Саид С. проводит ещё 3 экскурсии

Легенда о первой христианской общине в Египте

Монастырь Святого Антония — это старейший коптский монастырь в Египте. Как гласит легенда, став сиротой в 18 лет, святой Антоний ушел в горы ⛰️, чтобы служить Богу. И после его смерти в IV веке на его могиле был основан монастырь. Антоний родился в 251 году в Среднем Египте в семье состоятельных христиан. Все свое имущество он раздал беднякам и посвятил всю жизнь Богу. Антоний был не только проповедником, но и врачевателем. Люди из ближних селений приходили к нему за духовным и физическим исцелением. И некоторые из них решили поселиться рядом с ним. Так сложилась первая христианская община. Прожил он 105 лет, к нему постоянно приходили люди за исцелением духа, за помощью.

Пещера Святого Антония

Вы будете поражены пещерой, в которой он жил. Но для этого Вы должны будете проделать не простой путь — сначала дорога идет вдоль скал, а затем Вы поднимаетесь по лестнице из 1150 ступенек. Монастырь состоит из храма, кельи, в которой проживают 25 монахов, часовни, пекарни, мельницы, библиотеки, трапезной и подсобных помещений. Прах Св. Антония покоится в церкви — это самая старая постройка монастыря.

Монастырь Святого Павла

В 80 км от монастыря Св. Антония расположился другой монастырь — монастырь Святого Павла. По преданию Павел (известный как Фивейский) родился в богатой семье из Александрии в 228 году. Он прожил в полном одиночестве почти целый век. Как и Антоний, ушел в 16 лет из дома и сделался отшельником. Павел поселился в пещере рядом с источником. Рядом росли финиковые пальмы 🌴, этими плодами он и питался. Много лет он прожил в пещере, вокруг которой появился монастырь.

Главная церковь ⛪ украшена фресками с изображениями Девы Марии с Младенцем и архангелами. На территории имеется башня, где хранилась вода из скрытого источника, что спасало монахов во время нападений. По преданию Св. Павел питался только святой водой из бьющегося рядом источника и хлебом, который приносил ему ворон по воле Божьей. Св. Павел скончался в возрасте 119 лет. В конце жизни Святого Павла о нем узнал Антоний Великий. Антоний нашел старца, они встретились и долгое время провели в беседах. В монастырях Вы увидите уникальные иконы и стенные росписи, манускрипты.

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