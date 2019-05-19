Из вашего отеля вас доставят на набережную Hurghada Marina, откуда вы отправитесь в примерно 1,15-часовой круиз на острова Хургады, полюбуетесь панорамой островов и совершите две остановки для купания и подводного плавания.

После второй остановки вас будет ждать обед по системе «шведский стол». Отдохните и насладитесь лучами солнца. Продолжительность трансфера указана приблизительно. Обед и все напитки в течение поездки включены в стоимость тура. Снаряжение для подводного плавания и спасательные жилеты также включены в стоимость.

Это единственное в своем роде роскошное судно в Хургаде оснащено всеми видами отдыха и оборудования для обеспечения безопасности в соответствии с международными стандартами. Отправьтесь в часовой круиз и откройте для себя коралловый риф, совершив две остановки для подводного плавания, а затем возвратитесь к набережной.