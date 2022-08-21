Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Рыбалка🐬🐠🐟🐙🦈🐡

Кристально чистое Красное море и его обитатели, все чаще вызывает огромный интерес среди туристов. Рыбалка в Египте — это прекрасная возможность отдохнуть и получить массу эмоций.

Эта экскурсия порадует всех, независимо профи вы или аматор. Даже просто зритель получит удовольствие от прогулки и азартного процесса.

На прогулку Вы отправитесь утром. Корабль оборудован всем необходимым для рыбалки. В Вашем распоряжении удочки и наживка.

Вам будут предложены варианты ловли рыбы, такие как, троллинг, кастинг-дрифтинг (процесс ловли рыбы с палубы дрифтующей яхты), а также спиннинг. Определенно, Ваш улов будет чертовски хорош!

Яхта оборудована всем необходимым для профессиональной рыбалки. А также предоставлены каюты с повышенным комфортом, где Вы сможете отдохнуть.

Порадуйте себя приятным и продуктивным процессом настоящей, профессиональной рыбалки в Египте. Разнообразьте свой досуг!

Доплата за трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш 20$ за автомобиль (4 человека).