Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробная программа:
05:00 выезд из отеля сопровождением нашего Русскоговорящего гида на комфортабельном автобусе с кондиционером.
дорога занимает 3-4 часа с остановкой.
в Луксоре вы посетите Карнакский храм, который просто потрясает воображение своим величием. Это один из крупнейших храмовых комплексов Египта, хорошо сохранившийся до наших дней. Он расположен на стороне «Города живых» на восточном берегу реки Нил.
На другой стороне Нила («Города мертвых») вы посетите колоссы Мемнона Вы услышите много интересных легенд. Так, Колоссы Мемнона — две огромнейшие каменные статуи фараона Аменхатепа III высотой 20 метров и весом 700 тонн.
Дальше по программе будет посещение храм известной царицы Хатшепсут. единственные трех этажный храм во всем Египте. На стенах которого царица рассказывала о великих успехах во время ее правления!
Необходимо взять с собой:
паспорт;
удобные одежды и обувь;
головной убор;
солнцезащитные очки;
сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля);
деньги на личные расходы;
воды.
Дни проведения и время экскурсии:
все дни недели кроме пятницы (с 5-00 до 21-00).
Для детей от 6 до 11 лет у нас действует приятная скидка 50%, и что еще приятней — это то, что детям до 6 лет посещение экскурсии бесплатное.
Туристы из отелей в районе Сахл Хашиш оплачивают за трансфер дополнительный 5$ на одного человека.
Туристы из отелей в районах Сахл Хашиш оплачивают за трансфер дополнительный 20$ на Машину 4 человека.
понедельник, среда, суббота в 05:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту
Обед
Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
Посещение Бананового острова
Входные билеты на указанные достопримечательности 22$ оплатить в Автобусе
Напитки
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, суббота в 05:00
Экскурсия длится около 18 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Egor98ka
30 янв 2022
Все супер,узнали много нового!
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