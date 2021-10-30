Ваше приключение начинается, когда вас утром забирают из отеля, а затем вы отправляетесь в однодневное плавание с маской и трубкой по местам Красного моря. Отправляйтесь на острова Оранж и Гифтун, по пути следя за дельфинами.

Добравшись до острова Оранжевый, искупайтесь в кристально чистой воде и насладитесь белым песчаным пляжем. Во время поездки вы сделаете 2 остановки для снорклинга, где увидите удивительные коралловые рифы, населенные разноцветными рыбками. Вам подадут обед, прохладительные напитки и минеральную воду на борту. Расслабьтесь на солнечной террасе и насладитесь свежим морским бризом, возвращаясь к пристани для яхт. Когда вы приедете, вас отвезут обратно в отель в Хургаде.