Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле

Проведите время в удивительных местах для подводного плавания в уникальной лодчном круизе в Хургаде

4.7
38 отзывов
Круиз
в группе до 100 чел.
Проведите время в удивительных местах для подводного плавания в уникальной лодчном круизе в Хургаде.

Позагорайте на борту, пообедайте и пейте включенные в стоимость напитки в течение всего дня.
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Из Хургады: Первоклассный круиз на пиратском корабле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проведите день первоклассного сноркелинга
  2. Совершите круиз на борту крупнейшего судна в Красном море
  3. Полюбуйтесь коралловыми рифами
  4. Пообедайте на борту судна
Из вашего отеля вас доставят на набережную Hurghada Marina, откуда вы отправитесь в примерно 1,15-часовой круиз на острова Хургады, полюбуетесь панорамой островов и совершите две остановки для купания и подводного плавания.
После второй остановки вас будет ждать обед по системе «шведский стол». Отдохните и насладитесь лучами солнца. Продолжительность трансфера указана приблизительно. Обед и все напитки в течение поездки включены в стоимость тура. Снаряжение для подводного плавания и спасательные жилеты также включены в стоимость.
Это единственное в своем роде роскошное судно в Хургаде оснащено всеми видами отдыха и оборудования для обеспечения безопасности в соответствии с международными стандартами. Отправьтесь в часовой круиз и откройте для себя коралловый риф, совершив две остановки для подводного плавания, а затем возвратитесь к набережной.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до вашего отеля
  • Полное снаряжение всем участникам
  • Сертифицированный инструктор по сноркелингу на каждом объекте
  • Горячие и холодные напитки в течение всего дня
  • Обед по системе «шведский стол» включает: рыбный суп и 3 вида салата и десертов, рис и картофель, а также 2 вида рыбы и 2 вида блюд на гриле (куриное кофте) и сезоннные фрукты
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Спасательное оборудование Zodiac для участников тура
  • Аптечка первой помощи на борту каждого судна
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фотосъемка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Вы можете попросить на стойке регистрации, чтобы вас разбудили звонком утром и упаковали ланч-бокс накануне тура
  • Пожалуйста, наденьте прочную обувь, теплую одежду зимой, легкую одежду летом и головной убор, а также захватите фотоаппарат или видеокамеру
  • Пожалуйста, не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
8
3
3
2
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
N
19 мая 2019
(Германия)
Большое путешествие! Мы рекомендуем. Встреча была на 20 минут позже, и водитель не знал точно, были ли мы подходящими гостями, но все прошло хорошо. Морская прогулка была очень приятной. Лодка действительно современная, экипаж хорошо говорит по-немецки. Еда очень похвальна, лучшая еда в поездке с маской и трубкой. Пока мы ели, экипаж даже снова все убрал. У нас было две остановки для снорклинга, каждая из которых длилась около 30 минут, что было действительно достаточно. Команда фотографов сделала действительно отличные снимки отдельных людей или пар во время поездки, действительно здорово! Вы можете купить фотографии и видео в воде во время плавания с маской и трубкой за 30 евро. Могу порекомендовать поездку.
R
16 дек 2018
(Германия)
От начала до конца это было здорово, расслабляюще, весело, без стресса, но еда также была первоклассной. Просто восхитительно! Мы можем только рекомендовать эту экскурсию и обязательно забронируем ее снова в следующем году. Трансфер от и до отеля тоже прошел отлично. Если я могу порекомендовать некоторые экскурсии в Хургаде, то закажите этот тур через Get Your Guide!
p
24 ноя 2018
(Германия)
Уже заказали несколько экскурсий и на этот раз тоже не разочаровались. ТОП-организация, пунктуальная встреча в отеле (трансфер), роскошный теплоход - спокойно лежит на воде даже в бурное море - описание услуг абсолютно правильное, все ОК! Единственная глупость заключалась в том, что я был единственным немцем на борту. В основном говорили по-русски и, конечно, всего не слышно. Но винить в этом организатора нельзя.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🗽ДостопримечательностиТематические турыМероприятияАвтобусы и минивэныКруизы и водные турыПарусные катера и яхтыВодные виды спортаАренда и прокатКатера и яхтыОднодневные турыОднодневная поездкаГастрономия и ночная жизньЕда и напиткиКулинарные и гурманские турыМестная кухняМероприятия на свежем воздухеПляжные турыПиратские турыВодные

