Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сделайте остановки на сноркелинг в трех разных районах вокруг островов Красного моря
Полюбуйтесь красочными коралловыми рифами и подводным миром
Насладитесь обедом и прохладительными напитками на борту
Ваше приключение начинается, когда вас утром забирают из отеля, а затем вы отправляетесь в однодневное плавание с маской и трубкой по местам Красного моря. Отправляйтесь на острова Оранж и Гифтун, по пути следя за дельфинами.
Добравшись до острова Оранжевый, искупайтесь в кристально чистой воде и насладитесь белым песчаным пляжем. Во время поездки вы сделаете 2 остановки для снорклинга, где увидите удивительные коралловые рифы, населенные разноцветными рыбками. Вам подадут обед, прохладительные напитки и минеральную воду на борту. Расслабьтесь на солнечной террасе и насладитесь свежим морским бризом, возвращаясь к пристани для яхт. Когда вы приедете, вас отвезут обратно в отель в Хургаде.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер от / до отеля
Все перевозки на автомобиле с кондиционером
Профессиональный гид
Посещение национального парка острова Гифтун и поездка на пароме
Снорклинг на рифах Магавиш и в двух местах в Красном море
Снаряжение для подводного плавания и спасательные жилеты
Аптечка первой помощи на каждой лодке
Обед, фрукты, безалкогольные напитки, молоко, минеральная вода, чай и кофе
Бесплатный вай-фай
Все налоги и сборы за обслуживание
Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Полотенце
Фотоаппарат
Солнцезащитный крем
Важная информация
Не прикасайтесь к кораллам и морским ежам
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 879 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Mohamed
30 окт 2021
(Египет)
Perfec, Такая прекрасная поездка в Оранжевый залив. Особенно Али сделал дневную прогулку на лодке супер хорошей и веселой! Определенно рекомендую для людей, которые стремятся провести большую часть дня на лодке с прекрасным видом и кристально голубой водой. Обед был хорош, места для подводного плавания и водные виды спорта, дружелюбная команда и трансферы были вовремя.
F
Filipe
21 окт 2021
Нойс был назначен на встречу перед главным входом в наш отель в 8 утра. Придя к отелю, человек дает нам знак идти с ним. Мы спрашиваем его, есть ли он на экскурсии в Оранжевой бухте, он подтверждает, что да, поэтому мы без лишних слов отправляемся в путь. Прибыв в порт, он высаживает нас и говорит, куда идти. Через 20 метров он перезвонил нам, чтобы мы вернулись с ним, потому что он взял не тех людей. Внезапно возвращаемся на круги своя, чтобы забрать предназначенную для нас машину. Чтобы наконец поехать в то же место, где нас высадил первый водитель. Мы получили маски и ласты для подводного плавания, а затем сели на SEA FALCON. Персонал на лодке был превосходным. Мы поехали в Оранжевый залив, чтобы остаться там примерно на 1:30, затем уехали на 2 места, чтобы заняться сноркелингом и вернуться в отель. Обед был очень хорош. Я рекомендую это занятие.
А
Аноним
17 окт 2021
(Германия)
В целом это была приятная и обширная экскурсия. Оранжевый залив, к сожалению, служит лишь для вытаскивания денег из карманов туристов. Цены возмутительны. Подводное плавание с маской и трубкой в порядке, на собственном рифе отеля можно увидеть больше разнообразной рыбы. Обед на лодке был отличным. Гиды были очень дружелюбны и веселы.
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