Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Круиз по Нилу — отличное путешествие, которое позволит вам посетить все великие фараонские храмы, возведенные вдоль реки Нил и насладиться природой, прекрасной погодой и отличным сервисом на корабле.

День 1. Город Луксор

По прибытии в Луксор около 6 утра встреча и трансфер на причале. Размещение на комфортабельном круизном катере.

На восточном берегу Нила посетим храмы Карнанк и Луксор.

Вторую половину дня посвятим знакомству с достопримечательностями «города смерти» на западном берегу Нила, посетим Долину царей. Всемирную известность долина получила в 1922 году после открытия гробницы Тутанхамона.

Затем мы отправимся в самый известный храм в этом районе — погребальный храм великой египетской царицы Хатшепсут, единственный трехэтажный храм в Египте. Еще одно поразительное сооружение на берегу Нила — храм Аменхотепа III, известный своим колоссальным памятником Мемнона.

Далее возвращаемся к кораблю и плывем на юг по реке Нил.

День 2. Остров Ком-Омб

Утром посетим храм в Эдфу — второй по величине после Карнака, посвященный великому богу доброты (Хорасу). Вернемся на круизный лайнер и отплывем в Ком-Омбо, где находится уникальное святилище, посвященное сразу двум богам — соколеголовому Гору и крокодилу Собеку.

Проведем ночь на корабле, а утром отплывем в Асуан

День 3. Город Асуан

город Асуан, «город золота» (дополнительные поездки).

посещение высокой плотины,

свободное время.

День 4. Святилище богини магии

поездка в храм Филе (святилище богини магии Исиды), который находится на живописном острове Филе посреди Нила,

обед в ресторане с NILE VIEW,

трансфер обратно в Хургаду.

Важно знать

Круиз может начинаться в Луксоре или в Асуане. Продолжительность поездки 4 дня (3 ночи).

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

проживание на теплоходе 3 ночи с питанием FBВ,

входные билеты,

услуги русскоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: