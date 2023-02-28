Райский остров ПАРАДАЙС получил свое название не случайно — вода в этой части моря необычайно теплая и невероятно чистая, а песчаный пляж белый, мелкий и чистый.

Батискаф хургада — Батискаф в Хургаде — Подводное царство Красного моря, экзотические рыбы, мурены, скаты, и другие обитатели коралловых рифов.

Что вас ждет::

Автобус на экскурсию Райский остров и Батискаф из Хургады приедет за вами в отель (с 8:00 до 8:45 часов утра, зависит от местоположения вашего отеля), И отвезёт вас на причал, где вас ждёт Жёлтый большой трехэтажный корабль.

вы отправитесь в море с длинной остановкой по пути для снорклинга, чтобы исследовать живописную подводную жизнь, рыб, кораллы

Вы ещё сможете спускаться на нижнюю палубу — батискаф, где можно посмотреть рифы.

яхта будет останавливаться в одном фантастическом месте для плавания с маской и ластами. Вы сможете плавать, купаться в море и рассматривать рыбы и кораллы и насладиться красотой подводного мира красного моря и увидеть разнообразие рыб и кораллов.

После этого у вас будет время покататься на таблетке и наслаждаться водными спортами в красном море.

Вы также проведете около 3 часов на прекрасном острове Райский, изучая окрестности и ещё у вас будет вкуснейший обед приготовленная прямо на острове.

После этого у вас будет время Вы сможете плавать, купаться в море и рассматривать рыбы и кораллы

В стоимость включено:

Снаряжение для плавания, обед и напитки, в течение всего дня (вода, чай, кофе)

Организационные моменты:

Пожалуйста, возьмите с собой полотенце.