Что вы увидите
- Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
- Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет)
- Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян
- Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
- Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире
- Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим
- Обед в хорошем ресторане.
- Смотреть самые крупные на свете исторические памятники- Пирамиды Гизы-
- Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса
- Переезд обратно в Хургаду.
Главные моменты:
- Трансфер в туристическом современном автобусе 🚌 с кондиционером и с туалетом;
- Остановка для отдыха на полдороге (завтрак — туалет);
- Приезд в Каир и знакомство с настоящим образом жизни Египтян;
- Посмотреть один из самых больших густонаселенных городов Африки.
- Путешествие как на машине времени в египетском музее, где собрана самая большая коллекция экспонатов древностей в мире;
- Возможность Проплыть по красивейшему Нилу на теплоходе и увидеть Каир совсем другим;
- Обед в хорошем ресторане.
- Смотреть самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды Гизы
- Увидеть собственными глазами легендарного Сфинкса.
Важно знать:
- Пожалуйста, при бронировании напишите нам название отеля, номер комнаты и сколько человек.
- Нам понадобится фото паспортов, где имена и фамилии и фото ПСР от коронавируса, чтобы получить за вас разрешение на выезд в Каир из Хургады от туристической полиции.
- После получения информации и фото документов, вам сообщат во сколько приедет за вами в отель 🏨 автобус, что надо взять с собой и где будет ждать автобус.
- Возьмите с собой сухой паек (можно заказать в гостинице) и мелкие деньги.
Что входит
- Трансфер в туристическом современном автобусе с кондиционером и с туалетом
- Русско-говорящий гид экскурсовод-египтолог в Каире
- Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
- Посещение Египетского музея с русско-говорящим гидом-египтологом
- Посещение пирамид в Гизе с русско-говорящим гидом-египтологом
- Посещение легендарного Сфинкса с русско-говорящим гидом-египтологом
- Обед в ресторане в Каире.
Что не входит
- Напитки в ресторане
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Прогулка по реке Нил
- Входной билет в залы Мумий в Египетском музее
- Билет на фотоаппарат в Египетском музее
- Билет на видеокамеру в Египетском музее
- Смотреть внутренние помещения пирамиды.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
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