  1. Египет
  2. Экскурсии

Каир на автобусе из Хургады

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Осмотрите основу древней цивилизации и познакомьтесь с ее особенностями.

Вас ждут самые древние и самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды — которые возносятся к небу между серебристо-желтой пустыней и оливково-коричневой величественной рекой, и главное хранилище всех древностей этой страны Египетский национальный музей 🖼 — посвященный истории 📖 Египта, в котором любой путешественник и любознательный турист откроет для себя очень много нового!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $57 за человека

    Заказать экскурсию
Каир на автобусе из Хургады
Каир на автобусе из Хургады

Что вы увидите

  • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет)
  • Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян
  • Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
  • Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире
  • Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим
  • Обед в хорошем ресторане.
  • Смотреть самые крупные на свете исторические памятники- Пирамиды Гизы-
  • Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса
  • Переезд обратно в Хургаду.

Главные моменты:

  • Трансфер в туристическом современном автобусе 🚌 с кондиционером и с туалетом;
  • Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);
  • Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;
  • Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
  • Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
  • Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;
  • Обед в хорошем ресторане.
  • Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы
  • Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса.

Важно знать:

  • Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
  • Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
  • После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель 🏨 автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
  • Возьмите с собой сухой паек (можно заказать в гостинице) и мелкие деньги.
Что входит
  • Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
  • Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Посещение Египетского музея с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Посещение пирамид в Гизе с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Посещение легендарного Сфинкса с русско-говорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире.
Что не входит
  • Напитки в ресторане
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Прогулка по реке Нил
  • Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
  • Билет на фотоаппарат в Египетском музее
  • Билет на видеокамеру в Египетском музее
  • Смотреть внутренние помещения пирамиды.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Каир на автобусе из Хургады
Каир на автобусе из Хургады
Каир на автобусе из Хургады
Каир на автобусе из Хургады
Каир на автобусе из Хургады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Diaa M. проводит ещё 5 экскурсий

Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
$30
3 часа
Гранд Аквариум в Хургаде - входной билет + трансфер
Плавание с дельфинами в Хургаде
$55
2 часа
Плавание с дельфинами в Хургаде
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
$48
17 часов
В Луксор на автобусе — «город мёртвых» и «город живых»
Обзорная по Хургаде
$10
5 часов
Обзорная по Хургаде
Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж
$25
2 часа
Хамам + Программа «Клеопатра» и массаж

Еще несколько необычных экскурсий в Хургаде

Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
55
13 часов
Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
1 отзыв
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
Из Хургады в древний Луксор
60
13 часов
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады
$35
8 часов
Экскурсия на Оранжевый остров из Хургады
Рыбалка
$30
8 часов
Рыбалка