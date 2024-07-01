Экскурсия в Луксор из Хургады на автобусе — это удивительный и захватывающий опыт, который не стоит упустить, если вы находитесь на отдыхе в Египте.
Луксор — это древний город, который до сих пор хранит в своих стенах удивительные достопримечательности, которые привлекают тысячи туристов каждый год.
Луксор — это древний город, который до сих пор хранит в своих стенах удивительные достопримечательности, которые привлекают тысячи туристов каждый год.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Описание экскурсии
Город «Живых» Карнакский храм — самый большой сохранившийся храмовый комплекс, занимающий общую площадь более 80 гектаров. Это не просто отдельное строение, а целый храмовый город, который каждый фараон дополнял по своему, стремясь придать ему большую пышность и монументальность. Здесь вы ощущаете веяние древности прошедших веков и погружаетесь в живую историю, словно становясь на мгновение частью учебника истории Древнего мира. На территории комплекса вы увидите:
- Аллея сфинксов.
- Святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем.
- Статуя священного жука скарабея.
- Священное озеро.
- Гипостильный зал.
Двор обелисков. Город «Мертвых» Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений. Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней. Важная информация:.
Двор обелисков. Город «Мертвых» Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений. Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней. Важная информация:.
• Двор обелисков. Город «Мертвых» Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений. Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней. Важная информация:
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возвращение к 21:30-22:30.
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага оплачивается отдельно.
- Необходимо взять с собой: паспорт; удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки; сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля); деньги на личные расходы; телефон или камеру; напитки.
Ежедневно в 04:00 (кроме пятницы).
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$45
|Детский (с 5 до 11 лет)
|$25
|Детский (до 5 лет)
|$10
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Переправа по Нилу (бесплатно)
- Колоссы Мемнона
- Храм царицы Хатшепсут
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту Хургада-Луксор-Хургада
- Обед
- Входные билеты на указанные достопримечательности
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага
- Посещение Бананового острова
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
У входа в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:00 (кроме пятницы).
Экскурсия длится около 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Выезд из отелей начиная с 04:30, в зависимости от нахождения отеля. Возвращение к 21:30-22:30
- Трансфер из районов Эль-Гуна, Сома-бей, Сахл-Хашиш, Макади бэй и Сафага оплачивается отдельно
- Необходимо взять с собой: паспорт удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки сухой паёк (заранее заказывается на ресепшене отеля) деньги на личные расходы телефон или камеру напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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