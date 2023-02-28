Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф

5
2 отзыва
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Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Морский Цезарь - Завоевание рая + батискаф
Ближайшие даты:
13
мар
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15
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Что вас ожидает 🤩

  • Райский остров
  • Батискаф
  • Новая Марина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Райский остров ПАРАДАЙС получил свое название не случайно — вода в этой части моря необычайно теплая и невероятно чистая, а песчаный пляж белый, мелкий и чистый.
Батискаф хургада — Батискаф в Хургаде — Подводное царство Красного моря, экзотические рыбы, мурены, скаты, и другие обитатели коралловых рифов.

Что вас ждет::

Автобус на экскурсию Райский остров и Батискаф из Хургады приедет за вами в отель (с 8:00 до 8:45 часов утра, зависит от местоположения вашего отеля), И отвезёт вас на причал, где вас ждёт Жёлтый большой трехэтажный корабль.
вы отправитесь в море с длинной остановкой по пути для снорклинга, чтобы исследовать живописную подводную жизнь, рыб, кораллы
Вы ещё сможете спускаться на нижнюю палубу — батискаф, где можно посмотреть рифы.
яхта будет останавливаться в одном фантастическом месте для плавания с маской и ластами. Вы сможете плавать, купаться в море и рассматривать рыбы и кораллы и насладиться красотой подводного мира красного моря и увидеть разнообразие рыб и кораллов.
После этого у вас будет время покататься на таблетке и наслаждаться водными спортами в красном море.
Вы также проведете около 3 часов на прекрасном острове Райский, изучая окрестности и ещё у вас будет вкуснейший обед приготовленная прямо на острове.
После этого у вас будет время Вы сможете плавать, купаться в море и рассматривать рыбы и кораллы

В стоимость включено:

Снаряжение для плавания, обед и напитки, в течение всего дня (вода, чай, кофе)

Организационные моменты:

Пожалуйста, возьмите с собой полотенце.

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из / до отеля
  • Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты)
  • Гид по снорклингу (подводному плаванию)
  • 2 остановки для плавания с масками и ластями
  • Остановка на райиском острове (ВИП зона с зонтами)
  • Зонты на райском острове
  • Входной билет на Батискаф
  • Катание на таблетке
  • Обед и напитки
  • Душ с пресной водой
Что не входит
  • Чаевые
  • Личные расходы
  • Фото и видео-съемка
  • Безалкогольные и алкогольные Баночки.
  • Доплата за трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш 4 $ и Сафага 7$
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Полотенце
  • Фото паспорта на телефоне
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Солнечные очки
  • Солнцезащитный крем
  • Деньги на экскурсию и мелкие расходы
  • Power bank для зарядки телефона
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
a
28 фев 2023
Спасибо большое за интересную экскурсию, всё прошло отлично от начала организационных вопросов до самой экскурсии)) моментально ответили на все интересующие вопросы, были с детьми маленькими, всё комфортно, трансфер чистенький
O
26 фев 2023
24 февраля 2023 года была с подругой на Морской экскурсии - Цезарь.
Впечатления от экскурсии самые положительные.
Особенно хочу поблагодарить нашего года Амжада за его бесконечное внимание и заботу о нас, чтобы мы ничего не забыли. напоминал нам о самой экскурсии, заранее информировал о времени прибытии автобуса, поинтересовался о наших впечатлениях. Это очень приятно.
Нам понравилась программа. Спасибо организаторам. Я всем рекомендую эту экскурсию.

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Водные развлечения
Можно с детьми
На весь день
batiskaf
Подводная лодка

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