Diaa M. – Гид из Хургады

Осмотрите основу древней цивилизации и познакомьтесь с ее особенностями.



Вас ждут самые древние и самые крупные на свете исторические памятники: Пирамиды — которые возносятся к небу между серебристо-желтой пустыней и оливково-коричневой величественной рекой, и главное хранилище всех древностей этой страны Египетский национальный музей 🖼 — посвященный истории 📖 Египта, в котором любой путешественник и любознательный турист откроет для себя очень много нового!