в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00

Что вас ожидает

День первый: Асуан

Рано утром мы заберем вас из отеля и отправимся в Асуан — город, который называют «древними египетскими воротами Африки». Здесь вы увидите:

Асуанскую плотину — гордость Египта, крупнейшее гидротехническое сооружение в стране.

— гордость Египта, крупнейшее гидротехническое сооружение в стране. Монумент «Лотос» , который должен был стать символом нерушимой дружбы Египта и Советского союза.

, который должен был стать символом нерушимой дружбы Египта и Советского союза. Храм Исиды на острове Филе: говорят, именно здесь был погребен Осирис, и здесь же родилась богиня Исида. Вы увидите, как императоры и фараоны оставили свой след в постройках комплекса, и узнаете, как ему удалось избежать затопления.

Вечером вас ждет ужин и заселение в гостиницу.

День второй: Абу-Симбел

Около 4 утра мы уже направимся в деревушку Абу-Симбел, которая знаменита благодаря двум храмам в скале. Здесь мы осмотрим:

Большой храм в честь Рамзеса II — он посвящен богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху Ориону.

— он посвящен богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху Ориону. Малый храм в честь Царицы Нефертари, жены Рамзеса II — он посвящен богине Хатхор.

Этот ансамбль — действительно жемчужина древнеегипетского зодчества, хвала фараону! Вы оцените мастерство, с которым созданы скульптуры у входа, узнаете, как переезжал этот памятник, и услышите об оптическом эффекте и улыбке, которая проступает на лице фараона два раза в год.

Организационные детали

С вами будет русскоязычный гид из нашей команды

Перед бронированием уточняйте в переписке, набирается ли группа на выбранную дату: экскурсия проходит от 2 человек

Отправление — около 5:00, возвращение на второй день ориентировочно в 22:00. Дорога от Хургады до Асуана занимает 7 часов, от Асуана до Абу Симбел — 2 часа; от Абу Симбел до Хургады — 9 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет