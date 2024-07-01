Город «Живых» Карнакский храм — самый большой сохранившийся храмовый комплекс, занимающий общую площадь более 80 гектаров. Это не просто отдельное строение, а целый храмовый город, который каждый фараон дополнял по своему, стремясь придать ему большую пышность и монументальность. Здесь вы ощущаете веяние древности прошедших веков и погружаетесь в живую историю, словно становясь на мгновение частью учебника истории Древнего мира. На территории комплекса вы увидите:

Аллея сфинксов.

Святая святых Карнакского храма — сравнительно небольшая комната с алтарем.

Статуя священного жука скарабея.

Священное озеро.

Гипостильный зал.

Двор обелисков. Город «Мертвых» Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений. Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней. Важная информация:.

Двор обелисков. Город «Мертвых» Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений. Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней. Важная информация:.

• Двор обелисков. Город «Мертвых» Храм царицы Хатшепсут — величественное сооружение, построенное царицей Хатшепсут, женой фараона Тутмоса ІІ. Она отобрала трон у законного преемника, став одной из величайших женщин в истории. Храм, высеченный в скалах, поражает своими размерами, украшениями и архитектурным решением. После смерти царицы все, что связывалось с ее правлением, было уничтожено и зарыто в песке рядом с храмом. Однако современные археологи смогли восстановить его великолепие и сохранить его для будущих поколений. Колоссы Мемнона — гигантские статуи, названные так греками, хотя они не имеют отношения к герою Трои Мемнону. Эти статуи находились у входа в храм фараона Аменхотепа III и изображали самого фараона. С ними связано удивительное явление: по легенде, когда лучи света падали на северную статую, она издавала звуки, напоминающие звуки арфы. Статуи были ремонтированы по приказу римского императора, и после этого перестали «петь». Однако название «Поющие колоссы Мемнона» сохранилось до наших дней. Важная информация: