каждого судна
Что не входит
Личные расходы
Фотосъемка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Вы можете попросить на стойке регистрации, чтобы вас разбудили звонком утром и упаковали ланч-бокс накануне тура
Пожалуйста, наденьте прочную обувь, теплую одежду зимой, легкую одежду летом и головной убор, а также захватите фотоаппарат или видеокамеру
Пожалуйста, не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
Nicole
19 мая 2019
(Германия)
Большое путешествие! Мы рекомендуем. Встреча была на 20 минут позже, и водитель не знал точно, были ли мы подходящими гостями, но все прошло хорошо. Морская прогулка была очень приятной. Лодка действительно современная, экипаж хорошо говорит по-немецки. Еда очень похвальна, лучшая еда в поездке с маской и трубкой. Пока мы ели, экипаж даже снова все убрал. У нас было две остановки для снорклинга, каждая из которых длилась около 30 минут, что было действительно достаточно. Команда фотографов сделала действительно отличные снимки отдельных людей или пар во время поездки, действительно здорово! Вы можете купить фотографии и видео в воде во время плавания с маской и трубкой за 30 евро. Могу порекомендовать поездку.
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Rey
16 дек 2018
(Германия)
От начала до конца это было здорово, расслабляюще, весело, без стресса, но еда также была первоклассной. Просто восхитительно! Мы можем только рекомендовать эту экскурсию и обязательно забронируем ее снова в следующем году. Трансфер от и до отеля тоже прошел отлично. Если я могу порекомендовать некоторые экскурсии в Хургаде, то закажите этот тур через Get Your Guide!
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peter
24 ноя 2018
(Германия)
Уже заказали несколько экскурсий и на этот раз тоже не разочаровались. ТОП-организация, пунктуальная встреча в отеле (трансфер), роскошный теплоход - спокойно лежит на воде даже в бурное море - описание услуг абсолютно правильное, все ОК! Единственная глупость заключалась в том, что я был единственным немцем на борту. В основном говорили по-русски и, конечно, всего не слышно. Но винить в этом организатора нельзя.
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