Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

Морская рыбалка в Хургаде

Рыбалка в открытом море - одно из самых ярких впечатлений в Египте

5
4 отзыва
Рыбалка в открытом море — одно из самых ярких впечатлений в Египте! Вы проведете целый день посреди Красного моря, позагораете и порыбачите, а ваш улов приготовит повар. Кроме того, вы сможете заняться снорклингом и отдохнуть в комфортных каютах.
Морская рыбалка в Хургаде
Морская рыбалка в Хургаде
Морская рыбалка в Хургаде
Морская рыбалка в Хургаде
Морская рыбалка в Хургаде
Морская рыбалка в Хургаде
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рыбалка🐬🐠🐟🐙🦈🐡

Кристально чистое Красное море и его обитатели, все чаще вызывает огромный интерес среди туристов. Рыбалка в Египте — это прекрасная возможность отдохнуть и получить массу эмоций.
Эта экскурсия порадует всех, независимо профи вы или аматор. Даже просто зритель получит удовольствие от прогулки и азартного процесса.
На прогулку Вы отправитесь утром. Корабль оборудован всем необходимым для рыбалки. В Вашем распоряжении удочки и наживка.
Вам будут предложены варианты ловли рыбы, такие как, троллинг, кастинг-дрифтинг (процесс ловли рыбы с палубы дрифтующей яхты), а также спиннинг. Определенно, Ваш улов будет чертовски хорош!
Яхта оборудована всем необходимым для профессиональной рыбалки. А также предоставлены каюты с повышенным комфортом, где Вы сможете отдохнуть.
Порадуйте себя приятным и продуктивным процессом настоящей, профессиональной рыбалки в Египте. Разнообразьте свой досуг!
Доплата за трансфер из отелей Макади и Сахл Хашиш 20$ за автомобиль (4 человека).

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость экскурсии включено:
  • Транспортное обслуживание
  • Обед, включая безалкогольные напитки
  • Оборудование для снорклинга
  • Удочки (спиннинг) и донка
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • В стоимость экскурсии не включено (оплачивается по желанию гостя):
  • Фото и видео материалы, сделанные фотографом.
  • Доплата за трансфер из отелей Макади и Сахл-Хашиш (20$ за автомобиль, 4 человека)
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:30 (в зависимости от отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой:
  • Купальные принадлежности, головной убор, солнцезащитные очки
  • Пляжное полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
21 авг 2022
Пишу по горячим следам. Брали у Саида отдых на яхте. Были остановки у изумительных кораллов, где в масках для снорклинга можно было любоваться богатым подводным миром… Затем была лагуна с песчаным островком, прозрачная очень теплая вода, небольшая глубина и возможность снять кораллки… Затем был ещё более колоритный коралл… Отличный стол с фруктами… Рыбалка - все остались с уловом… Незабываемые впечатления… Кормление рыбок на кораллах. Действительность превзошла все ожидания!
Л
17 июля 2022
Огромное спасибо за организованную индивидуальную рыбалку с рыбаками Али и Салахом они действительно знают где в Красном море есть рыба. Особо хочется отметить порядочность, пунктуальность, обязательность, добродушность. К Саиду всегда можно обратится с различными вопросами (аптека, магазин, доставка, перевод), все четко, без обмана и лукавства. Обращайтесь, не пожалеете!
Ю
13 июля 2022
Все очень понравилось, только рыбы мало поймали) Купание в открытом море - здорово!
А
4 июля 2022
Получили много впечатлений! Ездили на экскурсию 3 взрослых и трое детей. Организованно все было отлично, Саид всегда на связи. Экскурсию проводили отличные ребята, все рассказывали, показывали, кормили, поили, фотографировали, за всеми следили, снаряжение для плавания давали. Дети в восторге, взрослые тем более. Огромное спасибо, за такой чудесный день. Теперь только к вам ❤️

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые☀️На весь день🍀Природа и пейзажи🐼Животные🎣РыбалкаВодные развлечения

Похожие туры в Хургаде

Рыбалка и морская прогулка в Красном море
5 часов
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Махмуд
Махмуд
Нет отзывов
Рыбалка и морская прогулка в Красном море
Отправиться за экзотическим уловом и заняться снорклингом среди кораллов
от вашего отеля в Хургаде
23 сен
27 сен
30 сен
4 окт
33 за 1 человека
Дайвинг в Хургаде
2 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Дайвинг в Хургаде
Волшебный подводный мир Красного моря манит к себе и дайвинг
возле ресепшена отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
$35 за 1 человека
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Bookatour
Bookatour
Нет отзывов
Индивидуальная рыбалка на скоростной лодке
Вы опытный рыбак, ищущий новые вызовы
в холле отеля возле ресепшена
$300 за всё до 5 чел.
Снорклинг в Хургаде
8 часов
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Bookatour
Bookatour
Нет отзывов
Снорклинг в Хургаде
Снорклинг познакомит Вас с удивительной подводной жизнью египетского Красного моря
в холле отеля возле ресепшена
24 сен
26 сен
29 сен
1 окт
$25 за 1 человека
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.8
8 отзывов
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Недалеко от Хургады находится райский уголок
Ваш отель
$70 за 1 человека
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
3 часа
Групповая
до 32 чел.
Организатор экскурсии Махмуд
Махмуд
Нет отзывов
Гранд Аквариум в Хургаде: Красное море за стеклом
Исследовать подводный мир, находясь на суше, увидеть обитателей зоопарка и отдохнуть в бассейне
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
35 за 1 человека
Морская прогулка на батискафе
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
5
1 отзыв
Морская прогулка на батискафе
В комфортной обстановке полюбоваться фантастическим подводным миром Красного моря
у вашего отеля в центральной части города
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
15 за 1 человека
Хургада Гранд Аквариум
2.5 часа
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Bookatour
Bookatour
Нет отзывов
Хургада Гранд Аквариум
Гранд аквариум в Хургаде - совершенно новый и захватывающий крытый аквапарк
в холле отеля возле ресепшена
24 сен
26 сен
29 сен
1 окт
$35 за 1 человека
Парасейлинг в Хургаде
2 часа
🚗 На машине
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
5
2 отзыва
Парасейлинг в Хургаде
Подняться над морской гладью на парашюте и полюбоваться фантастическими панорамами
у вашего отеля в центре города
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
25 за 1 человека
Индивидуальная прогулка на яхте по Красному морю
5 часов
🛥 На яхте
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
Нет отзывов
Индивидуальная прогулка на яхте по Красному морю
Предлагаем вам и вашим близким провести вместе целый день в открытом море
Хургада, ваш отель
от $250 за всё до 6 чел.
Морское путешествие на остров Парадайз
6.5 часов
🛳 Круизы
🛥 На яхте
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Карим
Карим
Нет отзывов
Морское путешествие на остров Парадайз
Прокатиться на яхте по Красному морю, поплавать с маской и отдохнуть на райском острове
у вашего отеля
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
30 за 1 человека
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Махмуд
Махмуд
Нет отзывов
Бухта Абу Дабаб: кораллы и морские черепахи
Отправиться в заповедную зону Марса-Алам, отдохнуть на живописном пляже и увидеть морских черепах
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
70 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