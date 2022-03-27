Круиз по Нилу «всё включено»

Приглашаем вас в круиз по Нилу - путешествие, которое откроет вам тайны Древнего Египта, познакомит с главными

Авторский тур
Приглашаем вас в круиз по Нилу — путешествие, которое откроет вам тайны Древнего Египта, познакомит с главными достопримечательностями на побережье и даст возможность отдохнуть на комфортабельном корабле с прекрасным сервисом.
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»
Круиз по Нилу «всё включено»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Долина царей
  • колоссы Мемнона
  • храм Хатшепсут
  • храм Карнак
  • храм Эдфу
  • остров и храм Ком-Омбо
  • Асуанская плотина
  • храм Филе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Круиз по Нилу — отличное путешествие, которое позволит вам посетить все великие фараонские храмы, возведенные вдоль реки Нил и насладиться природой, прекрасной погодой и отличным сервисом на корабле.

День 1. Город Луксор

По прибытии в Луксор около 6 утра встреча и трансфер на причале. Размещение на комфортабельном круизном катере.
На восточном берегу Нила посетим храмы Карнанк и Луксор.
Вторую половину дня посвятим знакомству с достопримечательностями «города смерти» на западном берегу Нила, посетим Долину царей. Всемирную известность долина получила в 1922 году после открытия гробницы Тутанхамона.
Затем мы отправимся в самый известный храм в этом районе — погребальный храм великой египетской царицы Хатшепсут, единственный трехэтажный храм в Египте. Еще одно поразительное сооружение на берегу Нила — храм Аменхотепа III, известный своим колоссальным памятником Мемнона.
Далее возвращаемся к кораблю и плывем на юг по реке Нил.

День 2. Остров Ком-Омб

Утром посетим храм в Эдфу — второй по величине после Карнака, посвященный великому богу доброты (Хорасу). Вернемся на круизный лайнер и отплывем в Ком-Омбо, где находится уникальное святилище, посвященное сразу двум богам — соколеголовому Гору и крокодилу Собеку.
Проведем ночь на корабле, а утром отплывем в Асуан
День 3. Город Асуан
  • город Асуан, «город золота» (дополнительные поездки).
  • посещение высокой плотины,
  • свободное время.
День 4. Святилище богини магии
  • поездка в храм Филе (святилище богини магии Исиды), который находится на живописном острове Филе посреди Нила,
  • обед в ресторане с NILE VIEW,
  • трансфер обратно в Хургаду.
Важно знать
Круиз может начинаться в Луксоре или в Асуане. Продолжительность поездки 4 дня (3 ночи).

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • проживание на теплоходе 3 ночи с питанием FBВ,
  • входные билеты,
  • услуги русскоговорящего гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки,
  • допольнительные экскурсии в городах,
  • сувениры.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер
  • проживание на теплоходе 3 ночи с питанием FBВ
  • входные билеты
  • услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • напитки
  • допольнительные экскурсии в городах
  • сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: ресепшен вашего отеля
Завершение: ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье с 04:00
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Внимание! Пожалуйста, уточните время приезда автобуса в ваш отель за сутки
  • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией
  • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Воскресенье с 04:00

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