Еще несколько похожих предложений в Хургаде

3-часовой Синдбадский подводный тур по Красному морю из Хургады
В группе
до 15 чел.
4.5
185
3 302
за 1 чел.
3-часовой Синдбадский подводный тур по Красному морю из Хургады
Отправьтесь на уникальную и захватывающую подводную экскурсию на борту подводной лодки Синдбад
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
Входной билет
4.8
23
$32
за 1 чел.
Гранд-Аквариум в Хургаде - входной билет и трансфер
Гранд-Аквариум в Хургаде - не просто место, где вы увидите тропических рыбок Красного моря на расстоянии вытянутой руки
В подходящее вам время с 09:30 до 15:00.
Плавание с дельфинами в Хургаде
В группе
до 10 чел.
4.8
9
$60
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Плавание с дельфинами в Хургаде
⛴ Водные
Плавание с дельфином - незабываемый опыт, который стоит испытать на себе
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
каждый день кроме Субботы в 10:00 и 15:00
Снорклинг у Оранжевого острова
В группе
до 25 чел.
5
1
$32
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Снорклинг у Оранжевого острова
⛴ Водные
Египет - идеальное место для подводного плавания
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
каждый день в 8:00
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
В группе
до 25 чел.
20
15
за 1 чел.
Прогулка на «подводной лодке» в Хургаде
⛴ Водные
Оценить формат Sea Scope и насладиться подводной красотой Красного моря
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 10:00 и 14:00
Райский остров: подводное плавание и тур по острову с водными видами спорта
В группе
до 100 чел.
4.3
49
2 635
за 1 чел.
Райский остров: подводное плавание и тур по острову с водными видами спорта
Остров Гифтун известен как райский остров, и нетрудно понять, почему
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
В группе
до 20 чел.
4.9
22
$40
за 1 чел.
Шарм-эль-Нага - купание в коралловой бухте
🚌 На автобусе
На юге Хургады в самом сердце залива Сома Бей находится уникальное место
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно в 08:00
Дайвинг в Хургаде
В группе
до 10 чел.
30
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дайвинг в Хургаде
⛴ Водные
Поплавать в окрестностях острова Гифтун и полюбоваться подводным миром Красного моря
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
ежедневно в 08:00
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
В группе
до 25 чел.
4.9
12
$42
за 1 чел.
Погружение в Красное море на подводной лодке «Синдбад»
⛴ Водные
Приглашаем вас на борт подводной лодки
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Ежедневно с 09:00
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
В группе
до 100 чел.
4.4
334
2 790
за 1 чел.
Национальный парк острова Гифтун: сноркелинг-тур из Хургады
Проведите день в национальном парке острова Гифтун - раю для любителей сноркелинга
Знакомство с Хургадой
В группе
до 35 чел.
4.6
12
$12
за 1 чел.
Знакомство с Хургадой
Давайте прогуляемся по улочкам Хургады
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Ежедневно в 15:00 (в зависимости от местоположения отеля)
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады
Индивидуально
для 8 чел.
$250
за 1-8 чел.
Трансфер в Шарм-эль-Шейх из Хургады
🚘 Трансфер
Встречаем в любой точке Хургады и кратчайшим путём доставим Вас в Шарм-Эль-Шейх
По договоренности

Egyptra Travel Services проводит ещё 12 экскурсий

Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
В группе
до 100 чел.
4.3
346
3ч 30м
3 874
за 1 чел.
Хургада: 3-часовой тур на «Синдбаде» с трансфером от отеля
Погрузитесь в глубины Красного моря на субмарине «Синдбад»
Из Хургады: однодневный тур по райскому или оранжевому острову с маской и трубкой
В группе
до 100 чел.
4.2
79
2 170
за 1 чел.
Из Хургады: однодневный тур по райскому или оранжевому острову с маской и трубкой
Наслаждайтесь фантастической поездкой на сноркелинг на целый день из Хургады на Райский остров
Хургада: 3 часа в пустыне на квадроцикле и тур на верблюде
В группе
до 100 чел.
4.5
2447
1 356
за 1 чел.
Хургада: 3 часа в пустыне на квадроцикле и тур на верблюде
Прокатитесь на квадроцикле и осмотрите пустыню в рамках 3-часового тура с выездом из Хургады
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Входной билет
4.6
112
4 685
за 1 чел.
Шарм-эль-Нага: сноркелинг-тур на день из Хургады
Полюбуйтесь потрясающими коралловыми рифами и кристально чистыми водами на берегу залива Шарм-эль-Нага
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Входной билет
4.1
1280
2 867
за 1 чел.
Хургада: сафари на квадроциклах, деревня бедуинов и пикник
Отправьтесь в увлекательное сафари по пустыне из Хургады на квадроцикле и багги
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
В группе
до 100 чел.
4.4
813
1 736
за 1 чел.
Хургада: 3-часовая экскурсия по городу
Осмотрите районы Хургады в рамках 3-часовой экскурсии
Хургада: плавание с дельфинами, сноркелинг и обед
В группе
до 100 чел.
4.6
5922
2 131
за 1 чел.
Хургада: плавание с дельфинами, сноркелинг и обед
Станьте ближе к дельфинам в рамках фантастического 9-часового снорклинг-тура из Хургады
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
В группе
до 50 чел.
4.4
321
2 178
за 1 чел.
Хургада: поездка на квадроцикле на рассвете
Отправляйтесь на поистине уникальное сафари по пустыне в рамках захватывающего тура с поездкой на квадроцикле
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
В группе
до 100 чел.
4.5
3472
2 247
за 1 чел.
Хургада: сноркелинг-тур у острова Гифтун и обед
Посетите волшебный национальный парк острова Гифтун в этой общей или частной однодневной поездке с обедом
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
В группе
до 100 чел.
4
101
2 712
за 1 чел.
Остров Утопия: однодневный сноркелинг-тур из Хургады
Познайте увлекательный подводный мир Красного моря в 1-дневном туре с выездом из Хургады
Хургада: дайвинг-тур на день с обедом и двумя погружениями
В группе
до 15 чел.
4.6
1625
1 937
за 1 чел.
Хургада: дайвинг-тур на день с обедом и двумя погружениями
Погрузитесь в удивительный подводный мир Хургады в ходе 6-часового морского дайвинга
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Входной билет
4
243
2 712
за 1 чел.
Хургада: 1-часовое шоу в мире дельфинов с трансфером из отеля
Посмотрите всей семьей невероятное 1-часовое шоу дельфинов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
🇪🇬