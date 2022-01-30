Луксор: Фивы - столица древнего Египта

Приглашаем вас в Луксор - столицу Древнего Египта, легендарные Фивы

5
1 отзыв
Приглашаем вас в Луксор — столицу Древнего Египта, легендарные Фивы.

Вы посетите один из древнейших городов мира, увидите величественный Карнакский храм, побываете в Городе живых и Городе мёртвых на берегах Нила.
Луксор: Фивы - столица древнего Египта
Луксор: Фивы - столица древнего Египта
Луксор: Фивы - столица древнего Египта
Луксор: Фивы - столица древнего Египта
Луксор: Фивы - столица древнего Египта
Луксор: Фивы - столица древнего Египта
Ближайшие даты:
22
окт
24
окт
26
окт
29
окт
31
окт
2
ноя
5
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Карнакский храм
  • Храм царицы Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Фабрику Алебастера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробная программа:

  • 05:00 выезд из отеля сопровождением нашего Русскоговорящего гида на комфортабельном автобусе с кондиционером.
  • дорога занимает 3-4 часа с остановкой.
  • в Луксоре вы посетите Карнакский храм, который просто потрясает воображение своим величием. Это один из крупнейших храмовых комплексов Египта, хорошо сохранившийся до наших дней. Он расположен на стороне «Города живых» на восточном берегу реки Нил.
  • На другой стороне Нила («Города мертвых») вы посетите колоссы Мемнона Вы услышите много интересных легенд. Так, Колоссы Мемнона — две огромнейшие каменные статуи фараона Аменхатепа III высотой 20 метров и весом 700 тонн.
  • Дальше по программе будет посещение храм известной царицы Хатшепсут. единственные трех этажный храм во всем Египте. На стенах которого царица рассказывала о великих успехах во время ее правления!

Необходимо взять с собой:

  • паспорт;
  • удобные одежды и обувь;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля);
  • деньги на личные расходы;
  • воды.

Дни проведения и время экскурсии:

  • все дни недели кроме пятницы (с 5-00 до 21-00).
  • Для детей от 6 до 11 лет у нас действует приятная скидка 50%, и что еще приятней — это то, что детям до 6 лет посещение экскурсии бесплатное.
  • Туристы из отелей в районе Сахл Хашиш оплачивают за трансфер дополнительный 5$ на одного человека.
  • Туристы из отелей в районах Сахл Хашиш оплачивают за трансфер дополнительный 20$ на Машину 4 человека.

понедельник, среда, суббота в 05:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту
  • Обед
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Посещение Бананового острова
  • Входные билеты на указанные достопримечательности 22$ оплатить в Автобусе
  • Напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, суббота в 05:00
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
  • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
E
30 янв 2022
Все супер,узнали много нового!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На весь деньЛуксор

Похожие туры в Хургаде

Золотой Луксор с Долиной царей
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.7
45 отзывов
Золотой Луксор с Долиной царей
Посетите столицу Древнего Египта, городок на правом берегу Нила
ваш отель
Завтра
22 окт
23 окт
24 окт
от $55 за 1 человека
В Луксор на 2 дня из Хургады
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
4.8
16 отзывов
В Луксор на 2 дня из Хургады
Мы отправляемся в двухдневное путешествие по истории Древнего Египта
ваш отель
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
$185 за 1 человека
Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
14 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мухамед
Мухамед
Нет отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу древнего Египта
Холл отеля
от $270 за всё до 2 чел.
Экскурсия в Дендеру и Луксор
18 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.6
10 отзывов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Луксор и Дендера - древнейшие города Египта, которые готовы открыть перед гостями свои удивительные храмы
ваш отель
26 окт
2 ноя
9 ноя
16 ноя
$90 за 1 человека
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
17 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.8
24 отзыва
В Луксор на автобусе: "Город мертвых" и "Город живых"
Вы всегда мечтали погрузиться в атмосферу Древнего Египта и узнать все о жизни фараонов
ваш отель
Завтра
22 окт
23 окт
24 окт
от $40 за 1 человека
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 2 чел.
Организатор экскурсии Травекс
Травекс
4.8
11 отзывов
Асуан и Абу-Симбел - легендарные сооружения Египта
Приглашаю вас в двухдневное путешествие в древний город Асуан на берегу Нила
Ваш отель
$390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Наша экскурсия позволит вам увидеть известные достопримечательности Луксора
Ваш отель
от $290 за всё до 2 чел.
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
16 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Nile
Nile
Нет отзывов
Золотой Луксор - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Не упустите возможность посмотреть максимум, будучи в Луксоре
Ваш отель
от $320 за всё до 2 чел.
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
4 дня
🛳 Круизы
Авторский тур
до 25 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
Нет отзывов
Волшебный круиз по Нилу: от Асуана до Луксора
Нил занимал особое положение во времена фараонов
Хургада, ваш отель
Завтра
22 окт
23 окт
24 окт
$320 за 1 человека
Из Хургады в древний Луксор
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
4
6 отзывов
Из Хургады в древний Луксор
Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю
у вашего отеля в центре города
Завтра
23 окт
25 окт
30 окт
45 за 1 человека
Тур в Луксор из Хургады
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Yasser
Yasser
4
1 отзыв
Тур в Луксор из Хургады
Увлекательное путешествие в истории древнего Египта
Хургада
Завтра
22 окт
23 окт
24 окт
$60 за 1 человека
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Мухамед
Мухамед
5
4 отзыва
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра
21 окт
22 окт
23 окт
288 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
ХОРОШО
🧭
ТАМ