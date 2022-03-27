Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет
Круиз по Нилу — отличное путешествие, которое позволит вам посетить все великие фараонские храмы, возведенные вдоль реки Нил и насладиться природой, прекрасной погодой и отличным сервисом на корабле.
День 1. Город Луксор
По прибытии в Луксор около 6 утра встреча и трансфер на причале. Размещение на комфортабельном круизном катере.
На восточном берегу Нила посетим храмы Карнанк и Луксор.
Вторую половину дня посвятим знакомству с достопримечательностями «города смерти» на западном берегу Нила, посетим Долину царей. Всемирную известность долина получила в 1922 году после открытия гробницы Тутанхамона.
Затем мы отправимся в самый известный храм в этом районе — погребальный храм великой египетской царицы Хатшепсут, единственный трехэтажный храм в Египте. Еще одно поразительное сооружение на берегу Нила — храм Аменхотепа III, известный своим колоссальным памятником Мемнона.
Далее возвращаемся к кораблю и плывем на юг по реке Нил.
День 2. Остров Ком-Омб
Утром посетим храм в Эдфу — второй по величине после Карнака, посвященный великому богу доброты (Хорасу). Вернемся на круизный лайнер и отплывем в Ком-Омбо, где находится уникальное святилище, посвященное сразу двум богам — соколеголовому Гору и крокодилу Собеку.
Проведем ночь на корабле, а утром отплывем в Асуан
День 3. Город Асуан
- город Асуан, «город золота» (дополнительные поездки).
- посещение высокой плотины,
- свободное время.
День 4. Святилище богини магии
- поездка в храм Филе (святилище богини магии Исиды), который находится на живописном острове Филе посреди Нила,
- обед в ресторане с NILE VIEW,
- трансфер обратно в Хургаду.
Важно знать
Круиз может начинаться в Луксоре или в Асуане. Продолжительность поездки 4 дня (3 ночи).
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- проживание на теплоходе 3 ночи с питанием FBВ,
- входные билеты,
- услуги русскоговорящего гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- напитки,
- допольнительные экскурсии в городах,
- сувениры.