в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00

Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня

Посетить скальные храмы и комплекс на острове Филе, узнать их тайны и почувствовать дыхание прошлого

В группе до 10 человек вы отправитесь на юг страны.

В Асуане увидите знаменитую плотину на реке Нил, а на острове Филе рассмотрите росписи храма Исиды.

На второй день посетите скальные храмы Абу-Симбел: вас впечатлят величие его статуй и то мастерство, с которым они созданы.

А необыкновенная атмосфера этого места заставит забыть, в каком веке вы находитесь.
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня
Из Хургады — в Асуан и Абу-Симбел на два дня

Что вас ожидает

День первый: Асуан

Рано утром мы заберем вас из отеля и отправимся в Асуан — город, который называют «древними египетскими воротами Африки». Здесь вы увидите:

  • Асуанскую плотину — гордость Египта, крупнейшее гидротехническое сооружение в стране.
  • Монумент «Лотос», который должен был стать символом нерушимой дружбы Египта и Советского союза.
  • Храм Исиды на острове Филе: говорят, именно здесь был погребен Осирис, и здесь же родилась богиня Исида. Вы увидите, как императоры и фараоны оставили свой след в постройках комплекса, и узнаете, как ему удалось избежать затопления.
    Вечером вас ждет ужин и заселение в гостиницу.

День второй: Абу-Симбел

Около 4 утра мы уже направимся в деревушку Абу-Симбел, которая знаменита благодаря двум храмам в скале. Здесь мы осмотрим:

  • Большой храм в честь Рамзеса II — он посвящен богам Амону, Ра-Хорахти и Птаху Ориону.
  • Малый храм в честь Царицы Нефертари, жены Рамзеса II — он посвящен богине Хатхор.
    Этот ансамбль — действительно жемчужина древнеегипетского зодчества, хвала фараону! Вы оцените мастерство, с которым созданы скульптуры у входа, узнаете, как переезжал этот памятник, и услышите об оптическом эффекте и улыбке, которая проступает на лице фараона два раза в год.

Организационные детали

  • С вами будет русскоязычный гид из нашей команды
  • Перед бронированием уточняйте в переписке, набирается ли группа на выбранную дату: экскурсия проходит от 2 человек
  • Отправление — около 5:00, возвращение на второй день ориентировочно в 22:00. Дорога от Хургады до Асуана занимает 7 часов, от Асуана до Абу Симбел — 2 часа; от Абу Симбел до Хургады — 9 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, проживание в отелях Hapi Hope 3* и Kleopatra Hotel 3* входит в стоимость (номера от 2 человек); завтрак и обед; входные билеты
  • Отдельно оплачивается: ужин (вы можете поесть в одном из ресторанов Асуана)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 05:00

Махмуд
Махмуд
Приветствую вас! Я Махмуд, русскоязычный лицензированный гид, уже много лет работаю в сфере туризма. Имею свое туристическое агентство, организовываю экскурсии в Египте. Для нас в первую очередь важно, чтобы были рады и довольны наши путешественники. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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