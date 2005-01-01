Саид С. проводит ещё 3 экскурсии

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Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид

Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
Целый монастырский город 🏙️ находится в Восточной пустыне, куда приходят сотни паломников на протяжении нескольких веков! Монастыри находятся примерно на расстоянии 250 км от Хургады среди массивных холмов у подножия горного плата Южная Галала.

Это самые первые и древние монастыри в истории 📖 человечества, которые действуют и сейчас.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $55 за человека

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Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Легенда о первой христианской общине в Египте
Монастырь Святого Антония — это старейший коптский монастырь в Египте. Как гласит легенда, став сиротой в 18 лет, святой Антоний ушел в горы ⛰️, чтобы служить Богу. И после его смерти в IV веке на его могиле был основан монастырь. Антоний родился в 251 году в Среднем Египте в семье состоятельных христиан. Все свое имущество он раздал беднякам и посвятил всю жизнь Богу. Антоний был не только проповедником, но и врачевателем. Люди из ближних селений приходили к нему за духовным и физическим исцелением. И некоторые из них решили поселиться рядом с ним. Так сложилась первая христианская община. Прожил он 105 лет, к нему постоянно приходили люди за исцелением духа, за помощью.
Пещера Святого Антония
Вы будете поражены пещерой, в которой он жил. Но для этого Вы должны будете проделать не простой путь — сначала дорога идет вдоль скал, а затем Вы поднимаетесь по лестнице из 1150 ступенек. Монастырь состоит из храма, кельи, в которой проживают 25 монахов, часовни, пекарни, мельницы, библиотеки, трапезной и подсобных помещений. Прах Св. Антония покоится в церкви — это самая старая постройка монастыря.
Монастырь Святого Павла
В 80 км от монастыря Св. Антония расположился другой монастырь — монастырь Святого Павла. По преданию Павел (известный как Фивейский) родился в богатой семье из Александрии в 228 году. Он прожил в полном одиночестве почти целый век. Как и Антоний, ушел в 16 лет из дома и сделался отшельником. Павел поселился в пещере рядом с источником. Рядом росли финиковые пальмы 🌴, этими плодами он и питался. Много лет он прожил в пещере, вокруг которой появился монастырь.
Главная церковь ⛪ украшена фресками с изображениями Девы Марии с Младенцем и архангелами. На территории имеется башня, где хранилась вода из скрытого источника, что спасало монахов во время нападений. По преданию Св. Павел питался только святой водой из бьющегося рядом источника и хлебом, который приносил ему ворон по воле Божьей. Св. Павел скончался в возрасте 119 лет. В конце жизни Святого Павла о нем узнал Антоний Великий. Антоний нашел старца, они встретились и долгое время провели в беседах. В монастырях Вы увидите уникальные иконы и стенные росписи, манускрипты.
Важно знать
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии 🧭, но туристы, отдыхающие в отелях Сахл Хашиш, Макади Бей оплачивают дополнительный трансфер в обе стороны. До 4-х человек — за всех 20 $, 5 человек и более — за всех 30 $.
  • Пожалуйста, сообщите название вашего отеля и телефон для связи после бронирования экскурсии.
Что входит
  • трансфер
  • услуги гида (англоязычного)
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид
Монастырь Святого Павла и Антония — трансфер и англоязычный гид

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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